مئات الوصفات في التطبيق وكتيّب وصفات مجاني مضمّن

يتضّمن كتيّب الوصفات المجاني الذي نقدّمه أكثر من 30 وصفة شهية، بدءًا من الوجبات الخفيفة السريعة والصحية ووصولاً إلى الوجبات العائلية الكاملة، بالإضافة إلى إرشادات يسهل اتباعها من طهاة محترفين. ويحتوي تطبيق Airfryer من Philips على المزيد من النصائح والبرامج التعليمية والوصفات التي يسهل اتباعها.