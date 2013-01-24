اكتشف النكهات الغنية

تتمتّع هذه الشوّاية الصحية بصحون شواء ذات درجة حرارة مرتفعة لتحفظ بداخلها كل النكهة الشهية المليئة بالعصير. فهي تحمى بسرعة وتحافظ على حرارة ثابتة للحصول على نتائج يمكن الوثوق بها، كما يمكن استخدامها في وضع مائل أو أفقي للاستمتاع بطرق طهو مختلفة. إكتشف كلّ المميزات