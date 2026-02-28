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  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Coffee maker HD7446/20
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تم إيقافه

Daily Collectionآلة تحضير القهوة

HD7446/20

قهوة شهية بالتقطير وسهلة التحضير

استمتع بصنع قهوة لذيذة باستخدام آلة تحضير قهوة موثوق بها مميزة بتصميمها الذكي الصغير الذي يتيح تخزينها بسهولة

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تصميم صغير يتسع لـ 10 إلى 15 فنجان

قهوة شهية بالتقطير وسهلة التحضير

  • مع إبريق زجاجي

  • أسود

مؤشر مستوى المياه لتعبئة سهلة

مؤشر مستوى المياه لتعبئة سهلة

املأ خزان المياه بسهولة ودقة بفضل مؤشر مستوى المياه.

ميزة منع التقطير لسكب فنجان قهوة في أي وقت تريده

ميزة منع التقطير لسكب فنجان قهوة في أي وقت تريده

تسمح لك ميزة منع التقطير بسكب فنجان قهوة قبل أن تكتمل دورة التخمير.

مخزن للكبل لوضع المنتج في المطبخ بسهولة

مخزن للكبل لوضع المنتج في المطبخ بسهولة

يمكن تخزين الكبل الاحتياطي في حجرة الكبل تحت آلة تحضير القهوة. وهي تمكّنك من وضع آلة تحضير القهوة في المطبخ بطريقة جميلة.

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.