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  • أداة تسخين مسطّحة فعالة وسهلة التنظيف أداة تسخين مسطّحة فعالة وسهلة التنظيف أداة تسخين مسطّحة فعالة وسهلة التنظيف

    الغلاية

    HD4646/56

    أداة تسخين مسطّحة فعالة وسهلة التنظيف

    بفضل أداة التسخين المسطحة، تقوم الغلاية بغلي المياه بسرعة، وهي سهلة التنظيف. بالإضافة إلى ذلك، يمنحك الفلتر المضاد للكلس القابل للغسل مياهًا نقية وبالتالي مشروبات أنقى.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    الغلاية

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    أداة تسخين مسطّحة فعالة وسهلة التنظيف

    أداة تسخين مسطّحة فعالة وسهلة التنظيف

    • قوة 2400 واط وسعة 1.5 لتر
    • مؤشر مستوى الماء
    • قرمزي-برتقالي
    • غطاء بمفصلة
    نظام أمان متعدد المستويات

    نظام أمان متعدد المستويات

    نظام أمان متعدد المستويات للحماية من الغليان حتى جفاف المياه، مع ميزة إيقاف التشغيل التلقائي عندما تصبح المياه جاهزة

    غطاء بمفصلة مع فتحة عريضة لتسهيل تركيبه وتنظيفه

    غطاء بمفصلة مع فتحة عريضة لتسهيل تركيبه وتنظيفه

    غطاء بمفصلة مع فتحة عريضة لتسهيل عملية الملء والتنظيف، وتجنب التعرض للبخار أيضًا.

    نظام لفّ الأسلاك لتخزين سهل

    نظام لفّ الأسلاك لتخزين سهل

    يمكن لف سلك الطاقة حول القاعدة بحيث يسهل وضع الغلاية في المطبخ.

    قاعدة بدون أسلاك تدور 360 درجة لحملها ووضعها في المكان المطلوب بسهولة

    قاعدة بدون أسلاك تدور 360 درجة لحملها ووضعها في المكان المطلوب بسهولة

    قاعدة بدون أسلاك تدور 360 درجة لحملها ووضعها في المكان المطلوب بسهولة.

    أداة تسخين مسطّحة لغليان سريع وتنظيف سهل

    أداة تسخين مسطّحة لغليان سريع وتنظيف سهل

    يضمن اللولب المستتر من الفولاذ الذي لا يصدأ الغليان السريع والتنظيف السهل.

    سهولة تركيب الغطاء والفتحة

    سهولة تركيب الغطاء والفتحة

    يمكن ملء الغلاية عبر الفوهة أو بفتح الغطاء.

    مؤشرات مستوى المياه سهلة القراءة من الجانبين

    مؤشرات مستوى المياه سهلة القراءة من الجانبين

    مؤشرات مستوى المياه السهلة القراءة على جانبي الغلاية الكهربائية من Philips لاستخدامها من كل من العسراويين واليمناويين.

    يبقى زر الغطاء باردًا لإمكانية لمسه بأمان

    يبقى زر الغطاء باردًا لإمكانية لمسه بأمان

    يبقى زر الغطاء باردًا لإمكانية لمسه بأمان.

    فلتر شبكي صغير للحصول على كوب من المياه النقية

    فلتر شبكي صغير للحصول على كوب من المياه النقية

    يمنع الفلتر الشبكي الصغير الموجود على القمع من تسرّب جزئيات الكلس بحجم أكبر من 200 ميكرون ويضمن بالتالي الحصول على مياه نقية في كوبك.

    المواصفات التقنية

    • مواصفات التصميم

      المواد
      • لولب التسخين: فولاذ لا يصدأ
      • الغطاء: بوليبروبيلين/ ABS
      • المفتاح وحامل الأداة: بوليبروبيلين
      اللون (الألوان)
      أبيض وبرتقالي

    • الأبعاد

      أبعاد المنتج (العرض×العمق×الارتفاع)
      16.6‏x‏23‏x‏24.9  cm
      أبعاد العلبة (العرض×العمق×الارتفاع)
      28.7‏x‏18.8‏x‏23.3  cm

    • المواصفات التقنية

      الفولتية
      220-240  V
      الطاقة
      2000-2400  W
      طول سلك الطاقة
      0,75  m
      السعة
      1.5  L
      التردد
      50-60  Hz

    • المواصفات العامّة

      مخزن لسلك الطاقة
      نعم
      قاعدة تدور 360 درجة
      نعم
      لاسلكي
      نعم
      غطاء واسع مفتوح
      نعم
      إيقاف تشغيل تلقائي
      نعم
      أقدام مقاومة للانزلاق
      نعم
      مقبض مريح
      نعم
      ملء سهل عبر الفوهة
      نعم
      حماية من الغليان حتى الجفاف
      نعم
      أداة تسخين مسطّحة
      نعم
      ملء عبر الغطاء والفوهة أيضًا
      نعم

    • الخدمة

      ضمان عالمي لمدة سنتين
      نعم

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