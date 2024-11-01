استمتع بتحضير خبز البانيني اللذيذ في أسرع وقت باستخدام آلة صنع البانيني العالية الحرارة والقوة المزودة بلوحي تحميص وتتميز هذه الآلة بسهولة التخزين بفضل خيار التخزين الرأسي ولف سلك الطاقة. كما أصبح تنظيفها أسهل من ذي قبل بفضل اللوحين الذين يتميزان بطلاء غير لاصق.
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هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.