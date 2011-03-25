تقنية Rapid Air للقلي الصحي

تأتي Airfryer مزوّدة بتقنية Rapid Air الفريدة التي تمكّنك من قلي الوجبات الخفيفة ووجبات الطعام الشهية وخبزها وتحميصها وشويها بنسبة دهون أقل من المقلاة التقليدية، وذلك من دون استخدام الزيت أو باستخدام كمية قليلة جدًا! بالإضافة إلى ذلك، تصدر Airfryer من Philips المزوّدة بتقنية Rapid Air رائحة أقل من المقالي التقليدية وهي سهلة التنظيف وآمنة واقتصادية للاستخدام اليومي!