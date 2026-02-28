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  • إبريق حليب الكابتشينو Syntia
  • إبريق حليب الكابتشينو Syntia
  • إبريق حليب الكابتشينو Syntia
  • إبريق حليب الكابتشينو Syntia
  • إبريق حليب الكابتشينو Syntia
  • إبريق حليب الكابتشينو Syntia
  • إبريق حليب الكابتشينو Syntia
  • إبريق حليب الكابتشينو Syntia
  • إبريق حليب الكابتشينو Syntia
  • إبريق حليب الكابتشينو Syntia
  • إبريق حليب الكابتشينو Syntia
  • إبريق حليب الكابتشينو Syntia
  • إبريق حليب الكابتشينو Syntia
  • إبريق حليب الكابتشينو Syntia
  • إبريق حليب الكابتشينو Syntia
  • إبريق حليب الكابتشينو Syntia

تم إيقافه

Philips Saeco Xsmallآلة تحضير الإسبرسو أوتوماتيكية بامتياز

HD8747/01

إبريق حليب الكابتشينو Syntia

مهما كان نوع القهوة الذي تود تحضيره في المرة التالية، ستطحن آلة Saeco Xsmall الحبوب فورًا وبكبسة زر. تأتي مزودة بأنبوب للبخار لإضافة لمسة غنية من زبد حليب لكل مشروبات القهوة الطازجة.

عرض جميع المزايا

تحضير الإسبرسو بلمسة واحدة من حبوب البن إلى الفنجان مباشرةً

إبريق حليب الكابتشينو Syntia

  • لتخمير نوعَين من القهوة

  • جهاز إزباد الحليب الكلاسيكي

  • فضي

  • مطحنة قابلة للضبط بـ 5 مستويات

تمتّع دائمًا بآلة نظيفة بفضل دورة التنظيف التلقائي

تمتّع دائمًا بآلة نظيفة بفضل دورة التنظيف التلقائي

قامت Saeco بتصميم آلة تحضير الإسبرسو هذه بطريقة تجعلها تنظف دورة القهوة تلقائيًا بالماء عند تشغيل الماكينة أو إيقاف تشغيلها لتمنحك مذاقًا رائعا وطازجًا مع كل فنجان.

استمتع بالقهوة اللذيذة من دون طعم الحرق بفضل المطاحن المصنوعة 100% من السيراميك

استمتع بالقهوة اللذيذة من دون طعم الحرق بفضل المطاحن المصنوعة 100% من السيراميك

تأتي آلة تحضير الإسبرسو هذه مزوّدة بمطاحن مصنوعة 100% من السيراميك. تستخدم Saeco مطاحن السيراميك بسبب الطحن المستمر من دون التسخين المفرط لحبوب القهوة للاستمتاع بإسبرسو مثالي. كذلك تضمن مادة السيراميك أداء يدوم لفترة طويلة وعملية طحن صامتة بالكامل.

يمكنك حفظ كمية القهوة المفضلة لديك

يمكنك حفظ كمية القهوة المفضلة لديك

ستحصل دائمًا على فنجان إسبرسو مثالي مخمّر بحسب تفضيلاتك الشخصية، بفضل وظيفة الذاكرة التي تسمح لك بضبط كمية القهوة والحدة التي تريدها بطريقة تتناسب مع ذوقك. استمتع بقهوة لذيذة بكبسة زر.

المواصفات التقنية

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