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Saeco Poemia ماكينة الإسبرسو اليدوية

HD8323/01
Saeco
  • إسبرسو إيطالي أصيل كل يوم إسبرسو إيطالي أصيل كل يوم إسبرسو إيطالي أصيل كل يوم
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    Saeco Poemia ماكينة الإسبرسو اليدوية

    HD8323/01

    إسبرسو إيطالي أصيل كل يوم

    توفر آلة تحضير الإسبرسو اليدوية Saeco لعشاق التحضير التقليدي للقهوة كل ما يحتاجون إليه لتحضير الإسبرسو المثالي كل يوم. ويضمن فلتر القشدة المضغوط الحائز براءة اختراع مذاق قشدة لذيذًا ويدوم طويلاً في كل مرة.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Saeco Poemia ماكينة الإسبرسو اليدوية

    إسبرسو إيطالي أصيل كل يوم

    توفر آلة تحضير الإسبرسو اليدوية Saeco لعشاق التحضير التقليدي للقهوة كل ما يحتاجون إليه لتحضير الإسبرسو المثالي كل يوم. ويضمن فلتر القشدة المضغوط الحائز براءة اختراع مذاق قشدة لذيذًا ويدوم طويلاً في كل مرة.

    إسبرسو إيطالي أصيل كل يوم

    توفر آلة تحضير الإسبرسو اليدوية Saeco لعشاق التحضير التقليدي للقهوة كل ما يحتاجون إليه لتحضير الإسبرسو المثالي كل يوم. ويضمن فلتر القشدة المضغوط الحائز براءة اختراع مذاق قشدة لذيذًا ويدوم طويلاً في كل مرة.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Saeco Poemia ماكينة الإسبرسو اليدوية

    إسبرسو إيطالي أصيل كل يوم

    توفر آلة تحضير الإسبرسو اليدوية Saeco لعشاق التحضير التقليدي للقهوة كل ما يحتاجون إليه لتحضير الإسبرسو المثالي كل يوم. ويضمن فلتر القشدة المضغوط الحائز براءة اختراع مذاق قشدة لذيذًا ويدوم طويلاً في كل مرة.

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      إسبرسو إيطالي أصيل كل يوم

      مع فلتر القشدة المضغوط

      • جهاز إزباد الحليب الكلاسيكي
      • أسود
      حامل فلتر القشدة المضغوط

      حامل فلتر القشدة المضغوط

      يضمن فلتر القشدة المميز هذا الحصول على قشدة لذيذة تدوم طويلاً مهما كانت خلطة القهوة التي قد تختارها.

      مناسبة للقهوة المطحونة ومغلفات القهوة

      مناسبة للقهوة المطحونة ومغلفات القهوة

      يمكنك اختيار القهوة المطحونة أو مغلفات القهوة بحسب احتياجاتك

      مضخة بدرجة 15 بار

      مضخة بدرجة 15 بار

      يضمن الضغط العالي استخلاصًا تامًا لنكهة حبوب البن الكاملة دائمًا

      مواد عالية الجودة تدوم طويلاً

      مواد عالية الجودة تدوم طويلاً

      تتميز ماكينة الإسبرسو اليدوية Saeco بغلاف خارجي مصنّع من مواد عالية الجودة ومتينة.

      حامل الكوب

      حامل الكوب

      باستخدام هذه الميزة، يمكنك تخزين فناجين وأكواب الإسبرسو في ماكينة الإسبرسو مباشرة - بحيث تبقى دائمًا في متناولك ويتم تخزينها بسهولة بدون أن تشغل مساحة كبيرة.

      مريحة للاستخدامات اليومية

      مريحة للاستخدامات اليومية

      يسهل الوصول إلى كل الحجيرات لإعادة ملء مسحوق القهوة أو المياه أو تفريغ الفلتر أو صينية التقطير وذلك لتوفير الراحة التامة.

      احصل على زبد حليب شهي بفضل جهاز إزباد الحليب الكلاسيكي

      احصل على زبد حليب شهي بفضل جهاز إزباد الحليب الكلاسيكي

      إن آلة تحضير الإسبرسو Saeco هذه مزوّدة بجهاز إزباد الحليب الكلاسيكي الذي يطلق عليه خبراء تصنيع القهوة اسم "باناريللو". وهو ينشر البخار، ويتم غمسه في الحليب لتحضير رغوة حليب شهية. أطلق العنان لخبير تحضير القهوة الكامن في داخلك من خلال تحضير أنواع الحليب المفضلة لديك بالطريقة التقليدية!

      المواصفات التقنية

      • الوزن والأبعاد

        وزن المنتج
        4 kg
        أبعاد المنتج (طول × عمق × ارتفاع)
        200 × 265 × 297 mm
        طول سلك الطاقة
        80 cm
        اللون
        أسود
        ارتفاع الكوب الأقصى
        75 mm
        الطاقة
        950 W
        مستوى ضغط المياه في المضخة
        15 بار (لتحضير إسبرسو مثالي)
        سعة خزان الماء
        1.25 لتر
        Pannarello
        بلاستيك
        الوزن
        4 kg
        مادة الغلاية
        فولاذ مقاوم للصدأ (Inox)
        تخمير متزامن
        نعم
        أنواع القهوة المعتمدة
        • مغلفات القهوة
        • قهوة مطحونة
        واجهة
        مفتاح دوار
        متوافقة مع فلتر Brita
        اختياري
        مياه ساخنة / فوهة بخار
        نعم
        حامل الكوب
        نعم
        حامل الفلتر
        القشدة المضغوطة
        المواد والتصميم
        ABS
        بلد المنشأ
        • صُمم في إيطاليا
        • صُنع في الصين
        مناسبة للمغلفات
        نعم

      • الخدمة

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        نعم

      • بيانات لوجيستية

        حجم اللوح
        80,0 x 120,0 x 205,0 cm
        Pallet number of pieces
        40

      • بيانات تقنية

        ضغط المضخة
        15 بار
        الطاقة
        950 W

      • Water tank

        Water tank capacity
        1 لتر

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