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تم إيقافه

Viva Collectionجهاز الطهو على البخار

HD9120/00

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يمنح جهاز الطهو على البخار من Philips مع مطيّب النكهات مأكولاتك أشهى نكهات الأعشاب والتوابل. فبإمكانك تحضير شوربتك المفضلة والأطعمة المسلوقة وحساء الشعير والأرز والكثير غيرها في وعاء الطهو على البخار بحجم XL. ما عليك سوى استخدام المؤقت وترك الباقي ليتم بمفرده!

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جهاز الطهو على البخار مزوّد بمطيّب النكهات

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  • بقوة 900 واط وسعة 9 لتر

  • موقت يدوي

يمنح مطيّب النكهات الطعام نكهة غنية أكثر مع الأعشاب والبهارات اللذيذة

يمنح مطيّب النكهات الطعام نكهة غنية أكثر مع الأعشاب والبهارات اللذيذة

يضفي مطيّب النكهات الفريد من نوعه نكهة الأعشاب والبهارات، ما يمنح نكهة غنية أكثر لعملية الطهو بالبخار. ضع الأعشاب والتوابل المفضلة لديك في المطيّب ودع البخار يقوم بالباقي. فتبعث الحرارة المتصاعدة من البخار نكهات ذكية من الأعشاب والتوابل، التي تتسرب إلى الطعام بنكهاتها الشهية.

وعاء تبخير كبير جدًا للحساء والأطعمة المسلوقة والأرز وغيرها

وعاء تبخير كبير جدًا للحساء والأطعمة المسلوقة والأرز وغيرها

باستخدام وعاء التبخير الكبير جدًا، يمكنك تحضير المزيد من الوجبات اللذيذة المتنوعة لعائلتك. يُستخدم وعاء التبخير الكبير جدًا لتحضير الحساء والأطعمة المسلوقة والأرز والكثير غيرها.

موقت 60 دقيقة

موقت 60 دقيقة

موقت 60 دقيقة مع إشارة استعداد وإيقاف تشغيل تلقائي.

المواصفات التقنية

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