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  • معدّات لإتقان عملية الخَبز معدّات لإتقان عملية الخَبز معدّات لإتقان عملية الخَبز
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    معدّات لإتقان عملية الخَبز

    HD9952/01

    معدّات لإتقان عملية الخَبز

    يمكنك تحضير كل وصفات الخَبز المفضّلة لديك بفضل هذه المعدّات الخاصة من Philips لإتقان عملية الخَبز باستخدام Airfryer. أتقن طريقة خَبز قوالب الحلوى اللذيذة والخبز وطريقة طهو الغراتان والكيش والمزيد غير ذلك بطريقة صحية وسهلة وسريعة.

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    معدّات لإتقان عملية الخَبز

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    • ملحق الخَبز (عدد 1)
    • 9 أكواب من السيليكون لفطائر المافن
    • كتيّب وصفات (عدد 1)
    كتيّب لإتقان مهارات الخَبز

    كتيّب لإتقان مهارات الخَبز

    كتيّب يتضمّن نصائح من الشيف، ووصفة للمبتدئين وأوقات الطهو في Airfryer

    قطع قابلة للغسل في الجلاية لتنظيف سهل

    قطع قابلة للغسل في الجلاية لتنظيف سهل

    يمكنك وضع ملحق الخَبز وأكواب المافن لجهاز Airfryer بأمان في الجلاية لتسهيل استخدامها من جديد!

    ملحق خَبز غير لاصق يتّسع بشكل مثالي في جهاز Airfryer حجم XXL

    يعتبر ملحق الخَبز من Philips جيدًا لطهو اليخنة والراتاتوي والفريتاتا واللازانيا والغراتين واللحوم مع صلصات وغيرها من الأطباق. هنيئًا!

    9 أكواب من السيليكون لفطائر المافن للاستمتاع بأطباق مختلفة

    يمكن إزالة فطائر المافين أو الكاب كيك من أكواب المافين لجهاز Airfryer بسهولة بفضل مادتها المرنة. فالأطراف المتعرّجة تجعل فطائر المافين تبدو حتى أفضل! ونظرًا إلى أنها مصنوعة من السيليكون الخالي من الرائحة، يمكنك أعادة استخدام أكواب المافين لجهاز Airfryer بشكل متكرر!

    المواصفات التقنية

    • توافق المنتج

      متوافق مع
      HD9630 وHD9750 وHD9650 وHD9651 وHD9652 وHD9653 وHD9654 وHD9762 وHD9765 وHD9860 وHD9861 وHD9863 وHD9867 وHD9870

    • الوزن والأبعاد

      أبعاد علبة التغليف (الطول×العرض×الارتفاع)
      240 x 240 x‏ 90  mm
      أبعاد المنتج (الطول×العرض×الارتفاع)
      220 ‏x‏ 210‏ x‏ 75  mm
      وزن المنتج
      0,506  kg

    • المواصفات العامّة

      قابل للغسل في الجلاية
      نعم

    • الملحقات المضمّنة

      9 أكواب لفطائر المافن
      نعم
      ملحق لتحضير الخبز
      نعم
      صَينية الخَبز
      نعم
      كتيّب
      نعم

    • الاستدامة

      التغليف
      90% من المواد المعاد تدويرها<
      دليل المستخدم
      100% من الورق المعاد تدويره

    Badge-D2C

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    • Premium Airfryer حجم XXL

      HD9863/91

    • الخطة المميزة Airfryer حجم XXL

      HD9860/91

    • Premium Airfryer حجم XXL

      HD9650/99

    • مجموعة Avance Airfryer حجم XXL

      HD9650/94

    • الخطة المميزة Airfryer حجم XXL

      HD9650/91

    • Premium Airfryer حجم XXL

      HD9650/90

    • Premium Airfryer حجم XXL

      HD9630/21

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