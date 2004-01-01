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    HD9125/90

    HD9125/90

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    HD9125/90

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    مراجعة كل جهاز الطهو على البخار

    يضفي معزز النكهة نكهةً إضافيةً بفضل الأعشاب والبهارات اللذيذة

    يضفي معزز النكهة نكهةً إضافيةً بفضل الأعشاب والبهارات اللذيذة

    يضفي معزز النكهة الفريد من نوعه نكهة الأعشاب والبهارات، مما يضفي طعمًا حقيقيًا للطهو بالبخار. ضع ببساطة الأعشاب والتوابل المفضلة لديك في المطيّب ودع البخار يقوم بالباقي. فالحرارة المتصاعدة من البخار تبعث نكهات ذكية من الأعشاب والتوابل، التي تتسلسل في الطعام بنكهاتها الشهية.

    درج البيض

    درج البيض

    يلاءم 6 بيضات في السلة.

    القطع قابلة للغسل في الجلاية

    القطع قابلة للغسل في الجلاية

    قطع قابلة للغسل في الجلاية لتنظيف سهل.

    إعادة تعبئة ماء بسهولة

    إعادة تعبئة ماء بسهولة

    إعادة تعبئة الخزان بالماء بسهولة أثناء الاستخدام.

    سلال قابلة للتكديس لتخزين سهل

    سلال قابلة للتكديس لتخزين سهل

    سلال قابلة للتكديس لتخزين سهل.

    يحافظ الطهو الصحي بالبخار على المواد الغذائية في الطعام

    يحافظ الطهو الصحي بالبخار على المواد الغذائية في الطعام

    غطاء مانع للتقطر

    غطاء مانع للتقطر

    3 سلال لطهو مكونات متعددة بالبخار في مرحلة واحدة

    3 سلال لطهو مكونات مختلفة في الوقت نفسه.

    المواصفات التقنية

    • الملحقات

      مضمنة
      • درج البيض
      • وعاء الأرز/الحساء/الطعام

    • المواصفات العامّة

      مخزن لسلك الطاقة
      نعم
      أقدام مقاومة للانزلاق
      نعم
      ضوء تشغيل الطاقة
      نعم
      مقابض عازلة للحرارة
      نعم
      مؤشر مستوى المياه
      نعم
      الحماية من السخونة الزائدة والحماية من الغليان إلى الجفاف
      نعم

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