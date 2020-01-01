GC6440/02
ضاعف سرعة الكي باستخدام البخار المضغوط
استمتع بكل راحة نظام كي مدمج ومحمول وضاعف سرعة الكي باستخدام البخار المضغوط.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
ضاعف سرعة الكي باستخدام البخار المضغوط. يتغلغل البخار المضغوط بعمق في الأقمشة، مما يجعل الكي سريعًا وسهلاً، حتى مع الأقمشة الصعبة.
كلما زاد البخار، أصبح الكي أسرع. تولّد التقنية الفريدة المستخدمة في مكواة Philips المولّدة للبخار بخارًا قويًا يجعل الكي أسهل وأفضل وأسرع.
يسهّل التصميم المريح للمكواة عملية الكي من خلال تقليل الضغط على المعصم. يضمن المقبـض المائل للأعلى وضعية طبيعية تقلل الإجهاد أثناء الكي. كما يمنع تصميم المكواة الحركات المتكررة الناتجة عن وضع المكواة على مؤخرتها. المكواة خفيفة الوزن (1,2 كجم) لتجربة كي سهلة ومريحة.
تأتي مكواتك المولّدة للبخار مع قفل أمان للحمل. يمكنك قفل المكواة بأمان على القاعدة، مما يجعلها أكثر أمانًا ويقلل من خطر لمس الأشخاص للقاعدة الساخنة. كما يمكنك حمل المكواة المولّدة للبخار بسهولة.
سهولة الإعداد والتخزين
وفّر 20% من الطاقة و40% من استهلاك المياه عن طريق اختيار الإعداد البيئي على مكواة Philips. يوفر الإعداد البيئي الطريقة الأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة للحصول على نتائج كي مثالية.
إن قاعدة مكواة الملابس من Philips مطليّة بطبقة غير لاصقة مميزة لانزلاق جيد على كافة الأقمشة.
إعدادات بخار متنوعة لتناسب كل قطعة ملابس.
المواصفات التقنية
الوزن والأبعاد
سهولة الاستخدام
يزيل التجاعيد بسهولة
يصل إلى المناطق الصعبة
انزلاق ناعم
عملية كيّ مريحة
فترة استهلاك أطول
عملية كيّ آمنة
إعداد وتخزين سهلان
عملية كيّ سريعة وفعالة
إزالة التجاعيد
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