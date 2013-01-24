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إزالة التجاعيد وإعادة النضارة بسهولة من الأعلى إلى الأسفل
نقدّم لك القدر البخاري للملابس ComfortTouch الجديد الذي يزيل التجاعيد من الأعلى إلى الأسفل من دون مجهود بفضل تقنية FlexHead المبتكرة ولوح StyleBoard طويل جدًا. أعيدي النضارة إلى ملابسك مع روائحك المفضلة في أي وقت بفضل MyEssence. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
إزالة التجاعيد وإعادة النضارة بسهولة من الأعلى إلى الأسفل
نقدّم لك القدر البخاري للملابس ComfortTouch الجديد الذي يزيل التجاعيد من الأعلى إلى الأسفل من دون مجهود بفضل تقنية FlexHead المبتكرة ولوح StyleBoard طويل جدًا. أعيدي النضارة إلى ملابسك مع روائحك المفضلة في أي وقت بفضل MyEssence. إكتشف كلّ المميزات
إزالة التجاعيد وإعادة النضارة بسهولة من الأعلى إلى الأسفل
نقدّم لك القدر البخاري للملابس ComfortTouch الجديد الذي يزيل التجاعيد من الأعلى إلى الأسفل من دون مجهود بفضل تقنية FlexHead المبتكرة ولوح StyleBoard طويل جدًا. أعيدي النضارة إلى ملابسك مع روائحك المفضلة في أي وقت بفضل MyEssence. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
إزالة التجاعيد وإعادة النضارة بسهولة من الأعلى إلى الأسفل
نقدّم لك القدر البخاري للملابس ComfortTouch الجديد الذي يزيل التجاعيد من الأعلى إلى الأسفل من دون مجهود بفضل تقنية FlexHead المبتكرة ولوح StyleBoard طويل جدًا. أعيدي النضارة إلى ملابسك مع روائحك المفضلة في أي وقت بفضل MyEssence. إكتشف كلّ المميزات
يسمح لك موزّع العطر MyEssence المبتكر الذي نقدمه بإعادة النضارة إلى الملابس مع الروائح المفضّلة لديك في أي وقت.
يعيد البخار الساخن الرونق إلى ثيابك ويقضي على البكتيريا بنسبة تصل إلى 99,9%*. يمكنك توفير الوقت والمال والحفاظ على ثيابك لمدة أطول من خلال غسلها وتنظيفها على الجاف بوتيرة أقل.
يمكنك تعيين إعداد البخار المفضّل لديك للحصول على نتائج مثالية على أنواع الأقمشة المختلفة. استخدم مستوى البخار المنخفض للأنسجة الرقيقة وإعدادًا أقوى للأنسجة الأسمك والمعاطف.
تضمن ميزة Hang&Lock الفريدة التي نقدمها الحفاظ على علاّقة الملابس ثابتة في مكانها لاستخدام البخار براحة أكبر. فهي تمنع اهتزاز العلّاقة أو سقوطها من مكانها.
يمكنك تمديد فترة استخدام الجهاز من خلال استخدام وظيفة إزالة الترسبات الكلسية Easy Rinse بشكل منتظم.
إن القدر البخاري آمن للاستخدام على كل الأقمشة والملابس. يمكن الضغط بقاعدة البخار بأمان على أي نوع من الملابس من دون خطر حرقها. إنه حلّ رائع للأقمشة الناعمة، مثل الحرير.
ينتقل القدر البخاري تلقائيًا إلى وضع الاستعداد عندما يصبح خزان المياه فارغًا لضمان راحة البال حتى عند نسيان إيقاف تشغيله.
يوفّر لوح StyleBoard الطويل جدًا دعامة موثوق بها أثناء استخدام البخار. ما عليك سوى وضع قطعة الملابس بين قاعدة البخار واللوح لاستخدام البخار بطريقة أسهل والحصول على نتائج مثالية من الأعلى إلى الأسفل.
تسمح لك FlexHead المبتكرة بكيّ أسفل الملابس بالبخار بسهولة تامة، مع حاجة أقل للانحناء والركوع. تضمن قاعدة البخار المرنة ملامسة الملابس إلى أقصى حد، للحد من كمية البخار المتسربة والحصول على نتائج فعالة.
التقنية
إزالة التجاعيد بسرعة
سهولة الاستخدام
غطاء اللوح
معالجة الكلس
الملحقات المضمّنة
الحجم والوزن
ضمان
التصميم
دعامة للكيّ