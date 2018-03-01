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  • تسريح الشعر بسهولة بغض النظر عن طوله تسريح الشعر بسهولة بغض النظر عن طوله تسريح الشعر بسهولة بغض النظر عن طوله

    Essential مسرّح الشعر بالهواء

    HP8661/00

    التصنيف الإجمالي / 5
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    تسريح الشعر بسهولة بغض النظر عن طوله

    تجفيف وتسريح في آن - يسمح لك Air Styler Essential من Philips بابتكار تسريحات طبيعية ورائعة مع العناية بشعرك في الوقت نفسه. تتوافق الملحقات الثلاثة مع الشعر الطويل والقصير، لتسريح شعرك بسهولة تامة.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Essential مسرّح الشعر بالهواء

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    تسريح الشعر بسهولة بغض النظر عن طوله

    • 3 ملحقات
    • نظام الحماية من الحرارة ThermoProtect
    طاقة تسريح بقوة 800 واط لنتائج تشبه التسريح في الصالون

    طاقة تسريح بقوة 800 واط لنتائج تشبه التسريح في الصالون

    جهاز Air Styler مع تدفق هواء بقوة 800 واط، لعملية تجفيف وتسريح لطيفة. احصلي على نتائج تشبه التسريح في الصالون كل يوم.

    إعداد الحرارة ThermoProtect

    إعداد الحرارة ThermoProtect

    يوفر إعداد الحرارة ThermoProtect درجة حرارة مثالية للتجفيف ويمنح شعرك حماية إضافية من الإحماء المفرط. ومن خلال تدفق الهواء القوي نفسه، ستحصلين على أفضل النتائج بطريقة تضمن العناية بشعرك.

    ثلاثة إعدادات مرنة للحرارة والسرعة لتحكّم سهل

    ثلاثة إعدادات مرنة للحرارة والسرعة لتحكّم سهل

    يمكن ضبط السرعة والحرارة المطلوبتَين بسهولة للحصول على النتيجة المثالية. وتضمن الإعدادات الثلاثة المرنة عملية تسريح دقيقة ومخصصة.

    ThermoBrush حجم 38 مم لتموجات وتسريحات سلسة

    تتميّز فرشاة ThermoBrush بقطر عريض جدًا يبلغ 38 مم. وبفضل الجزء الأسطواني العريض، تُعدّ أداة تسريح الشعر هذه مثالية للحصول على تسريحات وتموجات ناعمة.

    ThermoBrush حجم 22 مم لتموجات سهلة

    تتميّز ThermoBrush بقطر صغير يبلغ 22 مم. وبفضل عرض الجزء الأسطواني، تُعدّ أداة تسريح الشعر هذه مثالية لتموجات سهلة.

    مكثف ضيق لتيار هواء مركّز

    استخدمي المكثّف الضيق المخصص لتوفير تدفق هواء مركّز للتسريح الدقيق أو اللمسات النهائية.

    إعداد الهواء البارد لتجفيف لطيف

    يستخدم إعداد الهواء البارد حرارة منخفضة لتجفيف شعرك بلطف. وهو يناسب الشعر الناعم أو الجاف أو التالف بشكل خاص.

    المواصفات التقنية

    • الملحقات

      ThermoBrush حجم 22 مم
      لتموجات سهلة
      فرشاة حرارية 38 ملم
      لتموجات وتسريحات سلسة
      فوهة
      لتيار هواء مركز

    • الطاقة

      الفولتية
      220-240 فولت
      القدرة الكهربائية بالواط
      800 واط

    • المواصفات الفنية

      طول سلك الطاقة
      1.8 متر
      عدد إعدادات الحرارة
      3

    • الخدمة

      ضمان عالمي لمدة سنتين
      نعم

    • سهولة الاستخدام

      حلقة تعليق للتخزين
      نعم
      سلك دوّار
      نعم

    • تقنيات العناية

      ThermoProtect
      نعم

    Badge-D2C

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