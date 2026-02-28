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  • Standard Product Photo Philips Premium Airfryer XXL
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  • Front Product Photo Philips Viva Collection Airfryer XXL
  • Product Detail Photograph Philips Premium Airfryer XXL HD9630/29
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Airfryer XXL
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection Airfryer XXL
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Airfryer XXL
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection Airfryer XXL
  • Product in Use Photo Philips Premium Airfryer XXL
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection Airfryer XXL
  • Standard Product Photo Philips Premium Airfryer XXL
  • Main in-use photograph Philips Viva Collection Airfryer XXL
  • Front Product Photo Philips Viva Collection Airfryer XXL
  • Product Detail Photograph Philips Premium Airfryer XXL HD9630/29
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Airfryer XXL
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection Airfryer XXL
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Airfryer XXL
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection Airfryer XXL
  • Product in Use Photo Philips Premium Airfryer XXL
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection Airfryer XXL

تم إيقافه

PremiumAirfryer حجم XXL

HD9630/29

أعلى مستوى من النكهة، أدنى قدر من الدهون

يستخدم جهاز Airfryer حجم XXL من Philips الهواء الساخن لقلي طعامك المفضّل من دون إضافة الزيت أو باستخدام كمية قليلة منه. وقد تم تصميم تقنية إزالة الدهون الجديدة لإزالة الدهون من الطعام وللاستمتاع بأكثر طريقة صحية للقلي لك ولعائلتك.

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العلامة التجارية الرائدة في مجال أجهزة Airfryer في العالم1

طعم مقرمش، دهون أقلّ*

أعلى مستوى من النكهة، أدنى قدر من الدهون

  • تقنية إزالة الدهون

  • تقنية Rapid Air

  • أبيض، 1,4 كجم

تقوم تقنية إزالة الدهون بفصل الدهون الزائدة والتقاطها

تقوم تقنية إزالة الدهون بفصل الدهون الزائدة والتقاطها

تناول طعامًا صحيًا أكثر من خلال إزالة الدهون الزائدة من طعامك. إن Airfryer من Philips هو جهاز Airfryer الوحيد بتقنية إزالة الدهون الذي يفصل الدهون الزائدة ويلتقطها. استمتع بطعام شهي مقرمش من الخارج وطري من الداخل مع أعلى مستوى من النكهة وأدنى قدر من الدهون.

يتسع الحجم العائلي XXL لدجاجة كاملة أو 1,4 كجم من البطاطس المقلية

يتسع الحجم العائلي XXL لدجاجة كاملة أو 1,4 كجم من البطاطس المقلية

نعم، يمكنك إعداد الوجبات بحجم عائلي في جهاز Airfryer الجديد حجم XXL. تسهّل سعته الكبيرة تحضير الوجبات الشهية والكبيرة. وبإمكانك طهو دجاجة كاملة أو حتى ما يصل إلى 1,4 كغ من البطاطس المقلية لإرضاء أفراد العائلة أو الأصدقاء الجائعين. قدّم ما يصل إلى ست حصص بفضل السلة الكبيرة بسعة 7,3 لترات.

القلي والخَبز والشوي والتحميص وحتى إعادة التسخين.

القلي والخَبز والشوي والتحميص وحتى إعادة التسخين.

يمكنك إعداد مئات الأطباق باستخدام جهاز Airfryer، إذ يسمح لك بقلي الوجبات وخَبزها وشويها وتحميصها وحتى إعادة تسخينها. استمتعي بطعام لذيذ مع كل قضمة بفضل تدفق الهواء في جهاز Philips وتصميمه على شكل نجم البحر. فهو يطهو الطعام بشكل متساوٍ من كل الجوانب للحصول على وجبات مثالية في كل مرة.

المواصفات التقنية

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  1. مقارنة بأجهزة Airfryer ذات السلة المزدوجة الأخرى من Philips 

  1. مقارنة بالدهون الموجودة في الدجاج واللحم عند استخدام مقلاة تقليدية ومقلاة صينية

  2. مقارنة بالبطاطس المقلية وأفخاذ الدجاج عند استخدام فرن تقليدي

  3. تزيد تقنية Rapid Air من سرعة تدفق الهواء في السلة بمقدار 7 أضعاف، مقارنة بسرعة تدفق الهواء في جهاز Airfryer من مجموعة Viva من Philips مع قاعٍ مسطّح

  4. مقارنة بالمأكولات المقلية الطازجة المحضرة في جهاز القلي التقليدي من Philips