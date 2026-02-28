جفف الشعر وسرّحه بسهولة من الجذور إلى الأطراف

هل تريدين الحصول على تسريحة الشعر المنسدل واللامع باستخدام مجفف الشعر؟ يتميز مجفف الشعر SalonDry ‘n’ Straight بقوة تجفيف أيونية تبلغ 1800 واط، بالإضافة إلى مشط متحرك لمساعدتك في الحصول على تسريحة شعر منسدل مثالية تمامًا.