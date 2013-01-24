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Daily Collection آلة تحميص الساندويتشات

HD2384/70
  • بات تحضير الساندويتشات سهلاً بات تحضير الساندويتشات سهلاً بات تحضير الساندويتشات سهلاً
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    Daily Collection آلة تحميص الساندويتشات

    HD2384/70

    بات تحضير الساندويتشات سهلاً

    أصبح تحضير السندويتشات عملية سهلة بفضل آلة تحضير السندويتشات هذه من Philips! اختر المكونات المفضلة لديك، ثم ضعها في قوالب التقطيع وتسكير الحواف واحصل على سندويتشات لذيذة في وقت قصير!

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Daily Collection آلة تحميص الساندويتشات

    بات تحضير الساندويتشات سهلاً

    أصبح تحضير السندويتشات عملية سهلة بفضل آلة تحضير السندويتشات هذه من Philips! اختر المكونات المفضلة لديك، ثم ضعها في قوالب التقطيع وتسكير الحواف واحصل على سندويتشات لذيذة في وقت قصير!

    بات تحضير الساندويتشات سهلاً

    أصبح تحضير السندويتشات عملية سهلة بفضل آلة تحضير السندويتشات هذه من Philips! اختر المكونات المفضلة لديك، ثم ضعها في قوالب التقطيع وتسكير الحواف واحصل على سندويتشات لذيذة في وقت قصير!

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Daily Collection آلة تحميص الساندويتشات

    بات تحضير الساندويتشات سهلاً

    أصبح تحضير السندويتشات عملية سهلة بفضل آلة تحضير السندويتشات هذه من Philips! اختر المكونات المفضلة لديك، ثم ضعها في قوالب التقطيع وتسكير الحواف واحصل على سندويتشات لذيذة في وقت قصير!

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      بات تحضير الساندويتشات سهلاً

      آلة تحضير سندويتشات لنتائج شهية في وقت قصير

      • أبيض وأزرق
      ألواح تحميص قابلة للإغلاق لحبس المكونات داخل السنادويتش

      ألواح تحميص قابلة للإغلاق لحبس المكونات داخل السنادويتش

      ألواح تحميص قابلة للإغلاق لحبس المكونات داخل جهاز تحميص الساندويتشات من Philips.

      تخزين عمودي، وصغير

      تخزين عمودي، وصغير

      تخزين عمودي، وصغير.

      مقبض عازل للحرارة

      مقبض عازل للحرارة

      مقبض عازل للحرارة.

      تنظيف سهل بفضل الألواح المطلية بمادة غير لاصقة

      تنظيف سهل بفضل الألواح المطلية بمادة غير لاصقة

      ضوء مؤشر التسخين والجهوزية للطهو

      ضوء مؤشر التسخين والجهوزية للطهو.

      المواصفات التقنية

      • المواصفات الفنية

        فولتية
        220-240 V
        التردد
        50/60 Hz
        مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل (لأوروبا)
        نعم
        الطاقة
        700 W
        اللون (الألوان)
        أبيض/أزرق
        أقدام مقاومة للانزلاق
        نعم
        الأبعاد (طول × عرض × ارتفاع)
        249‏ x‏ 243 x‏ 101 mm
        طول سلك الطاقة
        0.8 m

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