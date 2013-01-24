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إسبرسو إيطالي أصيل كل يوم
توفر آلة تحضير الإسبرسو اليدوية Saeco لعشاق التحضير التقليدي للقهوة كل ما يحتاجون إليه لتحضير الإسبرسو المثالي كل يوم. ويضمن فلتر القشدة المضغوط الحائز براءة اختراع مذاق قشدة لذيذًا ويدوم طويلاً في كل مرة.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
إسبرسو إيطالي أصيل كل يوم
توفر آلة تحضير الإسبرسو اليدوية Saeco لعشاق التحضير التقليدي للقهوة كل ما يحتاجون إليه لتحضير الإسبرسو المثالي كل يوم. ويضمن فلتر القشدة المضغوط الحائز براءة اختراع مذاق قشدة لذيذًا ويدوم طويلاً في كل مرة.
إسبرسو إيطالي أصيل كل يوم
توفر آلة تحضير الإسبرسو اليدوية Saeco لعشاق التحضير التقليدي للقهوة كل ما يحتاجون إليه لتحضير الإسبرسو المثالي كل يوم. ويضمن فلتر القشدة المضغوط الحائز براءة اختراع مذاق قشدة لذيذًا ويدوم طويلاً في كل مرة.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
إسبرسو إيطالي أصيل كل يوم
توفر آلة تحضير الإسبرسو اليدوية Saeco لعشاق التحضير التقليدي للقهوة كل ما يحتاجون إليه لتحضير الإسبرسو المثالي كل يوم. ويضمن فلتر القشدة المضغوط الحائز براءة اختراع مذاق قشدة لذيذًا ويدوم طويلاً في كل مرة.
يضمن فلتر القشدة المميز هذا الحصول على قشدة لذيذة تدوم طويلاً مهما كانت خلطة القهوة التي قد تختارها.
يمكنك اختيار القهوة المطحونة أو مغلفات القهوة بحسب احتياجاتك
يضمن الضغط العالي استخلاصًا تامًا لنكهة حبوب البن الكاملة دائمًا
تتميز ماكينة الإسبرسو اليدوية Saeco بغلاف خارجي مصنّع من مواد عالية الجودة ومتينة.
باستخدام هذه الميزة، يمكنك تخزين فناجين وأكواب الإسبرسو في ماكينة الإسبرسو مباشرة - بحيث تبقى دائمًا في متناولك ويتم تخزينها بسهولة بدون أن تشغل مساحة كبيرة.
يسهل الوصول إلى كل الحجيرات لإعادة ملء مسحوق القهوة أو المياه أو تفريغ الفلتر أو صينية التقطير وذلك لتوفير الراحة التامة.
إن آلة تحضير الإسبرسو Saeco هذه مزوّدة بجهاز إزباد الحليب الكلاسيكي الذي يطلق عليه خبراء تصنيع القهوة اسم "باناريللو". وهو ينشر البخار، ويتم غمسه في الحليب لتحضير رغوة حليب شهية. أطلق العنان لخبير تحضير القهوة الكامن في داخلك من خلال تحضير أنواع الحليب المفضلة لديك بالطريقة التقليدية!
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