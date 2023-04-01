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  • حضّر النقانق أو الكباب أو كريات اللحم اللذيذة حضّر النقانق أو الكباب أو كريات اللحم اللذيذة حضّر النقانق أو الكباب أو كريات اللحم اللذيذة

    آلة المطبخ السلسلة 7000 لحوم بيضاء

    HR0722/00

    حضّر النقانق أو الكباب أو كريات اللحم اللذيذة

    حضّر اللحم المفروم في المنزل مع ملحق المفرمة لآلة المطبخ السلسلة 7000. بفضل الشفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ ومحرك آلة المطبخ القوي، نضمن لك الحصول على نتائج سريعة وناعمة. افرم 1 كغ من اللحم في أقل من دقيقتَين.*

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    آلة المطبخ السلسلة 7000 لحوم بيضاء

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    حضّر النقانق أو الكباب أو كريات اللحم اللذيذة

    بفضل الشفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ ومحرك بقدرة 1000 واط

    • شفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ
    • نتائج دقيقة وسريعة
    محرك فعّال

    محرك فعّال

    يتيح لك فرم 1 كجم من اللحوم في أقل من دقيقتين*

    شفرات متينة من الفولاذ المقاوم للصدأ

    شفرات متينة من الفولاذ المقاوم للصدأ

    أقراص طحم ناعم (5 مم) وخشن (8 مم) للحصول على القوام المثالي لمكوناتك، مهما كان ما تحضره.

    آلة حشي النقانق لصنع النقانق في المنزل

    آلة حشي النقانق لصنع النقانق في المنزل

    لتحضير النقانق المصنوعة في المنزل مع الاتساق والشكل الصحيحين.

    قطع قابلة للغسل في الجلاية

    يمكن غسل كل من الشفرات المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ وآلة حشي النقانق وصينيّة التغذية والدافعة في الجلاية، ما يسمح بتنظيف الجهاز بسهولة عند انتهائك من استخدامه.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات العامة

      المادة الأساسية
      فولاذ مقاوم للصدأ
      نوع المنتج
      ملحق آلة المطبخ - المفرمة
      واجهة
      غير متوفر
      طول سلك الطاقة
      غير متوفر
      قطع قابلة للغسل في الجلاية
      نعم
      مادة الدورق
      غير متوفر
      مادة الشفرة
      فولاذ مقاوم للصدأ
      وظيفة تشغيل نبضي
      كلا
      شفرات قابلة للفك
      نعم
      الكفالة
      نعم

    • المواصفات التقنية

      الطاقة
      1000 واط
      منتج ببطارية
      كلا

    • ميزة السلامة

      إيقاف الشفرة تلقائيًا
      كلا

    • بلد المنشأ

      تم الإنتاج في
      الصين

    Badge-D2C

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