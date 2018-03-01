عملية تجفيف وتسريح سهلة للشعر، مهما كان طوله
تجفيف وتسريح في آن. يسمح لك مسرّح الشعر Essential Care الجديد من Philips بالحصول على تسريحات طبيعية مع العناية بشعرك في الوقت نفسه. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام الملحقات الثلاثة على الشعر الطويل كما والقصير. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
عملية تجفيف وتسريح سهلة للشعر، مهما كان طوله
تجفيف وتسريح في آن. يسمح لك مسرّح الشعر Essential Care الجديد من Philips بالحصول على تسريحات طبيعية مع العناية بشعرك في الوقت نفسه. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام الملحقات الثلاثة على الشعر الطويل كما والقصير. إكتشف كلّ المميزات
عملية تجفيف وتسريح سهلة للشعر، مهما كان طوله
تجفيف وتسريح في آن. يسمح لك مسرّح الشعر Essential Care الجديد من Philips بالحصول على تسريحات طبيعية مع العناية بشعرك في الوقت نفسه. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام الملحقات الثلاثة على الشعر الطويل كما والقصير. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
عملية تجفيف وتسريح سهلة للشعر، مهما كان طوله
تجفيف وتسريح في آن. يسمح لك مسرّح الشعر Essential Care الجديد من Philips بالحصول على تسريحات طبيعية مع العناية بشعرك في الوقت نفسه. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام الملحقات الثلاثة على الشعر الطويل كما والقصير. إكتشف كلّ المميزات
سلك بطول 1,8 م لمرونة قصوى.
ضمان عالمي لمدة سنتين.
تتمتع الفرشاة الحرارية بقطر ذي عرض إضافي 38 ملم. ورأس اللف العريض يجعل منها أداة تصفيف مثالية للحصول على تصفيفات وتموجات ناعمة.
يوفر مجفف الشعر هذا بقوة 800 واط المستوى المثالي لتدفق الهواء وقوة تجفيف لطيفة للحصول على شعر جميل كل يوم.
يسمح لك إعداد الهواء البارد بتجفيف الشعر بدرجة حرارة منخفضة نسبيًا للحد من تعرضه للضرر، مما يجعله مناسبًا للشعر الناعم أو الجاف أو المتضرر بشكل خاص. إنه إعداد مثالي لفصل الصيف الحار!
توجد الحلقة المطاطية في قاعدة المقبض وتوفر خيار تخزين آخر، وهي مناسبة بصفة خاصة للاستخدام في المنزل أو عند النزول في الفندق.
يعمل المكثف في مجفف الشعر عن طريق تركيز تدفق الهواء على منطقة معينة عبر الفتحة. ويؤدي ذلك إلى تصفيف شديد الدقة ويعتبر رائعًا لتحسين التسريحة أو وضع اللمسات الأخيرة عليها.
تفيد تقنية السلك الدوّار في تدوير السلك لمنع تشابك الأسلاك.
يوفر نظام ThermoProtect درجة حرارة مثلى للتجفيف ويمنح شعركِ حماية إضافية من الحرارة الزائدة. ومن خلال تدفق الهواء بنفس القوة، ستحصلين على أفضل النتائج بطريقة تضمن العناية.
يمكن ضبط السرعة والحرارة بسهولة حسب الطلب للحصول على نتائج نهائية مثالية. وتضمن الإعدادات الثلاثة المرنة تصفيفًا دقيقًا ومخصصًا.
تتميز الفرشاة الحرارية بقطر صغير يبلغ 22 مم. وبفضل عرض الجزء الأسطواني، تُعدّ أداة تسريح الشعر هذه مثالية للحصول على تسريحات وتموجات ناعمة في شعرك.
سهولة الاستعمال
الطاقة
ملحقات
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