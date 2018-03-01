عملية تجفيف وتسريح سهلة للشعر، مهما كان طوله

تجفيف وتسريح في آن. يسمح لك مسرّح الشعر Essential Care الجديد من Philips بالحصول على تسريحات طبيعية مع العناية بشعرك في الوقت نفسه. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام الملحقات الثلاثة على الشعر الطويل كما والقصير. إكتشف كلّ المميزات