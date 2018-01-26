HD9952/01
معدّات لإتقان عملية الخَبز
يمكنك تحضير كل وصفات الخَبز المفضّلة لديك بفضل هذه المعدّات الخاصة من Philips لإتقان عملية الخَبز باستخدام Airfryer. أتقن طريقة خَبز قوالب الحلوى اللذيذة والخبز وطريقة طهو الغراتان والكيش والمزيد غير ذلك بطريقة صحية وسهلة وسريعة.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
كتيّب يتضمّن نصائح من الشيف، ووصفة للمبتدئين وأوقات الطهو في Airfryer
يمكنك وضع ملحق الخَبز وأكواب المافن لجهاز Airfryer بأمان في الجلاية لتسهيل استخدامها من جديد!
يعتبر ملحق الخَبز من Philips جيدًا لطهو اليخنة والراتاتوي والفريتاتا واللازانيا والغراتين واللحوم مع صلصات وغيرها من الأطباق. هنيئًا!
يمكن إزالة فطائر المافين أو الكاب كيك من أكواب المافين لجهاز Airfryer بسهولة بفضل مادتها المرنة. فالأطراف المتعرّجة تجعل فطائر المافين تبدو حتى أفضل! ونظرًا إلى أنها مصنوعة من السيليكون الخالي من الرائحة، يمكنك أعادة استخدام أكواب المافين لجهاز Airfryer بشكل متكرر!
توافق المنتج
الوزن والأبعاد
المواصفات العامّة
الملحقات المضمّنة
الاستدامة
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