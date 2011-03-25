HD9225/50
مأكولات مقلية رائعة المذاق بنسبة دهون أقل بنسبة تصل إلى 80%!*
تمكّنك تقنية Rapid Air الفريدة من Philips من القلي للحصول على طعام مقرمش من الخارج وطري من الداخل. لن تحتاج إلى إضافة الزيت أو ستحتاج إلى كمية قليلة جدًا لضمان الحصول على طعام ذي قوام مثالي ونتائج شهية!إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تأتي Airfryer مزوّدة بتقنية Rapid Air الفريدة التي تمكّنك من قلي الوجبات الخفيفة ووجبات الطعام الشهية وخبزها وتحميصها وشويها بنسبة دهون أقل من المقلاة التقليدية، وذلك من دون استخدام الزيت أو باستخدام كمية قليلة جدًا! بالإضافة إلى ذلك، تصدر Airfryer من Philips المزوّدة بتقنية Rapid Air رائحة أقل من المقالي التقليدية وهي سهلة التنظيف وآمنة واقتصادية للاستخدام اليومي!
يتيح لك المؤقت المضمّن تعيين أوقات الطهو مسبقًا لما يصل إلى 30 دقيقةً. وتتضمن وظيفة الإيقاف التلقائي مؤشر صوت "جاهز". يسمح لك التحكم بدرجة الحرارة القابلة للضبط بالكامل بتعيين درجة حرارة طهو الطعام مسبقًا لما يصل إلى 200 درجة. تمتعي بأطباق اللحم والدجاج والوجبات الخفيفة والبطاطا المقرمشة ذات اللون الأسمر الذهبي والمزيد غير ذلك، المحضرة كلها في الوقت المناسب ودرجة الحرارة الملائمة للحصول على نتائج أفضل!
يمكنك، باستخدام ملحق الخبز المتوفر مع مقلاة Airfryer المميزة هذه من Philips، خبز كل الوصفات المفضلة لديك. اخبزي قوالب الحلوى والخبز والغراتان والكيش والكثير غيرها من الوصفات اللذيذة بطريقة سهلة وسريعة وصحية!
لا تسمح لك المقلاة بدون زيت Airfryer المزودة بتقنية Rapid Air المبتكرة بقلي المأكولات الرائعة فحسب، بل تتيح لك أيضًا شيّ أطباقك المفضلة وتحميصها فتوفر بذلك حلاً شاملاً لكل وجباتك.
يتيح لك التصميم الفريد الذي تتميّز به Airfryer من Philips والذي يجمع بين ميزة انسياب الهواء الساخن جدًا بسرعة والتصميم على شكل نجمة البحر ونظام تسخين مثالي، بقلي مجموعة متنوعة من الوجبات الشهية بسرعة وسهولة وبطريقة صحية أكثر من دون ضرورة إضافة الزيت.
يمكن وضع الدرج القابل للفك والمطلي بغلاف مانع للالتصاق وسلة الطعام في الجلاية لعملية تنظيف آمنة وسهلة.
يلهمك كتاب وصفات الطعام هذا، الذي أعده خبراء الطهو، لتحضير مجموعة متنوعة من المأكولات المقلية القليلة الدهون التي يمكن طهوها في المقلاة بدون زيت Airfryer. ويقدم لك وصفات تبرز صفة تعدد الاستعمالات التي يتميز بها الجهاز بحيث يمكن أيضًا شيّ المأكولات وخبزها وحتى تحميصها بطريقة صحية وسريعة ومريحة أكثر.
الملحقات
المواصفات التقنية
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الوزن والأبعاد
المواصفات العامّة
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الخدمة
الاستدامة
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