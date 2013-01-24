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آلة تحميص الساندويتشات

HD2430/80
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • جهاز 3 في 1 الأسهل للاستخدام جهاز 3 في 1 الأسهل للاستخدام جهاز 3 في 1 الأسهل للاستخدام
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    آلة تحميص الساندويتشات

    HD2430/80
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    جهاز 3 في 1 الأسهل للاستخدام

    جهاز واحد ملائم لتحضير السندويتشات وبسكويتات الوفل اللذيذة وشوي مأكولاتك المفضلة! إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    آلة تحميص الساندويتشات

    جهاز 3 في 1 الأسهل للاستخدام

    جهاز واحد ملائم لتحضير السندويتشات وبسكويتات الوفل اللذيذة وشوي مأكولاتك المفضلة! إكتشف كلّ المميزات

    جهاز 3 في 1 الأسهل للاستخدام

    جهاز واحد ملائم لتحضير السندويتشات وبسكويتات الوفل اللذيذة وشوي مأكولاتك المفضلة! إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    آلة تحميص الساندويتشات

    جهاز 3 في 1 الأسهل للاستخدام

    جهاز واحد ملائم لتحضير السندويتشات وبسكويتات الوفل اللذيذة وشوي مأكولاتك المفضلة! إكتشف كلّ المميزات

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      جهاز 3 في 1 الأسهل للاستخدام

      طعام لذيذ في وقت قصير

      • 900 واط
      يضمن المنظم الحراري القابل للضبط نتائج ممتازة لكل أنواع الطعام

      يضمن المنظم الحراري القابل للضبط نتائج ممتازة لكل أنواع الطعام

      يضمن المنظم الحراري القابل للضبط نتائج ممتازة.

      ألواح تحميص قابلة للإغلاق لحبس المكونات داخل السنادويتش

      ألواح تحميص قابلة للإغلاق لحبس المكونات داخل السنادويتش

      إن قوالب التقطيع وتسكير الحواف في آلة تحضير السندويتشات من Philips تبقي المكونات داخل الساندويتش.

      مقبض عازل للحرارة

      مقبض عازل للحرارة

      مقبض عازل للحرارة.

      وضعية تخزين عمودية

      وضعية تخزين عمودية

      وضعية تخزين عمودية.

      طاقة عالية للتسخين بسرعة وللاحتفاظ بدرجة حرارة ثابتة

      تسمح الطاقة العالية للجهاز بأن يحمى صحن الشواء بسرعة، فيصل إلى درجة حرارة التشغيل بسرعة جدًا ويوفر وقتك الثمين. كما يعني ذلك أن سطح الشواية يحتفظ بسخونته عند وضع الطعام عليه لأن الطاقة المرتفعة تضمن الاسترداد السريع لدرجة الحرارة المناسبة.

      ضوء مؤشر التسخين والجهوزية للطهو

      ضوء مؤشر التسخين والجهوزية للطهو.

      تنظيف سهل بفضل الألواح المطلية بمادة غير لاصقة

      تنظيف سهل بفضل الألواح المطلية بمادة مانعة للالتصاق.

      المواصفات التقنية

      • التصميم واللون الخارجي

        اللون (الألوان)
        أبيض/أصفر/فضي
        الطاقة
        900 W
        أقدام مقاومة للانزلاق
        نعم

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