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مصباح الأشعة تحت الحمراء InfraPhil

HP3616
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • للتخلص من آلام العضلات للتخلص من آلام العضلات للتخلص من آلام العضلات
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    مصباح الأشعة تحت الحمراء InfraPhil

    HP3616
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    للتخلص من آلام العضلات

    مصباح بالأشعة تحت الحمراء لتوفير شعور عميق ومركّز بالدفء إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    مصباح الأشعة تحت الحمراء InfraPhil

    للتخلص من آلام العضلات

    مصباح بالأشعة تحت الحمراء لتوفير شعور عميق ومركّز بالدفء إكتشف كلّ المميزات

    للتخلص من آلام العضلات

    مصباح بالأشعة تحت الحمراء لتوفير شعور عميق ومركّز بالدفء إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    مصباح الأشعة تحت الحمراء InfraPhil

    للتخلص من آلام العضلات

    مصباح بالأشعة تحت الحمراء لتوفير شعور عميق ومركّز بالدفء إكتشف كلّ المميزات

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      • 150 واط
      دفء أشعة تحت الحمراء عميقة الاختراق

      دفء أشعة تحت الحمراء عميقة الاختراق

      تم إثبات قدرة ضوء الأشعة تحت الحمراء على التخفيف من الآلام والأوجاع الناتجة من تشنّج العضلات وتصلّب المفاصل. إذ يدخل الدفء المريح المنبعث من ضوء الأشعة تحت الحمراء في عمق البشرة، ويضاعف الدورة الدموية ويدفئ العضلات. ومع تسكين العضلات، تبدأ هذه الأخيرة بالانحلال والاسترخاء تلقائيًا. يجعل الدفء أيضًا الأنسجة أكثر ليونة، مما يخفف من التصلّب ويجعل المفاصل أكثر مرونة.

      زاوية قابلة للضبط

      زاوية قابلة للضبط

      يمكن تثبيت المصباح بالأشعة تحت الحمراء بسهولة باتجاه 40 درجة إلى الوراء.

      مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل

      مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل

      مفتاح تشغيل/إيقاف تشغيل سهل الاستخدام على الجهة الخلفية من مصباح الأشعة تحت الحمراء، فما من ضرورة إلى فصل الجهاز عن مصدر الطاقة بعد كل علاج.

      مخزن لسلك الطاقة

      مخزن لسلك الطاقة

      إنّ مصباح الأشعة تحت الحمراء مزوّد بحامل مخزن لسلك الطاقة على الجهة الخلفية من الجهاز. ما عليك سوى لفّ السلك حوله للتمكن من تخزينه من جديد بكل سهولة.

      المواصفات التقنية

      • سهولة الاستخدام

        قابلية الضبط
        من 0 إلى 40 درجة (إلى الوراء)
        الطاقة
        150  واط
        أبعاد المنتج
        22,0×13,0×18,5 (العرض×الارتفاع×العمق)  سم
        وزن المنتج
        1  كلغ
        طول سلك الطاقة
        180  أمتار
        فولتية
        220‏/230 أو 240‏/250 فولت  فولت
        مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل
        نعم
        التردد
        50  هرتز

      • الوزن والأبعاد

        أبعاد الصندوق A
        24,0×28,8×62,4 (العرض×الارتفاع×العمق)  سم
        وزن العلبة من النوع F
        1  كلغ
        وزن الصندوق A
        6.4  كلغ
        الكمية على لوح Euro
        192  قطعة
        عدد صناديق F في صندوق A
        6  قطعة
        أبعاد الصندوق F
        22,5×14,0×20,4 (العرض×الارتفاع×العمق)  سم

      • المواصفات التقنية

        العزل
        مستوى II (عزل مزدوج)
        نوع المصابيح
        PAR 38E‏، 150 واط + حلقات موشورية لمزيد من التركيز
        عمر المصباح
        750 فترة من 10 دقائق

      • بيانات لوجيستية

        بلد المنشأ
        ألمانيا
        يعتمد معيار IEC
        يتوافق مع معيار IEC 60335

      • جهاز طبّي

        التوجيه الخاص بالأجهزة الطبية
        • ‎2007/47/EC
        • التوجيه الخاص بالأجهزة الطبية 93/42/EEC
        رمز CTV
        884361601000

      • تخزين سهل

        مخزن لسلك الطاقة
        نعم

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