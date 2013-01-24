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آلة صنع القهوة

HD7546/20
التصنيف الإجمالي / 5
  • القهوة الأصلية، بلا عناء القهوة الأصلية، بلا عناء القهوة الأصلية، بلا عناء
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    آلة صنع القهوة

    HD7546/20
    التصنيف الإجمالي / 5

    القهوة الأصلية، بلا عناء

    إن إبريق ThermInox المعدني لصنع القهوة (10 إلى 15 كوب) وإبريق ThermInox المصنوع من الفولاذ الذي لا يصدأ وغير القابل للكسر، يتمتعان بميزة إيقاف التشغيل التلقائي وميزة منع التقطير وميزة مؤشر مستوى الماء.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    آلة صنع القهوة

    القهوة الأصلية، بلا عناء

    إن إبريق ThermInox المعدني لصنع القهوة (10 إلى 15 كوب) وإبريق ThermInox المصنوع من الفولاذ الذي لا يصدأ وغير القابل للكسر، يتمتعان بميزة إيقاف التشغيل التلقائي وميزة منع التقطير وميزة مؤشر مستوى الماء.

    القهوة الأصلية، بلا عناء

    إن إبريق ThermInox المعدني لصنع القهوة (10 إلى 15 كوب) وإبريق ThermInox المصنوع من الفولاذ الذي لا يصدأ وغير القابل للكسر، يتمتعان بميزة إيقاف التشغيل التلقائي وميزة منع التقطير وميزة مؤشر مستوى الماء.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    آلة صنع القهوة

    القهوة الأصلية، بلا عناء

    إن إبريق ThermInox المعدني لصنع القهوة (10 إلى 15 كوب) وإبريق ThermInox المصنوع من الفولاذ الذي لا يصدأ وغير القابل للكسر، يتمتعان بميزة إيقاف التشغيل التلقائي وميزة منع التقطير وميزة مؤشر مستوى الماء.

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      إيقاف التشغيل تلقائياً بعد ساعتين لراحة البال

      إيقاف التشغيل تلقائياً بعد ساعتين لراحة البال

      مخزن لسلك الطاقة

      لتخزين طول الكبل المفصول بسهولة.

      المواصفات التقنية

      • المواصفات العامّة

        أجزاء يمكن غسلها بغسالة الأطباق
        مرشح متأرجح قابل للفك
        مخزن لسلك الطاقة

      • المواصفات التقنية

        محرك
        1000  واط
        التردد
        50/60  هرتز
        الفولتية
        220 إلى 240  فولت
        طول سلك الطاقة
        0.88  م
        زمن التخمير
        < 10  دقيقة (دقائق)
        السعة
        1.2ليتر/ 10 إلى 15 كوب  لتر / كوب

      • مواصفات التصميم

        المقاييس (طول × عرض × ارتفاع)
        221 370x 255 x  ملم
        الوزن (مع التغليف)
        2,532  كغم
        وزن الأداة المنزلية
        2,032  كغم
        اللون
        أسود

      • الأكسسوارات

        إبريق النكهة

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