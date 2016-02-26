HD9621/90
مأكولات مقلية شهية المذاق بنسبة دهون أقل لغاية 80%*
بفضل تقنية TurboStar الفريدة من Philips، أصبح بإمكانك قلي المأكولات باستخدام أقل كمية ممكنة من الزيت، وتحضير أطباق شهية ومطهية بطريقة متساوية. كل ذلك من دون الحاجة إلى تسخين الطعام مسبقًا. وعلى الرغم من التصميم الجديد والصغير الحجم، ما زال بإمكانك طهو كمية كبيرة من الطعام.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
بفضل تقنية TurboStar من Philips، تتعرّض كل مكونات الطعام لهذه الحرارة الثابتة والمنتشرة، ويتم طهيها جيدًا بالتزامن. والنتيجة طعام مقلي بطريقة متساوية من دون الحاجة إلى قلبه، حتى عندما تكون المكونات متكدسة. وبالإضافة إلى دفق الهواء الساخن، تسمح لك الحرارة القوية المباشرة من الأعلى بالحصول على طعام مقرمش بسرعة تامة من أجل طعام شهي وذهبي اللون. "مقرمشة من الخارج وطرية من الداخل"
يتوفر تطبيق Philips Airfryer مجانًا وهو مليء بالوصفات الشهية وإرشادات الطهي المفصّلة التي يسهل اتباعها. استمدّ إلهامك من وجبات خفيفة أو أطباق رئيسية صحية وسريعة التحضير مخصصة للمناسبات الخاصة.
إن جهاز Airfryer من Philips جاهز للاستخدام على الفور. استمتع بتجربة يومية متفوّقة طوال عملية الطهو، بفضل سرعة الجهاز التكاملية من البداية حتى النهاية.
تتميّز مقلاة Airfryer من Philips بسلة مزوّدة بميزة QuickClean تتضمن مصفاة شبكية قابلة للفك وغير لاصقة، مما يجعل عملية التنظيف أسهل وأسرع. بالإضافة إلى ذلك، يمكن وضع الدرج المطلي بطبقة غير لاصقة والقابل للفك وسلة الطعام في الجلاية، من أجل ضمان عملية تنظيف سهلة. ويمكنك الاستمتاع بمنزل خالٍ من رائحة الزيت المقلي بفضل مقلاة Airfryer من Philips المزوّدة بتقنية TurboStar مقارنةً بمقلاة عادية.
يمكن وضع الدرج القابل للفك والمطلي بطبقة غير لاصقة وسلة الطعام في الجلاية، من أجل ضمان عملية تنظيف سهلة. ويمكنك الاستمتاع بمنزل خالٍ من رائحة الزيت المقلي بفضل مقلاة Airfryer من Philips المزوّدة بتقنية Rapid Air مقارنةً بمقلاة عادية.
لا تسمح لك القلاية الهوائية المزودة بتقنية Rapid Air المبتكرة بقلي وجباتك المفضلة فحسب، بل تتيح لك أيضًا شيّ أطباقك المفضلة وتحميصها فتوفر بذلك حلاً شاملاً لكل وجباتك.
تم تصميم جهاز Airfryer الجديد مع مراعاة تصغير حجمه (بنسبة 20%) ولكن من دون التضحية بقدرته على طهي كمية كبيرة من الطعام (800 غرام). وبفضل تصميمه الصغير، يمكن وضعه في أي مكان على منضدة المطبخ واستخدامه لتحضير وجبات شهية لكل أفراد العائلة. أمّا حجمه المدروس، فيجعل من السهل استخدامه بشكل يومي والاستفادة من عالم كامل من الإمكانيات.
تعمد تقنية TurboStar الفريدة إلى تدوير الهواء الساخن باستمرار عبر حجرة الطهو، مما يؤدي إلى توزيع الحرارة بشكل متساوٍ في كل السلة. "توفر تقنية TurboStar تدفق الهواء المثالي لتحضير الطعام بطريقة متساوية أكثر بنسبة 50%"
تولّد تقنية TurboStar الفريدة من Philips هواءً ساخناً جداً لقلي الطعام بكمية قليلة من الزيت أو بدون زيت على الإطلاق. بالإضافة إلى ذلك، يصدر جهاز Airfryer من Philips رائحة أقل من المقالي التقليدية الأخرى، ويسهل تنظيفها وهو سهل التنظيف وآمن واقتصادي للاستخدام اليومي!
يساعدك المقبض العالمي الجديد EasyClick من Philips في استخدام ملحق الطهو المناسب والحصول على أفضل النتائج لأطباقك الرئيسية كل يوم. بالإضافة إلى ذلك، يسمح بتخزين الجهاز بعد استخدامه بطريقة لا تشغل مساحة كبيرة.
الملحقات
المواصفات التقنية
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الوزن والأبعاد
المواصفات العامّة
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الخدمة
الاستدامة
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