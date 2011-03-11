HD4408/90
اكتشف النكهات الغنية
يشكِّل وقت الشواء ودرجة حرارته أهمية حيوية للحصول على نتائج لذيذة المذاق. وتوفر شوّاية Philips نطاقًا واسعًا لدرجات الحرارة (من 70 إلى 230 درجة مئوية) ومؤقتًا رقميًا (حتى 60 دقيقة) لمساعدتك على تحقيق هذه النتائج.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
نطاق واسع لدرجات الحرارة: يصل إلى 250 درجة مئوية لإنضاج اللحم.
يشير الموقت الرقمي إلى جهوزية الطعام لتناوله.
صحن قابل للغسل في غسالة الأطباق لتنظيف سهل.
يمكن استخدام الشوّاية الكهربائية من Philips مع إحكام الغطاء أو فتحه بالكامل أو مع وضع الشبكة، مما يسمح لك بإعداد أطباق عديدة ومختلفة. 1- وضع إحكام الغطاء يحفظ كل النكهة وهو مثالي لشواء اللحم أو السمك أو الخضار أو السندويشات. 2- الوضع المفتوح بالكامل يشبه الباربكيو الصغير، وهو ممتاز للشواء على الطاولة أو للطهو الممتع أو لتسخين الطعام. 3- وضع الشبكة مناسب لإذابة الجبنة على الخبز المحمّص أو الخضار مثل البندورة والكوسى.
كتيّب وصفات يصف درجات الحرارة المناسبة والوقت الصحيح للشواء.
وضع شواية الشواء بالاتصال لتحضير وجبتك الخفيفة الصحية بسرعة.
يمنع سطح الشواء غير اللاصق جزيئات الطعام من الالتصاق.
وضع الفرن لطهي الأسماك والخضار والبيتزا.
درجة حرارة منخفضة لشواء السمك والخضار على نار هادئة.
وضع شواية المائدة للشواء على سطح شواء مزدوج.
تسمح الطاقة العالية للجهاز بأن يحمى صحن الشواء بسرعة، فيصل إلى درجة حرارة التشغيل بسرعة جدًا ويوفر وقتك الثمين. كما يعني ذلك أن سطح الشواية يحتفظ بسخونته عند وضع الطعام عليه لأن الطاقة المرتفعة تضمن الاسترداد السريع لدرجة الحرارة المناسبة.
المواصفات التقنية
الوزن والأبعاد
المواصفات العامّة
التصميم واللون الخارجي
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