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تم إيقافه
HD9120/00
اكتشف النكهات الغنية
يمنح جهاز الطهو على البخار من Philips مع مطيّب النكهات مأكولاتك أشهى نكهات الأعشاب والتوابل. فبإمكانك تحضير شوربتك المفضلة والأطعمة المسلوقة وحساء الشعير والأرز والكثير غيرها في وعاء الطهو على البخار بحجم XL. ما عليك سوى استخدام المؤقت وترك الباقي ليتم بمفرده!
بقوة 900 واط وسعة 9 لتر
موقت يدوي
يضفي مطيّب النكهات الفريد من نوعه نكهة الأعشاب والبهارات، ما يمنح نكهة غنية أكثر لعملية الطهو بالبخار. ضع الأعشاب والتوابل المفضلة لديك في المطيّب ودع البخار يقوم بالباقي. فتبعث الحرارة المتصاعدة من البخار نكهات ذكية من الأعشاب والتوابل، التي تتسرب إلى الطعام بنكهاتها الشهية.
باستخدام وعاء التبخير الكبير جدًا، يمكنك تحضير المزيد من الوجبات اللذيذة المتنوعة لعائلتك. يُستخدم وعاء التبخير الكبير جدًا لتحضير الحساء والأطعمة المسلوقة والأرز والكثير غيرها.
موقت 60 دقيقة مع إشارة استعداد وإيقاف تشغيل تلقائي.
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