GC5057/02
كي بدون هموم وبدون أي إعدادات
قم بكيّ أي ملابس قابلة للكيّ من قماش الحرير إلى الكتان والقطن والكشمير...بأي ترتيب من دون الحاجة إلى ضبط درجة الحرارة. توفر لك PerfectCare Xpress من Philips نتائج ممتازة دون خطر تعريض أي من ملابسك للحرق أو التسبّب باللمعان. لقد أصبح الكيّ فعلاً في منتهى السهولة
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
آمنة 100% على كل الأقمشة حتى الأدق منها مثل الحرير والكشمير والصوف والبوليستير. استخدمت بعض معاهد الاختبار المستقلة PerfectCare على أدق الملابس القابلة للكيّ وأكدت على جودة النتائج.
سهلة الاستخدام 100% ولا تحتاج إلى أي تعديل. بات بإمكانك كي كافة أنواع الأقمشة واحدًا تلو الآخر، من دون الحاجة إلى الانتظار أو إلى تعديل درجة حرارة المكواة.
سريعة 100% على كل الأقمشة، ما من ضرورة لفرز الملابس. قم بكيّ كافة ملابسك بالبخار على نحوٍ فعال أكثر.
تخلط قاعدة المكواة هذه المصممة خصيصًا مع طبقة مطلية بالسيراميك الممتازة لانزلاق ممتاز على كافة الأقمشة والفتحات المصممة بعناية لإزالة التجاعيد بقوة أكثر.
2800 واط لزيادة السخونة بسرعة ولأداء قوي على كافة الملابس القابلة للكي.
ينشّط جهاز استشعار البخار التلقائي المبتكر مع كشف الحركة البخار تلقائيًا عند تحريك المكواة على لوح الكيّ. بفضل ذلك، ستحصل دائمًا على الكمية المناسبة من البخار لإزالة الثنيات بشكل فعال مع التخفيف من هدر البخار. يمنحك نتائج رائعة ويوفّر الطاقة.
2600 واط لزيادة السخونة بسرعة ولأداء قوي على كافة الملابس القابلة للكي.
يمكن استخدام تعزيز البخار عموديًا ولإزالة التجاعيد الصعبة.
يشير مؤشر استجابة الضوء الذكي على حالة المكواة في أي وقت.
إعداد واحد ومثالي لكل ملابسك. احصل دائمًا على المزيج المثالي من البخار ودرجة الحرارة المناسبة بفضل الأسباب التالية: 1) يعيّن معالج التحكم الذكي المتقدم المزيج المثالي بين البخار ودرجة الحرارة 2) تولّد حجرة البخار الفعالة جدًا تدفق بخار ثابت وفعال وبتيارات إعصارية لكافة أنواع الملابس
يتم إيقاف تشغيل المكواة تلقائيًا عند وضعها لمدة 30 ثانية على قاعدتها من دون استخدامها أو 30 ثانية عند وضعها على أحد جانبيها أو عند تثبيتها على المسند المخصص لها لـ 8 دقائق.
التحكم بالترسبات الكلسية
سهولة الاستخدام
عملية كيّ مريحة
إزالة التجاعيد بقوة وسرعة
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