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  • غليان آمن وسهل غليان آمن وسهل غليان آمن وسهل

    مجموعة الاستخدام اليومي الغلاية

    HD9303/03

    غليان آمن وسهل

    تتميّز الغلاية الكهربائية الجديدة من Philips بهيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ القياسي والموافق عليه لملامسة الطعام، لغلي المياه بسرعة وبكل راحة بال!

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    مجموعة الاستخدام اليومي الغلاية

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    غليان آمن وسهل

    الفولاذ المقاوم للصدأ المعتمد في الطعام

    • سعة 1.2 لتر
    • 1800 واط
    • الفولاذ المقاوم للصدأ المعتمد في الطعام
    لفاف سلك الطاقة لتخزين السلك بسهولة

    لفاف سلك الطاقة لتخزين السلك بسهولة

    طول كبل الطاقة قابل للتعديل بحسب الحاجة لتخزين سهل

    فتحة عريضة لعملية تعبئة وتنظيف سهلة

    فتحة عريضة لعملية تعبئة وتنظيف سهلة

    عملية تعبئة وتنظيف سهلة

    قاعدة لاسلكية ودوارة بمقدار 360 درجة، لاستخدام أسهل

    قاعدة لاسلكية ودوارة بمقدار 360 درجة، لاستخدام أسهل

    استخدام أسهل

    عملية فتح وتعبئة سهلة

    عملية فتح وتعبئة سهلة

    وحدة التحكم من Strix

    توفّر وحدة التحكم من Strix، المصممة في المملكة المتحدة، نظام أمان متعدد المستويات للحماية من الغليان حتى جفاف المياه، مع إيقاف تشغيل تلقائي عندما تصبح المياه جاهزة أو عندما يتم رفع الجهاز عن القاعدة.

    مادة متوافق عليها من الفولاذ المقاوم للصدأ (SUS304)

    أجزاء معدنية متوافق عليها من الفولاذ المقاوم للصدأ (SUS304) لضمان الحصول على كوب ماء آمن ونظيف.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات العامة

      المادة الأساسية
      معدن
      سعة خزان المياه
      1,2 لتر
      الكفالة
      سنتان

    • المواصفات التقنية

      الطاقة
      1800واط
      الفولتية
      بقدرة 220-240 فولت
      التردد
      50-‏60 هرتز
      عدد الوحدات في الحزمة
      1
      منتج ببطارية
      كلا

    • ميزة السلامة

      إيقاف تشغيل تلقائي
      نعم

    • الوزن والأبعاد

      طول المنتج
      16 سم
      عرض المنتج
      22 سم
      ارتفاع المنتج
      19 سم
      وزن المنتج
      800 جرام
      طول الحزمة
      18 سم
      عرض الحزمة
      18 سم
      ارتفاع الحزمة
      20,9 سم
      وزن الحزمة
      256,5 غ

    • بلد المنشأ

      تم الإنتاج في
      الصين

    Badge-D2C

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