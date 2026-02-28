ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
HD9238/01
مأكولات مقلية رائعة المذاق بنسبة دهون أقل بنسبة تصل إلى 80%!*
تمكّنك تقنية Rapid Air الفريدة من Philips من القلي للحصول على طعام مقرمش من الخارج وطري من الداخل. لن تحتاج إلى إضافة الزيت أو ستحتاج إلى كمية قليلة جدًا لضمان الحصول على طعام ذي قوام مثالي ونتائج شهية!
مقلاة تقلل الدهون
جهاز طهو متعدد الوظائف
أسود/أحمر
تأتي Airfryer مزوّدة بتقنية Rapid Air الفريدة التي تمكّنك من قلي الوجبات الخفيفة ووجبات الطعام الشهية وخبزها وتحميصها وشويها بنسبة دهون أقل من المقلاة التقليدية، وذلك من دون استخدام الزيت أو باستخدام كمية قليلة جدًا! بالإضافة إلى ذلك، تصدر Airfryer من Philips المزوّدة بتقنية Rapid Air رائحة أقل من المقالي التقليدية وهي سهلة التنظيف وآمنة واقتصادية للاستخدام اليومي!
يتيح لك التصميم الفريد الذي تتميّز به Airfryer من Philips والذي يجمع بين ميزة انسياب الهواء الساخن جدًا بسرعة والتصميم على شكل نجمة البحر ونظام تسخين مثالي، بقلي مجموعة متنوعة من الوجبات الشهية بسرعة وسهولة وبطريقة صحية أكثر من دون ضرورة إضافة الزيت.
لا تسمح لك المقلاة بدون زيت Airfryer المزودة بتقنية Rapid Air المبتكرة بقلي المأكولات الرائعة فحسب، بل تتيح لك أيضًا شيّ أطباقك المفضلة وتحميصها فتوفر بذلك حلاً شاملاً لكل وجباتك.
المراجعات
مقارنة بأجهزة Airfryer ذات السلة المزدوجة الأخرى من Philips
مقارنة بالمأكولات المقلية الطازجة المحضرة في مقلاة Philips التقليدية.