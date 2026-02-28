يمنح مطيّب النكهات الطعام نكهة غنية أكثر مع الأعشاب والبهارات اللذيذة

يضفي مطيّب النكهات الفريد من نوعه نكهة الأعشاب والبهارات، ما يمنح نكهة غنية أكثر لعملية الطهو بالبخار. ضع الأعشاب والتوابل المفضلة لديك في المطيّب ودع البخار يقوم بالباقي. فتبعث الحرارة المتصاعدة من البخار نكهات ذكية من الأعشاب والتوابل، التي تتسرب إلى الطعام بنكهاتها الشهية.