ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
HR1040/91
تحريك ثابت ومعتدل لطعام ألذ
يحرّك جهاز HomeCooker لجايمي أوليفر من Philips المزوّد بتقنية AutoStir بطريقة ثابتة ومعتدلة، فيساعدك على طهو وجبات الطعام المتكاملة أو الأطباق الجانبية بسهولة تامة. بفضل تقنية التحريك، يمكنك الاستمتاع بالطهو من دون استخدام يديك.
1500 واط
أداة تحريك
مستوى للبخار
3 مشابك
تحريك سلس ومستمر بفضل تقنية AutoStir. فهي تضمن تحميص المكونات بشكل متساوٍ كما تضمن تحرير نكهة المكونات للحصول على أطباق شهية.
عندما يبلغ المؤقت التنازلي على جهاز HomeCooker قيمة صفر، فهذا يعني أنه يجب تفقد الجهاز، لذلك يصدر صوت تنبيه ليناديك عندما تكونين بعيدة.
لفضل المؤقت QuickSet سهل الاستخدام يمكنك تعيين وقت الطهو لجهاز HomeCooker وتركه. وعندما يتطلب الأمر انتباهك، يصدر الجهاز صوت تنبيه للانتقال إلى الخطوة التالية.
5.0
من 5
1
الرأي
22/05/2025
United Arab Emirates
صحي
صحي وسهل الاستخدام و يحافظ على القيمة الغذائية الموجوده في الاكل
تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج HR1040/91 جيمي أوليفر HomeCooker
Date of Use 2024-04-22
تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج HR1040/91 جيمي أوليفر HomeCooker
Date of Use 2024-04-22