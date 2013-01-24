أقفل النظام الخاص بك واحمله بيد واحدة من دون أي عناء

لم يسبق أن كان حمل نظام البخار بهذه السهولة. ما عليك إلا تثبيت المكواة على القاعدة باستخدام ذراع القفل في الجهة الخلفية وحمل النظام بأكمله بيد واحدة. هذا الأمر يتيح لك حمل النظام وتخزينه على الفور وبشكل آمن، كلما أردت ذلك.