Daily Collection آلة تحضير القهوة
قهوة لذيذة ببساطة
استمتع بصنع قهوة لذيذة باستخدام آلة تحضير قهوة موثوق بها مميزة بتصميمها الذكي الصغير الذي يتيح تخزينها بسهولة
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هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
Daily Collection آلة تحضير القهوة
قهوة لذيذة ببساطة إبريق حراري مقاوم للكسر ومن الفولاذ المقاوم للصدأ مع إبريق حراري اللون الأسود المعدني ميزة منع التقطير لسكب فنجان قهوة في أي وقت تريده
تسمح لك ميزة منع التقطير بسكب فنجان قهوة قبل أن تكتمل دورة التخمير.
إيقاف تشغيل مباشر وتلقائي لتوفير استهلاك الطاقة ولتوفير الأمان
بعد تخمير القهوة، تتوقف آلة تحضير القهوة عن التشغيل لتوفير استهلاك الطاقة ولتوفير الأمان. بالإضافة إلى ذلك، يضمن الإبريق الحراري الحفاظ على القهوة ساخنة.
تضيء مفاتيح الطاقة LED عند تشغيل آلة تحضير القهوة
يضيء الضوء الأحمر على زر المفتاح عند تشغيل آلة تحضير القهوة.
حجم صغير لتوفير المساحة في مطبخك
تتميّز آلة تحضير القهوة بسعة 0,9 لترات، مما يسمح لك بتحضير ما يصل إلى 4 أكولب كبيرة أو ما يصل إلى 7 أكواب أصغر.
إبريق حراري من الفولاذ المقاوم للصدأ للحفاظ على درجة الحرارة لمدة طويلة
يضمن الإبريق الحراري المؤلّف من طبقتَين الحفاظ على درجة حرارة القهوة ونكهتها.
مؤشر مستوى المياه لتعبئة سهلة
املأي خزان المياه بسهولة ودقة بفضل مؤشر مستوى المياه.
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بلد المنشأ
صُنع في
الصين
الملحقات
مضمنة
إبريق حراري غير قابل للكسر
المواصفات التقنية
طول سلك الطاقة
0.85
m الفولتية
220 - 240
V التردد
50 - 60
Hz خزان مياه ذو سعة
1
l أجهزة غلي المياه
0 وقت التخمير للإبريق
10
minute(s)
التصميم
اللون
أسود
الوزن والأبعاد
وزن المنتج
1.42
kg أبعاد المنتج (العرض×العمق×الارتفاع)
240 x 210 x 330
mm الوزن مع التغليف
1.94
kg
المواصفات العامّة
ملائمة ل
حبوب القهوة المطحونة سهولة التنظيف والصيانة سهولة الاستخدام وراحة تامة
مؤشر مستوى الماء
منع التقطير Coffee drinks
قهوة مع فلتر للتقطير
اللون الخارجي
مواد الهيكل الرئيسي
فولاذ مقاوم للصدأ وبلاستيك مادة خزان المياه
بلاستيك
الخدمة
ضمان لمدة سنتين
نعم
الاستدامة
الطاقة المستهلكة للتخمير
1000
W
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