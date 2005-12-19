HD7546/20
قهوة لذيذة وساخنة بتصميم مبتكر
توفّر لك آلة تحضير القهوة Café Gaia جودة ممتازة بتصميم مبتكر. يحافظ الإبريق الحراري على النكهة الكاملة ودرجة الحرارة لأكثر من ساعتين*.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يحافظ هذا الإبريق الحراري المتميز والمصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ والكسر على النكهة الكاملة وعلى درجة الحرارة لأكثر من ساعتَين. وبفضل تصميمه المؤلف من طبقتَين، تكون درجة حرارة القهوة 65 درجة مئوية على الأقل بعد ساعتَين من تحضيرها.
يأتي الإبريق الحراري مزودًا بقفل ذكي يمكن تشغيله بسهولة. يضمن هذا القفل الحفاظ بشكل كامل على النكهة ودرجة الحرارة عند فصله عن آلة تحضير القهوة.
بفضل المياه المتدفقة والمنسكبة على طبقة القهوة، سيتم استخراج أروع النكهات من حبوب القهوة المطحونة.
تسمح لك ميزة منع التقطير بسكب فنجان قهوة قبل أن تكتمل دورة التخمير.
يمكن تخزين الكبل الاحتياطي بسهولة كبيرة في حجرة الكبل في الجزء الخلفي من آلة تحضير القهوة. وهي تمكّنك من وضع آلة تحضير القهوة في المطبخ بشكل مناسب.
بعد تخمير القهوة، تتوقف آلة تحضير القهوة عن التشغيل لتوفير استهلاك الطاقة ولتوفير الأمان. بالإضافة إلى ذلك، يضمن الإبريق الحراري الحفاظ على القهوة ساخنة.
املأ خزان المياه بسهولة ودقة بفضل مؤشر مستوى المياه.
المواصفات العامة
المواصفات التقنية
ميزة السلامة
الوزن والأبعاد
بلد المنشأ
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