HD2384/70
بات تحضير الساندويتشات سهلاً
أصبح تحضير السندويتشات عملية سهلة بفضل آلة تحضير السندويتشات هذه من Philips! اختر المكونات المفضلة لديك، ثم ضعها في قوالب التقطيع وتسكير الحواف واحصل على سندويتشات لذيذة في وقت قصير!
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
ألواح تحميص قابلة للإغلاق لحبس المكونات داخل جهاز تحميص الساندويتشات من Philips.
تخزين عمودي، وصغير.
مقبض عازل للحرارة.
ضوء مؤشر التسخين والجهوزية للطهو.
مواصفات التصميم
المواصفات التقنية
المواصفات العامّة
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