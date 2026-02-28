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HD8747/01
إبريق حليب الكابتشينو Syntia
مهما كان نوع القهوة الذي تود تحضيره في المرة التالية، ستطحن آلة Saeco Xsmall الحبوب فورًا وبكبسة زر. تأتي مزودة بأنبوب للبخار لإضافة لمسة غنية من زبد حليب لكل مشروبات القهوة الطازجة.
لتخمير نوعَين من القهوة
جهاز إزباد الحليب الكلاسيكي
فضي
مطحنة قابلة للضبط بـ 5 مستويات
قامت Saeco بتصميم آلة تحضير الإسبرسو هذه بطريقة تجعلها تنظف دورة القهوة تلقائيًا بالماء عند تشغيل الماكينة أو إيقاف تشغيلها لتمنحك مذاقًا رائعا وطازجًا مع كل فنجان.
تأتي آلة تحضير الإسبرسو هذه مزوّدة بمطاحن مصنوعة 100% من السيراميك. تستخدم Saeco مطاحن السيراميك بسبب الطحن المستمر من دون التسخين المفرط لحبوب القهوة للاستمتاع بإسبرسو مثالي. كذلك تضمن مادة السيراميك أداء يدوم لفترة طويلة وعملية طحن صامتة بالكامل.
ستحصل دائمًا على فنجان إسبرسو مثالي مخمّر بحسب تفضيلاتك الشخصية، بفضل وظيفة الذاكرة التي تسمح لك بضبط كمية القهوة والحدة التي تريدها بطريقة تتناسب مع ذوقك. استمتع بقهوة لذيذة بكبسة زر.
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