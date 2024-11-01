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  • بات تحضير الساندويتشات سهلاً بات تحضير الساندويتشات سهلاً بات تحضير الساندويتشات سهلاً

    Daily Collection آلة تحميص الساندويتشات

    HD2384/70

    بات تحضير الساندويتشات سهلاً

    أصبح تحضير السندويتشات عملية سهلة بفضل آلة تحضير السندويتشات هذه من Philips! اختر المكونات المفضلة لديك، ثم ضعها في قوالب التقطيع وتسكير الحواف واحصل على سندويتشات لذيذة في وقت قصير!

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Daily Collection آلة تحميص الساندويتشات

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    بات تحضير الساندويتشات سهلاً

    آلة تحضير سندويتشات لنتائج شهية في وقت قصير

    • أبيض وأزرق
    ألواح تحميص قابلة للإغلاق لحبس المكونات داخل السنادويتش

    ألواح تحميص قابلة للإغلاق لحبس المكونات داخل السنادويتش

    ألواح تحميص قابلة للإغلاق لحبس المكونات داخل جهاز تحميص الساندويتشات من Philips.

    تخزين عمودي، وصغير

    تخزين عمودي، وصغير

    تخزين عمودي، وصغير.

    مقبض عازل للحرارة

    مقبض عازل للحرارة

    مقبض عازل للحرارة.

    تنظيف سهل بفضل الألواح المطلية بمادة غير لاصقة

    تنظيف سهل بفضل الألواح المطلية بمادة غير لاصقة

    ضوء مؤشر التسخين والجهوزية للطهو

    ضوء مؤشر التسخين والجهوزية للطهو.

    المواصفات التقنية

    • مواصفات التصميم

      الأبعاد (طول × عرض × ارتفاع)
      249‏ x‏ 243 x‏ 101  mm
      اللون (الألوان)
      أبيض/أزرق

    • المواصفات التقنية

      طول سلك الطاقة
      0.8  m
      الطاقة
      700  W
      الفولتية
      220-240  V
      التردد
      50/60  Hz

    • المواصفات العامّة

      أقدام مقاومة للانزلاق
      نعم
      مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل (لأوروبا)
      نعم

    Badge-D2C

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