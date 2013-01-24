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آلة صنع خبز البانيني

HD2386/20
  • بات تحضير خبز البانيني سهلاً بات تحضير خبز البانيني سهلاً بات تحضير خبز البانيني سهلاً
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    آلة صنع خبز البانيني

    HD2386/20

    بات تحضير خبز البانيني سهلاً

    استمتع بتحضير خبز البانيني اللذيذ في أسرع وقت باستخدام آلة صنع البانيني العالية الحرارة والقوة المزودة بلوحي تحميص وتتميز هذه الآلة بسهولة التخزين بفضل خيار التخزين الرأسي ولف سلك الطاقة. كما أصبح تنظيفها أسهل من ذي قبل بفضل اللوحين الذين يتميزان بطلاء غير لاصق.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    آلة صنع خبز البانيني

    بات تحضير خبز البانيني سهلاً

    استمتع بتحضير خبز البانيني اللذيذ في أسرع وقت باستخدام آلة صنع البانيني العالية الحرارة والقوة المزودة بلوحي تحميص وتتميز هذه الآلة بسهولة التخزين بفضل خيار التخزين الرأسي ولف سلك الطاقة. كما أصبح تنظيفها أسهل من ذي قبل بفضل اللوحين الذين يتميزان بطلاء غير لاصق.

    بات تحضير خبز البانيني سهلاً

    استمتع بتحضير خبز البانيني اللذيذ في أسرع وقت باستخدام آلة صنع البانيني العالية الحرارة والقوة المزودة بلوحي تحميص وتتميز هذه الآلة بسهولة التخزين بفضل خيار التخزين الرأسي ولف سلك الطاقة. كما أصبح تنظيفها أسهل من ذي قبل بفضل اللوحين الذين يتميزان بطلاء غير لاصق.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    آلة صنع خبز البانيني

    بات تحضير خبز البانيني سهلاً

    استمتع بتحضير خبز البانيني اللذيذ في أسرع وقت باستخدام آلة صنع البانيني العالية الحرارة والقوة المزودة بلوحي تحميص وتتميز هذه الآلة بسهولة التخزين بفضل خيار التخزين الرأسي ولف سلك الطاقة. كما أصبح تنظيفها أسهل من ذي قبل بفضل اللوحين الذين يتميزان بطلاء غير لاصق.

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      بات تحضير خبز البانيني سهلاً

      طعام لذيذ في وقت قصير

      • 700 واط
      تناسب كل أنواع السندويتشات بفضل الألواح العريضة

      تناسب كل أنواع السندويتشات بفضل الألواح العريضة

      تناسب كل أنواع السندويتشات بفضل الألواح العريضة.

      تخزين عمودي، وصغير

      تخزين عمودي، وصغير

      تخزين عمودي، وصغير.

      مقبض عازل للحرارة

      مقبض عازل للحرارة

      مقبض عازل للحرارة.

      تنظيف سهل بفضل الألواح المطلية بمادة غير لاصقة

      تنظيف سهل بفضل الألواح المطلية بمادة غير لاصقة

      ضوء مؤشر التسخين والجهوزية للطهو

      ضوء مؤشر التسخين والجهوزية للطهو.

      المواصفات التقنية

      • المواصفات الفنية

        الطاقة
        700 W
        التردد
        50/60 Hz
        فولتية
        220-240 V
        مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل (لأوروبا)
        نعم
        اللون (الألوان)
        معدني/أسود
        طول سلك الطاقة
        0.8 m
        أقدام مقاومة للانزلاق
        نعم

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