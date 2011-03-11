مصطلحات البحث

AR
EN
  • اكتشف النكهات الغنية اكتشف النكهات الغنية اكتشف النكهات الغنية

    شوّاية صحية

    HD4408/90

    اكتشف النكهات الغنية

    يشكِّل وقت الشواء ودرجة حرارته أهمية حيوية للحصول على نتائج لذيذة المذاق. وتوفر شوّاية Philips نطاقًا واسعًا لدرجات الحرارة (من 70 إلى 230 درجة مئوية) ومؤقتًا رقميًا (حتى 60 دقيقة) لمساعدتك على تحقيق هذه النتائج.

    إكتشف كلّ المميزات

    شوّاية صحية

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل مشواة

    اكتشف النكهات الغنية

    شوّاية بدرجات حرارة قابلة للظبط ومؤقت رقمي

    • 2000 واط
    • صحن مضلع
    • 3 وضعيات شواء، وصفة طعام
    نطاق واسع لدرجات الحرارة

    نطاق واسع لدرجات الحرارة

    نطاق واسع لدرجات الحرارة: يصل إلى 250 درجة مئوية لإنضاج اللحم.

    موقت رقمي

    موقت رقمي

    يشير الموقت الرقمي إلى جهوزية الطعام لتناوله.

    صحن قابل للغسل في غسالة الأطباق

    صحن قابل للغسل في غسالة الأطباق

    صحن قابل للغسل في غسالة الأطباق لتنظيف سهل.

    وضعيات شواء متعددة: شوّاية مسطّحة أو فرن أو شوّاية بسطحَي اتصال

    وضعيات شواء متعددة: شوّاية مسطّحة أو فرن أو شوّاية بسطحَي اتصال

    يمكن استخدام الشوّاية الكهربائية من Philips مع إحكام الغطاء أو فتحه بالكامل أو مع وضع الشبكة، مما يسمح لك بإعداد أطباق عديدة ومختلفة. 1- وضع إحكام الغطاء يحفظ كل النكهة وهو مثالي لشواء اللحم أو السمك أو الخضار أو السندويشات. 2- الوضع المفتوح بالكامل يشبه الباربكيو الصغير، وهو ممتاز للشواء على الطاولة أو للطهو الممتع أو لتسخين الطعام. 3- وضع الشبكة مناسب لإذابة الجبنة على الخبز المحمّص أو الخضار مثل البندورة والكوسى.

    كتيّب وصفات

    كتيّب وصفات

    كتيّب وصفات يصف درجات الحرارة المناسبة والوقت الصحيح للشواء.

    وضع شواية الشواء بالاتصال

    وضع شواية الشواء بالاتصال لتحضير وجبتك الخفيفة الصحية بسرعة.

    سطح شواء غير لاصق

    يمنع سطح الشواء غير اللاصق جزيئات الطعام من الالتصاق.

    وضع الفرن

    وضع الفرن لطهي الأسماك والخضار والبيتزا.

    شواء على نار هادئة

    درجة حرارة منخفضة لشواء السمك والخضار على نار هادئة.

    وضع شواية المائدة

    وضع شواية المائدة للشواء على سطح شواء مزدوج.

    طاقة عالية للتسخين بسرعة وللاحتفاظ بدرجة حرارة ثابتة

    تسمح الطاقة العالية للجهاز بأن يحمى صحن الشواء بسرعة، فيصل إلى درجة حرارة التشغيل بسرعة جدًا ويوفر وقتك الثمين. كما يعني ذلك أن سطح الشواية يحتفظ بسخونته عند وضع الطعام عليه لأن الطاقة المرتفعة تضمن الاسترداد السريع لدرجة الحرارة المناسبة.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات التقنية

      الفولتية
      220-240  V
      الطاقة
      2000  W
      طول سلك الطاقة
      1  m
      التردد
      50/60  Hz

    • الوزن والأبعاد

      وزن الجهاز المنزلي
      3.9  kg
      أبعاد المنتج (عرض x ارتفاع x عمق)
      405 ‏x‏ 280‏ x‏ 315  mm

    • المواصفات العامّة

      مخزن لسلك الطاقة
      نعم
      أقدام مقاومة للانزلاق
      نعم
      مقابض عازلة للحرارة
      نعم
      ضوء الحرارة
      نعم
      مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل مدمج
      نعم

    • التصميم واللون الخارجي

      اللون (الألوان)
      فولاذي/أسود
      المواد
      غطاء من الفولاذ / صحن شواء من الألمنيوم / قطع بلاستيكية

    Badge-D2C

    الحصول على الدعم لهذا المنتج

    ابحث عن نصائح حول المنتج، والأسئلة الشائعة، ودلائل المستخدم، ومعلومات السلامة والامتثال.

    المنتجات المقترحة

    المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

    الآراء

    كن أول من يراجع هذا البند

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. كل الحقوق محفوظة.

    لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.