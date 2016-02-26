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  • مأكولات مقلية شهية المذاق بنسبة دهون أقل لغاية 80%* مأكولات مقلية شهية المذاق بنسبة دهون أقل لغاية 80%* مأكولات مقلية شهية المذاق بنسبة دهون أقل لغاية 80%*
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    مجموعة Viva Airfryer

    HD9621/90

    مأكولات مقلية شهية المذاق بنسبة دهون أقل لغاية 80%*

    بفضل تقنية TurboStar الفريدة من Philips، أصبح بإمكانك قلي المأكولات باستخدام أقل كمية ممكنة من الزيت، وتحضير أطباق شهية ومطهية بطريقة متساوية. كل ذلك من دون الحاجة إلى تسخين الطعام مسبقًا. وعلى الرغم من التصميم الجديد والصغير الحجم، ما زال بإمكانك طهو كمية كبيرة من الطعام.

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    مجموعة Viva Airfryer

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    مأكولات مقلية شهية المذاق بنسبة دهون أقل لغاية 80%*

    بفضل تقنية TurboStar الحائزة براءة اختراع

    • TurboStar
    • مقلاة تقلل الدهون
    • أسود، الطاقة 1425 واط، السعة 0.8 كلغ
    أطباق شهية: طرية من الداخل ومقرمشة من الخارج

    أطباق شهية: طرية من الداخل ومقرمشة من الخارج

    بفضل تقنية TurboStar من Philips، تتعرّض كل مكونات الطعام لهذه الحرارة الثابتة والمنتشرة، ويتم طهيها جيدًا بالتزامن. والنتيجة طعام مقلي بطريقة متساوية من دون الحاجة إلى قلبه، حتى عندما تكون المكونات متكدسة. وبالإضافة إلى دفق الهواء الساخن، تسمح لك الحرارة القوية المباشرة من الأعلى بالحصول على طعام مقرمش بسرعة تامة من أجل طعام شهي وذهبي اللون. "مقرمشة من الخارج وطرية من الداخل"

    أكثر من 200 وصفة في التطبيق وكتيّب وصفات مجاني مضمّن

    أكثر من 200 وصفة في التطبيق وكتيّب وصفات مجاني مضمّن

    يتوفر تطبيق Philips Airfryer مجانًا وهو مليء بالوصفات الشهية وإرشادات الطهي المفصّلة التي يسهل اتباعها. استمدّ إلهامك من وجبات خفيفة أو أطباق رئيسية صحية وسريعة التحضير مخصصة للمناسبات الخاصة.

    طعام شهي في وقت أقل: من دون الحاجة إلى التسخين المسبق

    طعام شهي في وقت أقل: من دون الحاجة إلى التسخين المسبق

    إن جهاز Airfryer من Philips جاهز للاستخدام على الفور. استمتع بتجربة يومية متفوّقة طوال عملية الطهو، بفضل سرعة الجهاز التكاملية من البداية حتى النهاية.

    تنظيف سهل في غضون 90 ثانية- سلة بميزة QuickClean مع مصفاة شبكية غير لاصقة

    تنظيف سهل في غضون 90 ثانية- سلة بميزة QuickClean مع مصفاة شبكية غير لاصقة

    تتميّز مقلاة Airfryer من Philips بسلة مزوّدة بميزة QuickClean تتضمن مصفاة شبكية قابلة للفك وغير لاصقة، مما يجعل عملية التنظيف أسهل وأسرع. بالإضافة إلى ذلك، يمكن وضع الدرج المطلي بطبقة غير لاصقة والقابل للفك وسلة الطعام في الجلاية، من أجل ضمان عملية تنظيف سهلة. ويمكنك الاستمتاع بمنزل خالٍ من رائحة الزيت المقلي بفضل مقلاة Airfryer من Philips المزوّدة بتقنية TurboStar مقارنةً بمقلاة عادية.

    قطع قابلة للفصل وآمنة للتنظيف في الجلاية

    قطع قابلة للفصل وآمنة للتنظيف في الجلاية

    يمكن وضع الدرج القابل للفك والمطلي بطبقة غير لاصقة وسلة الطعام في الجلاية، من أجل ضمان عملية تنظيف سهلة. ويمكنك الاستمتاع بمنزل خالٍ من رائحة الزيت المقلي بفضل مقلاة Airfryer من Philips المزوّدة بتقنية Rapid Air مقارنةً بمقلاة عادية.

    يمكنك قلي الأطعمة المفضلة لديك وخبزها وشويها وتحميصها في المنزل

    يمكنك قلي الأطعمة المفضلة لديك وخبزها وشويها وتحميصها في المنزل

    لا تسمح لك القلاية الهوائية المزودة بتقنية Rapid Air المبتكرة بقلي وجباتك المفضلة فحسب، بل تتيح لك أيضًا شيّ أطباقك المفضلة وتحميصها فتوفر بذلك حلاً شاملاً لكل وجباتك.

    سعة كبيرة تبلغ 0.8 كجم، وحجم أصغر بنسبة 20%*

    سعة كبيرة تبلغ 0.8 كجم، وحجم أصغر بنسبة 20%*

    تم تصميم جهاز Airfryer الجديد مع مراعاة تصغير حجمه (بنسبة 20%) ولكن من دون التضحية بقدرته على طهي كمية كبيرة من الطعام (800 غرام). وبفضل تصميمه الصغير، يمكن وضعه في أي مكان على منضدة المطبخ واستخدامه لتحضير وجبات شهية لكل أفراد العائلة. أمّا حجمه المدروس، فيجعل من السهل استخدامه بشكل يومي والاستفادة من عالم كامل من الإمكانيات.

    تحضير الطعام المقلي بطريقة متساوية أكثر بنسبة 50%*

    تحضير الطعام المقلي بطريقة متساوية أكثر بنسبة 50%*

    تعمد تقنية TurboStar الفريدة إلى تدوير الهواء الساخن باستمرار عبر حجرة الطهو، مما يؤدي إلى توزيع الحرارة بشكل متساوٍ في كل السلة. "توفر تقنية TurboStar تدفق الهواء المثالي لتحضير الطعام بطريقة متساوية أكثر بنسبة 50%"

    تقنية TurboStar الفريدة للقلي الصحي

    تقنية TurboStar الفريدة للقلي الصحي

    تولّد تقنية TurboStar الفريدة من Philips هواءً ساخناً جداً لقلي الطعام بكمية قليلة من الزيت أو بدون زيت على الإطلاق. بالإضافة إلى ذلك، يصدر جهاز Airfryer من Philips رائحة أقل من المقالي التقليدية الأخرى، ويسهل تنظيفها وهو سهل التنظيف وآمن واقتصادي للاستخدام اليومي!

    مقبض EasyClick العالمي، لتبديل الملحقات بسهولة

    مقبض EasyClick العالمي، لتبديل الملحقات بسهولة

    يساعدك المقبض العالمي الجديد EasyClick من Philips في استخدام ملحق الطهو المناسب والحصول على أفضل النتائج لأطباقك الرئيسية كل يوم. بالإضافة إلى ذلك، يسمح بتخزين الجهاز بعد استخدامه بطريقة لا تشغل مساحة كبيرة.

    المواصفات التقنية

    • الملحقات

      مشمول
      كتيّب الوصفات

    • المواصفات التقنية

      الفولتية
      220  V
      الطاقة
      1425  W
      طول سلك الطاقة
      0,8  m
      سعة السلة
      0,8  kg

    • التصميم

      اللون
      أسود

    • الوزن والأبعاد

      أبعاد المنتج (الطول×العرض×الارتفاع)
      365‏x‏266‏x‏292  mm
      وزن المنتج
      5.3  kg

    • المواصفات العامّة

      ميزات المنتج
      • إيقاف تشغيل تلقائي
      • جدران خارجية باردة
      • مكان مخصّص لتوضيب سلك الطاقة
      • قابل للغسل في الجلاية
      • أقدام مقاومة للانزلاق
      • مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل
      • مؤشر الجهوزية
      • عنصر تحكم بدرجة الحرارة
      • ضوء تشغيل الطاقة
      • QuickClean
      • كتيّب الوصفات والتطبيق
      التقنية
      تقنية TurboStar
      التحكم بالوقت
      لغاية 30 دقيقة

    • اللون الخارجي

      مواد الهيكل الرئيسي
      بلاستيك

    • الخدمة

      ضمان عالمي لمدة سنتين
      نعم

    • الاستدامة

      التغليف
      90% من المواد المعاد تدويرها<
      دليل المستخدم
      100% ورق معاد تدويره

    Badge-D2C

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    • مقارنة بالمأكولات المقلية الطازجة المحضرة في مقلاة Philips التقليدية.
    • تم القياس مقارنةً بمقلاة Airfryer غير المزوّدة بتقنية TurboStar مع البطاطس المجلّدة، وتم التقييم بالاستناد إلى مستوى التحمير والاستواء
    • مقارنةً بمقلاة Viva Collection Airfryer من Philips، تبلغ السعة الإجمالية 800 غرام من البطاطس المقلية
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