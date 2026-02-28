ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
HD8323/01
إسبرسو إيطالي أصيل كل يوم
توفر آلة تحضير الإسبرسو اليدوية Saeco لعشاق التحضير التقليدي للقهوة كل ما يحتاجون إليه لتحضير الإسبرسو المثالي كل يوم. ويضمن فلتر القشدة المضغوط الحائز براءة اختراع مذاق قشدة لذيذًا ويدوم طويلاً في كل مرة.
جهاز إزباد الحليب الكلاسيكي
أسود
يضمن فلتر القشدة المميز هذا الحصول على قشدة لذيذة تدوم طويلاً مهما كانت خلطة القهوة التي قد تختارها.
يمكنك اختيار القهوة المطحونة أو مغلفات القهوة بحسب احتياجاتك
يضمن الضغط العالي استخلاصًا تامًا لنكهة حبوب البن الكاملة دائمًا
المراجعات