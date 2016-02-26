أطباق شهية: طرية من الداخل ومقرمشة من الخارج

بفضل تقنية TurboStar من Philips، تتعرّض كل مكونات الطعام لهذه الحرارة الثابتة والمنتشرة، ويتم طهيها جيدًا بالتزامن. والنتيجة طعام مقلي بطريقة متساوية من دون الحاجة إلى قلبه، حتى عندما تكون المكونات متكدسة. وبالإضافة إلى دفق الهواء الساخن، تسمح لك الحرارة القوية المباشرة من الأعلى بالحصول على طعام مقرمش بسرعة تامة من أجل طعام شهي وذهبي اللون. "مقرمشة من الخارج وطرية من الداخل"