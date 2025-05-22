المنتجاتالدعم
en/ar

تبدأ أنماط الحياة الصحية من هنا. سجّل الآن واحصل على مزايا حصرية.

ضمان لمدة عامين

  • تحريك ثابت ومعتدل لطعام ألذ
  • تحريك ثابت ومعتدل لطعام ألذ
  • تحريك ثابت ومعتدل لطعام ألذ
  • تحريك ثابت ومعتدل لطعام ألذ
  • تحريك ثابت ومعتدل لطعام ألذ
  • تحريك ثابت ومعتدل لطعام ألذ
  • تحريك ثابت ومعتدل لطعام ألذ
  • تحريك ثابت ومعتدل لطعام ألذ
  • تحريك ثابت ومعتدل لطعام ألذ
  • تحريك ثابت ومعتدل لطعام ألذ
  • تحريك ثابت ومعتدل لطعام ألذ
  • تحريك ثابت ومعتدل لطعام ألذ
  • تحريك ثابت ومعتدل لطعام ألذ
  • تحريك ثابت ومعتدل لطعام ألذ
  • تحريك ثابت ومعتدل لطعام ألذ
  • تحريك ثابت ومعتدل لطعام ألذ
  • تحريك ثابت ومعتدل لطعام ألذ
  • تحريك ثابت ومعتدل لطعام ألذ
  • تحريك ثابت ومعتدل لطعام ألذ
  • تحريك ثابت ومعتدل لطعام ألذ
  • تحريك ثابت ومعتدل لطعام ألذ
  • تحريك ثابت ومعتدل لطعام ألذ
  • تحريك ثابت ومعتدل لطعام ألذ
  • تحريك ثابت ومعتدل لطعام ألذ
  • تحريك ثابت ومعتدل لطعام ألذ
  • تحريك ثابت ومعتدل لطعام ألذ

تم إيقافه

جيمي أوليفر HomeCooker

HR1040/91

5

| (1) الرأي

تحريك ثابت ومعتدل لطعام ألذ

يحرّك جهاز HomeCooker لجايمي أوليفر من Philips المزوّد بتقنية AutoStir بطريقة ثابتة ومعتدلة، فيساعدك على طهو وجبات الطعام المتكاملة أو الأطباق الجانبية بسهولة تامة. بفضل تقنية التحريك، يمكنك الاستمتاع بالطهو من دون استخدام يديك.

عرض جميع المزايا

إمكانية ترك الجهاز من دون مراقبة والطهو من دون استخدام يديك

تحريك ثابت ومعتدل لطعام ألذ

  • 1500 واط

  • أداة تحريك

  • مستوى للبخار

  • 3 مشابك

تقنية AutoStir

تقنية AutoStir

تحريك سلس ومستمر بفضل تقنية AutoStir. فهي تضمن تحميص المكونات بشكل متساوٍ كما تضمن تحرير نكهة المكونات للحصول على أطباق شهية.

مؤقت تنازلي مع صوت تنبيه

عندما يبلغ المؤقت التنازلي على جهاز HomeCooker قيمة صفر، فهذا يعني أنه يجب تفقد الجهاز، لذلك يصدر صوت تنبيه ليناديك عندما تكونين بعيدة.

مؤقت سهل الاستخدام مع إعدادات من 0 إلى 99 دقيقة

مؤقت سهل الاستخدام مع إعدادات من 0 إلى 99 دقيقة

لفضل المؤقت QuickSet سهل الاستخدام يمكنك تعيين وقت الطهو لجهاز HomeCooker وتركه. وعندما يتطلب الأمر انتباهك، يصدر الجهاز صوت تنبيه للانتقال إلى الخطوة التالية.

المواصفات التقنية

الحصول على الدعم لهذا المنتج

العثور على الأسئلة المتداولة ودلائل المستخدم والمعلومات حول الحماية والنصائح

المراجعات

تتم إدارة هذه المراجعات من قِبل Bazaarvoice وهي تتوافق مع سياسة مصادقة الأصالة من Bazaarvoice، المدعومة بتقنية مكافحة الاحتيال والتحليل البشري. يمكن العثور على المزيد من التفاصيل على
تُعد آراء العملاء على شكل تقييمات للمنتجات وتقييمات بالنجوم مفيدة لجميع العملاء. فهي تتيح لك معرفة المزيد عن المنتج وتساعدك على اتخاذ قرار الشراء. يمكن لأي عميل اشترى منتجًا عبر الإنترنت أو من المتجر تقديم مراجعة

5.0

من 5

1

الرأي

4
3
2
1

22/05/2025

United Arab Emirates

United Arab Emirates

صحي

صحي وسهل الاستخدام و يحافظ على القيمة الغذائية الموجوده في الاكل

تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج HR1040/91 جيمي أوليفر HomeCooker

Date of Use 2024-04-22

تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج HR1040/91 جيمي أوليفر HomeCooker

Date of Use 2024-04-22

اشترك في نشرة Philips الإخبارية للحصول على عروض حصرية

  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.

أرغب في تلقي رسائل ترويجية—استنادًا إلى تفضيلاتي وسلوكي—حول منتجات Philips وخدماتها وفعالياتها وعروضها. يمكنني إلغاء الاشتراك بسهولة في أي وقت!

  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.