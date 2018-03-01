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EssentialCare

Airstyler

HP8661/00
التصنيف الإجمالي / 5
1 جائزة
  • عملية تجفيف وتسريح سهلة للشعر، مهما كان طوله عملية تجفيف وتسريح سهلة للشعر، مهما كان طوله عملية تجفيف وتسريح سهلة للشعر، مهما كان طوله
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    EssentialCare Airstyler

    HP8661/00
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 جائزة

    عملية تجفيف وتسريح سهلة للشعر، مهما كان طوله

    تجفيف وتسريح في آن. يسمح لك مسرّح الشعر Essential Care الجديد من Philips بالحصول على تسريحات طبيعية مع العناية بشعرك في الوقت نفسه. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام الملحقات الثلاثة على الشعر الطويل كما والقصير. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    EssentialCare Airstyler

    عملية تجفيف وتسريح سهلة للشعر، مهما كان طوله

    تجفيف وتسريح في آن. يسمح لك مسرّح الشعر Essential Care الجديد من Philips بالحصول على تسريحات طبيعية مع العناية بشعرك في الوقت نفسه. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام الملحقات الثلاثة على الشعر الطويل كما والقصير. إكتشف كلّ المميزات

    عملية تجفيف وتسريح سهلة للشعر، مهما كان طوله

    تجفيف وتسريح في آن. يسمح لك مسرّح الشعر Essential Care الجديد من Philips بالحصول على تسريحات طبيعية مع العناية بشعرك في الوقت نفسه. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام الملحقات الثلاثة على الشعر الطويل كما والقصير. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    EssentialCare Airstyler

    عملية تجفيف وتسريح سهلة للشعر، مهما كان طوله

    تجفيف وتسريح في آن. يسمح لك مسرّح الشعر Essential Care الجديد من Philips بالحصول على تسريحات طبيعية مع العناية بشعرك في الوقت نفسه. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام الملحقات الثلاثة على الشعر الطويل كما والقصير. إكتشف كلّ المميزات

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      • EssentialCare
      سلك بطول 1.8 م لمرونة قصوى

      سلك بطول 1.8 م لمرونة قصوى

      سلك بطول 1,8 م لمرونة قصوى.

      ضمان عالمي لمدة سنتين

      ضمان عالمي لمدة سنتين

      ضمان عالمي لمدة سنتين.

      فرشاة حرارية 38 ملم لتنعيم الشعر

      فرشاة حرارية 38 ملم لتنعيم الشعر

      تتمتع الفرشاة الحرارية بقطر ذي عرض إضافي 38 ملم. ورأس اللف العريض يجعل منها أداة تصفيف مثالية للحصول على تصفيفات وتموجات ناعمة.

      قوة تسريح تبلغ 800 واط للحصول على نتائج مذهلة

      قوة تسريح تبلغ 800 واط للحصول على نتائج مذهلة

      يوفر مجفف الشعر هذا بقوة 800 واط المستوى المثالي لتدفق الهواء وقوة تجفيف لطيفة للحصول على شعر جميل كل يوم.

      إعداد الهواء البارد لتجفيف لطيف جدًا

      إعداد الهواء البارد لتجفيف لطيف جدًا

      يسمح لك إعداد الهواء البارد بتجفيف الشعر بدرجة حرارة منخفضة نسبيًا للحد من تعرضه للضرر، مما يجعله مناسبًا للشعر الناعم أو الجاف أو المتضرر بشكل خاص. إنه إعداد مثالي لفصل الصيف الحار!

      حلقة للتخزين السهل والملائم

      حلقة للتخزين السهل والملائم

      توجد الحلقة المطاطية في قاعدة المقبض وتوفر خيار تخزين آخر، وهي مناسبة بصفة خاصة للاستخدام في المنزل أو عند النزول في الفندق.

      مكثف ضيق لتيار هواء مركّز

      مكثف ضيق لتيار هواء مركّز

      يعمل المكثف في مجفف الشعر عن طريق تركيز تدفق الهواء على منطقة معينة عبر الفتحة. ويؤدي ذلك إلى تصفيف شديد الدقة ويعتبر رائعًا لتحسين التسريحة أو وضع اللمسات الأخيرة عليها.

      سلك دوّار لمنع تشابك الأسلاك

      سلك دوّار لمنع تشابك الأسلاك

      تفيد تقنية السلك الدوّار في تدوير السلك لمنع تشابك الأسلاك.

      أفضل درجة حرارة للتجفيف باستخدام نظام الحماية من الحرارة ThermoProtect

      أفضل درجة حرارة للتجفيف باستخدام نظام الحماية من الحرارة ThermoProtect

      يوفر نظام ThermoProtect درجة حرارة مثلى للتجفيف ويمنح شعركِ حماية إضافية من الحرارة الزائدة. ومن خلال تدفق الهواء بنفس القوة، ستحصلين على أفضل النتائج بطريقة تضمن العناية.

      3 إعدادات مرنة لدرجة الحرارة والسرعة لمزيد من التحكم

      3 إعدادات مرنة لدرجة الحرارة والسرعة لمزيد من التحكم

      يمكن ضبط السرعة والحرارة بسهولة حسب الطلب للحصول على نتائج نهائية مثالية. وتضمن الإعدادات الثلاثة المرنة تصفيفًا دقيقًا ومخصصًا.

      فرشاة حرارية بحجم 22 مم لتنعيم الشعر

      تتميز الفرشاة الحرارية بقطر صغير يبلغ 22 مم. وبفضل عرض الجزء الأسطواني، تُعدّ أداة تسريح الشعر هذه مثالية للحصول على تسريحات وتموجات ناعمة في شعرك.

      المواصفات التقنية

      • سهولة الاستعمال

        حلقة تعليق للتخزين
        نعم
        سلك دوّار
        نعم

      • الطاقة

        فولتية
        بقدرة 220-240 فولت
        القدرة الكهربائية بالواط
        800 واط

      • ملحقات

        فرشاة حرارية 22 ملم
        للشعر القصير
        فرشاة حرارية بحجم 38 مم
        لتمليس الشعر وتمويجه
        فوهة
        لتيار هواء مركز

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