مصطلحات البحث
القهوة الأصلية، بلا عناء
إن إبريق ThermInox المعدني لصنع القهوة (10 إلى 15 كوب) وإبريق ThermInox المصنوع من الفولاذ الذي لا يصدأ وغير القابل للكسر، يتمتعان بميزة إيقاف التشغيل التلقائي وميزة منع التقطير وميزة مؤشر مستوى الماء.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
القهوة الأصلية، بلا عناء
إن إبريق ThermInox المعدني لصنع القهوة (10 إلى 15 كوب) وإبريق ThermInox المصنوع من الفولاذ الذي لا يصدأ وغير القابل للكسر، يتمتعان بميزة إيقاف التشغيل التلقائي وميزة منع التقطير وميزة مؤشر مستوى الماء.
القهوة الأصلية، بلا عناء
إن إبريق ThermInox المعدني لصنع القهوة (10 إلى 15 كوب) وإبريق ThermInox المصنوع من الفولاذ الذي لا يصدأ وغير القابل للكسر، يتمتعان بميزة إيقاف التشغيل التلقائي وميزة منع التقطير وميزة مؤشر مستوى الماء.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
القهوة الأصلية، بلا عناء
إن إبريق ThermInox المعدني لصنع القهوة (10 إلى 15 كوب) وإبريق ThermInox المصنوع من الفولاذ الذي لا يصدأ وغير القابل للكسر، يتمتعان بميزة إيقاف التشغيل التلقائي وميزة منع التقطير وميزة مؤشر مستوى الماء.
المواصفات العامّة
المواصفات التقنية
مواصفات التصميم
الأكسسوارات