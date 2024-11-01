HD4646/56
أداة تسخين مسطّحة فعالة وسهلة التنظيف
بفضل أداة التسخين المسطحة، تقوم الغلاية بغلي المياه بسرعة، وهي سهلة التنظيف. بالإضافة إلى ذلك، يمنحك الفلتر المضاد للكلس القابل للغسل مياهًا نقية وبالتالي مشروبات أنقى.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
نظام أمان متعدد المستويات للحماية من الغليان حتى جفاف المياه، مع ميزة إيقاف التشغيل التلقائي عندما تصبح المياه جاهزة
غطاء بمفصلة مع فتحة عريضة لتسهيل عملية الملء والتنظيف، وتجنب التعرض للبخار أيضًا.
يمكن لف سلك الطاقة حول القاعدة بحيث يسهل وضع الغلاية في المطبخ.
قاعدة بدون أسلاك تدور 360 درجة لحملها ووضعها في المكان المطلوب بسهولة.
يضمن اللولب المستتر من الفولاذ الذي لا يصدأ الغليان السريع والتنظيف السهل.
يمكن ملء الغلاية عبر الفوهة أو بفتح الغطاء.
مؤشرات مستوى المياه السهلة القراءة على جانبي الغلاية الكهربائية من Philips لاستخدامها من كل من العسراويين واليمناويين.
يبقى زر الغطاء باردًا لإمكانية لمسه بأمان.
يمنع الفلتر الشبكي الصغير الموجود على القمع من تسرّب جزئيات الكلس بحجم أكبر من 200 ميكرون ويضمن بالتالي الحصول على مياه نقية في كوبك.
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