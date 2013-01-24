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ضاعف سرعتك في الكيّ بواسطة البخار المضغوط
تمتع بالراحة التي يوفرها لك نظام الكيّ الصغير الحجم والمحمول وضاعف سرعتك في الكيّ بواسطة البخار المضغوط.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
ضاعف سرعتك في الكيّ بواسطة البخار المضغوط
تمتع بالراحة التي يوفرها لك نظام الكيّ الصغير الحجم والمحمول وضاعف سرعتك في الكيّ بواسطة البخار المضغوط.
ضاعف سرعتك في الكيّ بواسطة البخار المضغوط
تمتع بالراحة التي يوفرها لك نظام الكيّ الصغير الحجم والمحمول وضاعف سرعتك في الكيّ بواسطة البخار المضغوط.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
ضاعف سرعتك في الكيّ بواسطة البخار المضغوط
تمتع بالراحة التي يوفرها لك نظام الكيّ الصغير الحجم والمحمول وضاعف سرعتك في الكيّ بواسطة البخار المضغوط.
يسهّل التصميم الصحي للمكواة الكيّ بطريقة مريحة من خلال تخفيف الضغط على معصم اليد. فالمقبض المائل نحو الأعلى يضمن الحصول على وضعية طبيعية تخفف الضغط أثناء الكيّ. كما أن تصميم المكواة يمنع الحركات المتكررة التي يسببها وضع المكواة على كعبها.
تستمر عملية إخراج البخار لحد 100 غ/دقيقة بفضل كمية المياه الصغيرة التي يتم ضخها داخل الغلاية كل مرة. لإزالة التجاعيد بشكل ممتاز وسريع.
البخار يخترق الأقمشة بعمق وذلك بفضل الضغط المرتفع، فتلتمس النتائج بسرعة فائقة حتى على أصعب الأقمشة.
النظام صغير لدرجة أنه يصلح للاستخدام على معظم لوحات الكيّ ويسهل تخزينه.
تتيح لك إعدادات البخار المتغيرة اختيار كمية البخار المناسبة لكل نوع من أنواع القماش، بحيث تكون نتائج الكيّ احترافية.
لم يسبق أن كان حمل نظام البخار بهذه السهولة. ما عليك إلا تثبيت المكواة على القاعدة باستخدام ذراع القفل في الجهة الخلفية وحمل النظام بأكمله بيد واحدة. هذا الأمر يتيح لك حمل النظام وتخزينه على الفور وبشكل آمن، كلما أردت ذلك.
تمكّنك حجرة التخزين المضمّنة من توضيب الكبل والخرطوم في القاعدة بطريقة مرتبة. ومع انتفاء الحاجة إلى تعليق الكبل والخرطوم، يمكنك أن تثمّن بشكل تام فوائد التصميم الصغير للمنتج.
لزيادة الراحة أثناء عملية الكيّ يمكنك وضع المكواة على هذا الحصير العازل للاستراحة. ومع انتفاء حاجتك إلى وضع المكواة على كعبها خلال الفترات الفاصلة، فإنك بذلك تخفف الضغط على معصم يدك. هذا الحصير العازل مقاوم للحرارة إلى حد بعيد، حتى لو وضع عليه سطح كيّ تصل درجة سخونته لحد 250 درجة مئوية.
سطح الكيّ هذا المصمّم بأسلوب خاص يتألف من طلاء عالي الجودة من البوليستر والسيليكون لتأمين انزلاق ممتاز على كل أنواع الأقمشة.
انزلاق ناعم
عمر أطول
كيّ سريع وفعال
إزالة التجاعيد بسهولة
تصل إلى المناطق الصعبة
عملية كي مريحة
إعداد وتخزين غاية في السهولة
كيّ آمن
تحكم كامل
المواصفات التّقنيّة
الوزن والمقاييس