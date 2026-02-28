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HD9140/90
اكتشف النكهات الغنية
إن جهاز الطهو بالبخار المزوّد بمطيّب النكهات الفريد من نوعه يذكي الطعام المطهو بالبخار بروائح الأعشاب والبهارات. وتساعدك وظيفتي التوقيت المُعيَّن مسبقًا وحفظ السخونة بالإضافة إلى كتيّب الوصفات على إعداد وجبات لذيذة في كل مرة.
900واط
توقيتات معيَّنة مسبقًا مثالية
يضفي مطيّب النكهات الفريد من نوعه نكهة الأعشاب والبهارات، ما يمنح نكهة غنية أكثر لعملية الطهو بالبخار. ضع الأعشاب والتوابل المفضلة لديك في المطيّب ودع البخار يقوم بالباقي. فتبعث الحرارة المتصاعدة من البخار نكهات ذكية من الأعشاب والتوابل، التي تتسرب إلى الطعام بنكهاتها الشهية.
قطع قابلة للغسل في الجلاية تسهّل التنظيف.
مدخل ماء خارجي لإعادة تعبئة الخزان أثناء الاستخدام.
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