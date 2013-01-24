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نظام الكيّ المضغوط

GC6440
التصنيف الإجمالي / 5
  • ضاعف سرعتك في الكيّ بواسطة البخار المضغوط ضاعف سرعتك في الكيّ بواسطة البخار المضغوط ضاعف سرعتك في الكيّ بواسطة البخار المضغوط
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    نظام الكيّ المضغوط

    GC6440
    التصنيف الإجمالي / 5

    ضاعف سرعتك في الكيّ بواسطة البخار المضغوط

    تمتع بالراحة التي يوفرها لك نظام الكيّ الصغير الحجم والمحمول وضاعف سرعتك في الكيّ بواسطة البخار المضغوط.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    نظام الكيّ المضغوط

    ضاعف سرعتك في الكيّ بواسطة البخار المضغوط

    تمتع بالراحة التي يوفرها لك نظام الكيّ الصغير الحجم والمحمول وضاعف سرعتك في الكيّ بواسطة البخار المضغوط.

    ضاعف سرعتك في الكيّ بواسطة البخار المضغوط

    تمتع بالراحة التي يوفرها لك نظام الكيّ الصغير الحجم والمحمول وضاعف سرعتك في الكيّ بواسطة البخار المضغوط.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    نظام الكيّ المضغوط

    ضاعف سرعتك في الكيّ بواسطة البخار المضغوط

    تمتع بالراحة التي يوفرها لك نظام الكيّ الصغير الحجم والمحمول وضاعف سرعتك في الكيّ بواسطة البخار المضغوط.

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      ضاعف سرعتك في الكيّ بواسطة البخار المضغوط

      نظام كيّ فعال وصغير مجهز بقفل حمل

      مكواة مصمّمة بشكل صحي لتأمين عملية كيّ مريحة

      مكواة مصمّمة بشكل صحي لتأمين عملية كيّ مريحة

      يسهّل التصميم الصحي للمكواة الكيّ بطريقة مريحة من خلال تخفيف الضغط على معصم اليد. فالمقبض المائل نحو الأعلى يضمن الحصول على وضعية طبيعية تخفف الضغط أثناء الكيّ. كما أن تصميم المكواة يمنع الحركات المتكررة التي يسببها وضع المكواة على كعبها.

      بخار متواصل لحد 100 غ/دقيقة لإزالة التجاعيد بسرعة

      تستمر عملية إخراج البخار لحد 100 غ/دقيقة بفضل كمية المياه الصغيرة التي يتم ضخها داخل الغلاية كل مرة. لإزالة التجاعيد بشكل ممتاز وسريع.

      لحد 4 أشرطة من البخار المضغوط لكيّ سريع

      البخار يخترق الأقمشة بعمق وذلك بفضل الضغط المرتفع، فتلتمس النتائج بسرعة فائقة حتى على أصعب الأقمشة.

      التصميم الصغير يجعل تخزينه واستعماله غاية في السهولة

      النظام صغير لدرجة أنه يصلح للاستخدام على معظم لوحات الكيّ ويسهل تخزينه.

      إعدادات بخار متغيرة لتناسب أنواع القماش كافةً

      تتيح لك إعدادات البخار المتغيرة اختيار كمية البخار المناسبة لكل نوع من أنواع القماش، بحيث تكون نتائج الكيّ احترافية.

      أقفل النظام الخاص بك واحمله بيد واحدة من دون أي عناء

      لم يسبق أن كان حمل نظام البخار بهذه السهولة. ما عليك إلا تثبيت المكواة على القاعدة باستخدام ذراع القفل في الجهة الخلفية وحمل النظام بأكمله بيد واحدة. هذا الأمر يتيح لك حمل النظام وتخزينه على الفور وبشكل آمن، كلما أردت ذلك.

      حجرة تخزين الكبل والخرطوم المتكاملة

      تمكّنك حجرة التخزين المضمّنة من توضيب الكبل والخرطوم في القاعدة بطريقة مرتبة. ومع انتفاء الحاجة إلى تعليق الكبل والخرطوم، يمكنك أن تثمّن بشكل تام فوائد التصميم الصغير للمنتج.

      ضع المكواة بأمان على الحصير العازل

      لزيادة الراحة أثناء عملية الكيّ يمكنك وضع المكواة على هذا الحصير العازل للاستراحة. ومع انتفاء حاجتك إلى وضع المكواة على كعبها خلال الفترات الفاصلة، فإنك بذلك تخفف الضغط على معصم يدك. هذا الحصير العازل مقاوم للحرارة إلى حد بعيد، حتى لو وضع عليه سطح كيّ تصل درجة سخونته لحد 250 درجة مئوية.

      سطح كيّ مطلي للحصول على انزلاق ناعم

      سطح الكيّ هذا المصمّم بأسلوب خاص يتألف من طلاء عالي الجودة من البوليستر والسيليكون لتأمين انزلاق ممتاز على كل أنواع الأقمشة.

      المواصفات التقنية

      • انزلاق ناعم

        سطح كيّ مطلي للحصول على انزلاق ناعم
        نعم

      • عمر أطول

        غلاية Inox مع لولب تسخين خارجي
        حجيرة بخار غير قابلة للتآكل
        تنظيف الكلس
        قم بغسل الغلاية بشكل بسيط كل 10 جلسات

      • كيّ سريع وفعال

        البخار المستمر
        لحد 100 غ/دقيقة
        البخار المضغوط
        لحد 4 أشرطة

      • إزالة التجاعيد بسهولة

        شكل فتحة مثالي
        لتوزيع بخار مثالي
        بخار عمودي مستمر
        للأقمشة المعلقة

      • تصل إلى المناطق الصعبة

        الرأس البخاري
        يتيح لك الكيّ مباشرةً في المناطق التي يصعب الوصول إليها
        أخدود الأزرار
        أخدود الأزرار لتسريع الكي على طول منطقة الأزرار والدرزات

      • عملية كي مريحة

        مكواة مصمّمة بشكل صحي
        مكواة مصمّمة بشكل صحي لتأمين عملية كي مريحة
        خرطوم طويل جداً يصل إلى أقصى مدى تريده
        1.7  م
        سلك طاقة طويل جداً يصل إلى أقصى مدى تريده
        1.9  م
        تتلاءم وماء الحنفية
        نعم

      • إعداد وتخزين غاية في السهولة

        قفل الحمل
        أقفل النظام الخاص بك واحمله بيد واحدة
        تصميم صغير
        التصميم الصغير يجعل تخزينه واستعماله أمراً سهلاً
        تخزين الكبل والخرطوم
        مساحة تخزين مضمّنة للسلك والخرطوم

      • كيّ آمن

        إيقاف أمان السخونة الزائدة
        يمنع الغلاية من فرط الإحماء
        أربعة أقدام مطاطية
        تأكد من أن الحامل لا ينزلق

      • تحكم كامل

        ضوء جهوزية حرارة الكي
        نعم
        إعدادات بخار متغيرة لتناسب أنواع القماش كافةً
        إعدادات بخار متغيرة لتناسب أنواع القماش كافةً
        ضوء جهوزية البخار
        يظهر المؤشر عند الوصول إلى مستوى البخار المطلوب
        ضوء إفراغ خزان الماء
        يظهر المؤشر متى يحتاج خزان الماء إلى إعادة التعبئة

      • المواصفات التّقنيّة

        التردد
        50-60  هرتز
        الفولتية
        230  فولت
        قدرة المكواة بالواط
        800  واط
        قدرة الغلاية بالواط
        1370  واط
        وقت بدء التشغيل
        6  دقيقة (دقائق)
        سعة الغلاية
        800  ملل

      • الوزن والمقاييس

        المقاييس
        319 x 199 x 166  ملم
        الوزن (مع التغليف)
        5.25  كغم
        اللوح
        40  قطعة

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