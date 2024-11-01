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  • بات تحضير خبز البانيني سهلاً بات تحضير خبز البانيني سهلاً بات تحضير خبز البانيني سهلاً

    آلة صنع خبز البانيني

    HD2386/20

    بات تحضير خبز البانيني سهلاً

    استمتع بتحضير خبز البانيني اللذيذ في أسرع وقت باستخدام آلة صنع البانيني العالية الحرارة والقوة المزودة بلوحي تحميص وتتميز هذه الآلة بسهولة التخزين بفضل خيار التخزين الرأسي ولف سلك الطاقة. كما أصبح تنظيفها أسهل من ذي قبل بفضل اللوحين الذين يتميزان بطلاء غير لاصق.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    آلة صنع خبز البانيني

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    بات تحضير خبز البانيني سهلاً

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    • 700 واط
    تناسب كل أنواع السندويتشات بفضل الألواح العريضة

    تناسب كل أنواع السندويتشات بفضل الألواح العريضة

    تناسب كل أنواع السندويتشات بفضل الألواح العريضة.

    تخزين عمودي، وصغير

    تخزين عمودي، وصغير

    تخزين عمودي، وصغير.

    مقبض عازل للحرارة

    مقبض عازل للحرارة

    مقبض عازل للحرارة.

    تنظيف سهل بفضل الألواح المطلية بمادة غير لاصقة

    تنظيف سهل بفضل الألواح المطلية بمادة غير لاصقة

    ضوء مؤشر التسخين والجهوزية للطهو

    ضوء مؤشر التسخين والجهوزية للطهو.

    المواصفات التقنية

    • مواصفات التصميم

      اللون (الألوان)
      معدني/أسود

    • المواصفات التقنية

      طول سلك الطاقة
      0.8  m
      الطاقة
      700  W
      الفولتية
      220-240  V
      التردد
      50/60  Hz

    • المواصفات العامّة

      أقدام مقاومة للانزلاق
      نعم
      مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل (لأوروبا)
      نعم

    Badge-D2C

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