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  • ضاعف سرعة الكي باستخدام البخار المضغوط ضاعف سرعة الكي باستخدام البخار المضغوط ضاعف سرعة الكي باستخدام البخار المضغوط

    السلسلة 6400 نظام كي بالبخار المضغوط

    GC6440/02

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء
    1 جائزة

    ضاعف سرعة الكي باستخدام البخار المضغوط

    استمتع بكل راحة نظام كي مدمج ومحمول وضاعف سرعة الكي باستخدام البخار المضغوط.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    السلسلة 6400 نظام كي بالبخار المضغوط

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    مراجعة كل مكواة مولدة للبخار

    ضاعف سرعة الكي باستخدام البخار المضغوط

    نظام كي قوي ومدمج مع قفل للحمل

    • قفل للحمل
    • ECO
    ضغط بخار يصل إلى 4 بار للكي السريع

    ضغط بخار يصل إلى 4 بار للكي السريع

    ضاعف سرعة الكي باستخدام البخار المضغوط. يتغلغل البخار المضغوط بعمق في الأقمشة، مما يجعل الكي سريعًا وسهلاً، حتى مع الأقمشة الصعبة.

    بخار مستمر يصل إلى 100 جم/دقيقة

    بخار مستمر يصل إلى 100 جم/دقيقة

    كلما زاد البخار، أصبح الكي أسرع. تولّد التقنية الفريدة المستخدمة في مكواة Philips المولّدة للبخار بخارًا قويًا يجعل الكي أسهل وأفضل وأسرع.

    مكواة مريحة وخفيفة الوزن 1,2 كجم

    مكواة مريحة وخفيفة الوزن 1,2 كجم

    يسهّل التصميم المريح للمكواة عملية الكي من خلال تقليل الضغط على المعصم. يضمن المقبـض المائل للأعلى وضعية طبيعية تقلل الإجهاد أثناء الكي. كما يمنع تصميم المكواة الحركات المتكررة الناتجة عن وضع المكواة على مؤخرتها. المكواة خفيفة الوزن (1,2 كجم) لتجربة كي سهلة ومريحة.

    قفل المكواة بأمان على محطة القاعدة

    قفل المكواة بأمان على محطة القاعدة

    تأتي مكواتك المولّدة للبخار مع قفل أمان للحمل. يمكنك قفل المكواة بأمان على القاعدة، مما يجعلها أكثر أمانًا ويقلل من خطر لمس الأشخاص للقاعدة الساخنة. كما يمكنك حمل المكواة المولّدة للبخار بسهولة.

    سهولة الإعداد والتخزين

    سهولة الإعداد والتخزين

    سهولة الإعداد والتخزين

    وفّر 20% من الطاقة و40% من استهلاك المياه

    وفّر 20% من الطاقة و40% من استهلاك المياه

    وفّر 20% من الطاقة و40% من استهلاك المياه عن طريق اختيار الإعداد البيئي على مكواة Philips. يوفر الإعداد البيئي الطريقة الأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة للحصول على نتائج كي مثالية.

    قاعدة مطليّة بطبقة غير لاصقة

    قاعدة مطليّة بطبقة غير لاصقة

    إن قاعدة مكواة الملابس من Philips مطليّة بطبقة غير لاصقة مميزة لانزلاق جيد على كافة الأقمشة.

    إعدادات بخار متنوعة لتناسب كل قطعة ملابس

    إعدادات بخار متنوعة لتناسب كل قطعة ملابس.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات التقنية

      التردد
      50-60
      الفولتية
      220 - 240
      قوة الغلاية بالواط
      1370
      قوة المكواة بالواط
      800
      وقت بدء التشغيل
      6

    • الوزن والأبعاد

      الأبعاد
      319 x 199 x 166  mm
      الوزن (مع التغليف)
      5.25  kg
      وزن المنتج
      5,25
      اللوح
      40  pcs
      أبعاد المنتج
      319 × 199 × 166

    • سهولة الاستخدام

      التحكم
      • ضوء مؤشر جاهزية درجة الحرارة
      • إعدادات بخار متغيرة
      وصول إلى مناطق صعبة
      • أخدود الأزرار
      • فتحة البخار
      سهلة الإعداد والتخزين
      • قفل للحمل
      • تصميم صغير
      • تخزين سهل للكبل والخرطوم

    • يزيل التجاعيد بسهولة

      بخار عمودي مستمر
      للأقمشة المعلقة
      شكل فتحة مثالي
      لتوزيع بخار مثالي

    • يصل إلى المناطق الصعبة

      أخدود الأزرار
      أخدود الأزرار لتسريع الكي على طول منطقة الأزرار والدرزات
      فتحة البخار
      يتيح لك الكيّ مباشرةً في المناطق التي يصعب الوصول إليها

    • انزلاق ناعم

      قاعدة أداة الكي
      قاعدة مكواة غير لاصقة

    • عملية كيّ مريحة

      طول سلك الطاقة
      1,9  m
      إدارة الترسبات الكلسية
      سهل التنظيف
      مكواة مصمّمة بشكل صحي
      مكواة مصمّمة بشكل صحي لتأمين عملية كي مريحة
      تصميم مكواة مريح
      مكواة مـصممة بطريقة مريحة للاستخدام
      خرطوم طاقة طويل ليصل إلى أقصى مدى تريده
      1.7  m
      سلك طاقة طويل جداً يصل إلى أقصى مدى تريده
      1.9  m
      طول الخرطوم
      1,7  m
      آمن في الاستخدام
      إيقاف أمان عند ارتفاع درجة الحرارة
      تتلاءم مع ماء الحنفية
      نعم
      سعة خزان المياه
      800  ml

    • فترة استهلاك أطول

      مرجل Inox مع لولب تسخين خارجي
      حجيرة بخار غير قابلة للتآكل
      تنظيف الكلس
      قم بغسل الغلاية بشكل بسيط كل 10 جلسات

    • عملية كيّ آمنة

      إيقاف أمان السخونة الزائدة
      يمنع الغلاية من فرط الإحماء
      لقدمٍ مطاطية
      تأكد من أن الحامل لا ينزلق

    • إعداد وتخزين سهلان

      التصميم المدمج
      التصميم الصغير يجعل تخزينه واستعماله أمراً سهلاً
      تخزين الكبل والخرطوم
      مساحة تخزين مضمّنة للسلك والخرطوم

    • عملية كيّ سريعة وفعالة

      بخار مستمر
      لحد 100 غ/دقيقة
      البخار المضغوط
      لحد 4 أشرطة

    • إزالة التجاعيد

      بخار عمودي
      بخار عمودي مستمر
      بخار مستمر
      لغاية 100 غ/الدقيقة
      قاعدة أداة الكي
      نمط تهوية مثالي
      بخار مضغوط
      حتى 4  bar

    Badge-D2C

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