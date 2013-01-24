الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية

مصطلحات البحث

AR
EN
1

Saeco Xsmall آلة تحضير الإسبرسو أوتوماتيكية بامتياز

HD8747/01
Saeco
  • إبريق حليب الكابتشينو Syntia إبريق حليب الكابتشينو Syntia إبريق حليب الكابتشينو Syntia
    -{discount-value}

    Saeco Xsmall آلة تحضير الإسبرسو أوتوماتيكية بامتياز

    HD8747/01

    إبريق حليب الكابتشينو Syntia

    مهما كان نوع القهوة الذي تود تحضيره في المرة التالية، ستطحن آلة Saeco Xsmall الحبوب فورًا وبكبسة زر. تأتي مزودة بأنبوب للبخار لإضافة لمسة غنية من زبد حليب لكل مشروبات القهوة الطازجة.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Saeco Xsmall آلة تحضير الإسبرسو أوتوماتيكية بامتياز

    إبريق حليب الكابتشينو Syntia

    مهما كان نوع القهوة الذي تود تحضيره في المرة التالية، ستطحن آلة Saeco Xsmall الحبوب فورًا وبكبسة زر. تأتي مزودة بأنبوب للبخار لإضافة لمسة غنية من زبد حليب لكل مشروبات القهوة الطازجة.

    إبريق حليب الكابتشينو Syntia

    مهما كان نوع القهوة الذي تود تحضيره في المرة التالية، ستطحن آلة Saeco Xsmall الحبوب فورًا وبكبسة زر. تأتي مزودة بأنبوب للبخار لإضافة لمسة غنية من زبد حليب لكل مشروبات القهوة الطازجة.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Saeco Xsmall آلة تحضير الإسبرسو أوتوماتيكية بامتياز

    إبريق حليب الكابتشينو Syntia

    مهما كان نوع القهوة الذي تود تحضيره في المرة التالية، ستطحن آلة Saeco Xsmall الحبوب فورًا وبكبسة زر. تأتي مزودة بأنبوب للبخار لإضافة لمسة غنية من زبد حليب لكل مشروبات القهوة الطازجة.

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل آلات تحضير الإسبرسو الأوتوماتيكية Saeco

      إبريق حليب الكابتشينو Syntia

      تحضير الإسبرسو بلمسة واحدة من حبوب البن إلى الفنجان مباشرةً

      • لتخمير نوعَين من القهوة
      • جهاز إزباد الحليب الكلاسيكي
      • فضي
      • مطحنة قابلة للضبط بـ 5 مستويات
      تمتّع دائمًا بآلة نظيفة بفضل دورة التنظيف التلقائي

      تمتّع دائمًا بآلة نظيفة بفضل دورة التنظيف التلقائي

      قامت Saeco بتصميم آلة تحضير الإسبرسو هذه بطريقة تجعلها تنظف دورة القهوة تلقائيًا بالماء عند تشغيل الماكينة أو إيقاف تشغيلها لتمنحك مذاقًا رائعا وطازجًا مع كل فنجان.

      قهوة غير محروقة بفضل المطاحن المصنوعة 100% من السيراميك

      قهوة غير محروقة بفضل المطاحن المصنوعة 100% من السيراميك

      تأتي آلة تحضير الإسبرسو هذه مزوّدة بمطاحن مصنوعة 100% من السيراميك. تستخدم Saeco مطاحن السيراميك بسبب الطحن المستمر من دون التسخين المفرط لحبوب القهوة للاستمتاع بإسبرسو مثالي. كذلك تضمن مادة السيراميك أداء يدوم لفترة طويلة وعملية طحن صامتة بالكامل.

      يمكنك حفظ كمية القهوة المفضلة لديك

      يمكنك حفظ كمية القهوة المفضلة لديك

      ستحصل دائمًا على فنجان إسبرسو مثالي مخمّر بحسب تفضيلاتك الشخصية، بفضل وظيفة الذاكرة التي تسمح لك بضبط كمية القهوة والحدة التي تريدها بطريقة تتناسب مع ذوقك. استمتع بقهوة لذيذة بكبسة زر.

      احصل على زبد حليب شهي بفضل جهاز إزباد الحليب الكلاسيكي

      احصل على زبد حليب شهي بفضل جهاز إزباد الحليب الكلاسيكي

      إن آلة تحضير الإسبرسو Saeco هذه مزوّدة بجهاز إزباد الحليب الكلاسيكي الذي يطلق عليه خبراء تصنيع القهوة اسم "باناريللو". وهو ينشر البخار، ويتم غمسه في الحليب لتحضير رغوة حليب شهية. أطلق العنان لخبير تحضير القهوة الكامن في داخلك من خلال تحضير أنواع الحليب المفضلة لديك بالطريقة التقليدية!

      تلاعب بطعم القهوة بفضل المطاحن القابلة للضبط

      تلاعب بطعم القهوة بفضل المطاحن القابلة للضبط

      تتطلب أنواع القهوة المختلفة درجات مختلفة من طحن حبوب القهوة للحصول على المذاق الغني والكامل. يمكن ضبط درجة طحن حبوب القهوة في هذه الآلة بفضل 5 إعدادات، من الطحن الأكثر نعومة للحصول على نكهة إسبرسو قوية إلى الطحن الأكثر خشونة للاستمتاع بقهوة أخف.

      تنظيف سهل بفضل مجموعة التخمير القابلة للفك

      تنظيف سهل بفضل مجموعة التخمير القابلة للفك

      تشكل مجموعة التخمير، وهي ابتكار من Saeco، أساس آلات تحضير القهوة وتضمن تشغيلاً آليًا. يمكن الوصول إلى مجموعة التخمير بسهولة من الجهة الأمامية أو الجانبية، بحسب الطراز. كذلك، يمكن إزالتها من دون مجهود وتنظيفها بسهولة من خلال غسلها تحت الحنفية، ما يضمن تنظيفًا صحيًا مثاليًا.

      المواصفات التقنية

      • الخدمة

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        نعم

      • المواصفات الفنية

        طول سلك الطاقة
        80 cm
        عدد غلايات المياه
        1 غلاية
        وزن المنتج
        7.2 kg
        سعة حاوية البقايا
        8,0 حصص
        أبعاد المنتج (طول × عمق × ارتفاع)
        420 × 325 × 295 mm
        Voltage
        230 V
        Frequency
        50 Hz
        مجموعة تخمير قابلة للفك
        نعم
        ارتفاع الكوب الأقصى
        95 mm
        تقنية الإسبرسو
        نظام توزيع النكهة: التخمير المسبق
        مستوى ضغط المياه في المضخة
        15 بار (لتحضير إسبرسو مثالي)
        Power
        1400 W
        سعة خزان الماء
        1 l
        أنواع القهوة المعتمدة
        حبوب البن الكاملة
        مادة الغلاية
        فولاذ مقاوم للصدأ (Inox)
        سعة حبوب القهوة
        180 g
        التنظيف والصيانة
        شطف دورة القهوة تلقائيًا
        بلد المنشأ
        • صُمم في إيطاليا
        • صنع في أوروبا
        الاستخدام
        • مجموعة تخمير قابلة للفك
        • خزان ماء قابل للفك

      • بيانات تقنية

        ضغط المضخة
        15 بار
        فولتية
        230 V
        الطاقة
        1400 W
        التردد
        50 Hz

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

          الآراء

          كن أول من يراجع هذا البند