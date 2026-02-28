إبريق حليب الكابتشينو Syntia

مهما كان نوع القهوة الذي تود تحضيره في المرة التالية، ستطحن آلة Saeco Xsmall الحبوب فورًا وبكبسة زر. تأتي مزودة بأنبوب للبخار لإضافة لمسة غنية من زبد حليب لكل مشروبات القهوة الطازجة.