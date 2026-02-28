ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
HD7446/20
قهوة شهية بالتقطير وسهلة التحضير
استمتع بصنع قهوة لذيذة باستخدام آلة تحضير قهوة موثوق بها مميزة بتصميمها الذكي الصغير الذي يتيح تخزينها بسهولة
مع إبريق زجاجي
أسود
املأ خزان المياه بسهولة ودقة بفضل مؤشر مستوى المياه.
تسمح لك ميزة منع التقطير بسكب فنجان قهوة قبل أن تكتمل دورة التخمير.
يمكن تخزين الكبل الاحتياطي في حجرة الكبل تحت آلة تحضير القهوة. وهي تمكّنك من وضع آلة تحضير القهوة في المطبخ بطريقة جميلة.
العثور على الأسئلة المتداولة ودلائل المستخدم والمعلومات حول الحماية والنصائح
المراجعات