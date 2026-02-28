المنتجاتالدعم
en/ar

تبدأ أنماط الحياة الصحية من هنا. سجّل الآن واحصل على مزايا حصرية.

ضمان لمدة عامين

  • اكتشف النكهات الغنية
  • اكتشف النكهات الغنية
  • اكتشف النكهات الغنية
  • اكتشف النكهات الغنية
  • اكتشف النكهات الغنية
  • اكتشف النكهات الغنية

تم إيقافه

مجموعة Pure EssentialsSteamer

HD9140/90

اكتشف النكهات الغنية

إن جهاز الطهو بالبخار المزوّد بمطيّب النكهات الفريد من نوعه يذكي الطعام المطهو بالبخار بروائح الأعشاب والبهارات. وتساعدك وظيفتي التوقيت المُعيَّن مسبقًا وحفظ السخونة بالإضافة إلى كتيّب الوصفات على إعداد وجبات لذيذة في كل مرة.

عرض جميع المزايا

جهاز الطهو على البخار مزوّد بمطيّب النكهات

اكتشف النكهات الغنية

  • 900واط

  • توقيتات معيَّنة مسبقًا مثالية

يمنح مطيّب النكهات الطعام نكهة غنية أكثر مع الأعشاب والبهارات اللذيذة

يمنح مطيّب النكهات الطعام نكهة غنية أكثر مع الأعشاب والبهارات اللذيذة

يضفي مطيّب النكهات الفريد من نوعه نكهة الأعشاب والبهارات، ما يمنح نكهة غنية أكثر لعملية الطهو بالبخار. ضع الأعشاب والتوابل المفضلة لديك في المطيّب ودع البخار يقوم بالباقي. فتبعث الحرارة المتصاعدة من البخار نكهات ذكية من الأعشاب والتوابل، التي تتسرب إلى الطعام بنكهاتها الشهية.

قطع قابلة للغسل في الجلاية

قطع قابلة للغسل في الجلاية

قطع قابلة للغسل في الجلاية تسهّل التنظيف.

مدخل الماء الخارجي

مدخل الماء الخارجي

مدخل ماء خارجي لإعادة تعبئة الخزان أثناء الاستخدام.

المواصفات التقنية

الحصول على الدعم لهذا المنتج

العثور على الأسئلة المتداولة ودلائل المستخدم والمعلومات حول الحماية والنصائح

المراجعات

اشترك في نشرة Philips الإخبارية للحصول على عروض حصرية

  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.

أرغب في تلقي رسائل ترويجية—استنادًا إلى تفضيلاتي وسلوكي—حول منتجات Philips وخدماتها وفعالياتها وعروضها. يمكنني إلغاء الاشتراك بسهولة في أي وقت!

  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.