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  • كي بدون هموم وبدون أي إعدادات كي بدون هموم وبدون أي إعدادات كي بدون هموم وبدون أي إعدادات

    PerfectCare Xpress مكواة بخارية مكيفة الضغط

    GC5057/02

    كي بدون هموم وبدون أي إعدادات

    قم بكيّ أي ملابس قابلة للكيّ من قماش الحرير إلى الكتان والقطن والكشمير...بأي ترتيب من دون الحاجة إلى ضبط درجة الحرارة. توفر لك PerfectCare Xpress من Philips نتائج ممتازة دون خطر تعريض أي من ملابسك للحرق أو التسبّب باللمعان. لقد أصبح الكيّ فعلاً في منتهى السهولة

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    PerfectCare Xpress مكواة بخارية مكيفة الضغط

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    مراجعة كل مكواة بالبخار

    كي بدون هموم وبدون أي إعدادات

    مكواة تتضمّن مولّد بخار قوي وصغير

    • قوة بخار 65 غ/الدقيقة؛ تعزيز بخار 200 غ
    • قاعدة المكواة SteamGlide
    • إيقاف تلقائي آمن + حماية من الكلس
    • آمنة على كل الملابس القابلة للكي
    آمنة 100% على كل الملابس القابلة للكيّ

    آمنة 100% على كل الملابس القابلة للكيّ

    آمنة 100% على كل الأقمشة حتى الأدق منها مثل الحرير والكشمير والصوف والبوليستير. استخدمت بعض معاهد الاختبار المستقلة PerfectCare على أدق الملابس القابلة للكيّ وأكدت على جودة النتائج.

    سهلة الاستخدام 100% ولا تحتاج إلى أي تعديل

    سهلة الاستخدام 100% ولا تحتاج إلى أي تعديل

    سهلة الاستخدام 100% ولا تحتاج إلى أي تعديل. بات بإمكانك كي كافة أنواع الأقمشة واحدًا تلو الآخر، من دون الحاجة إلى الانتظار أو إلى تعديل درجة حرارة المكواة.

    سريعة 100% على كل الأقمشة، لا تضاهيها سرعةً أي مكواة بالبخار أخرى

    سريعة 100% على كل الأقمشة، لا تضاهيها سرعةً أي مكواة بالبخار أخرى

    سريعة 100% على كل الأقمشة، ما من ضرورة لفرز الملابس. قم بكيّ كافة ملابسك بالبخار على نحوٍ فعال أكثر.

    قاعدة المكواة SteamGlide لبخار قوي وانزلاق رائع

    قاعدة المكواة SteamGlide لبخار قوي وانزلاق رائع

    تخلط قاعدة المكواة هذه المصممة خصيصًا مع طبقة مطلية بالسيراميك الممتازة لانزلاق ممتاز على كافة الأقمشة والفتحات المصممة بعناية لإزالة التجاعيد بقوة أكثر.

    2800 واط لزيادة السخونة بسرعة ولأداء قوي

    2800 واط لزيادة السخونة بسرعة ولأداء قوي

    2800 واط لزيادة السخونة بسرعة ولأداء قوي على كافة الملابس القابلة للكي.

    ينشّط جهاز استشعار البخار التلقائي البخار تلقائيًا

    ينشّط جهاز استشعار البخار التلقائي البخار تلقائيًا

    ينشّط جهاز استشعار البخار التلقائي المبتكر مع كشف الحركة البخار تلقائيًا عند تحريك المكواة على لوح الكيّ. بفضل ذلك، ستحصل دائمًا على الكمية المناسبة من البخار لإزالة الثنيات بشكل فعال مع التخفيف من هدر البخار. يمنحك نتائج رائعة ويوفّر الطاقة.

    بخار قوي ثابت يصل إلى 65 غ/دقيقة

    بخار قوي ثابت يصل إلى 65 غ/دقيقة

    2600 واط لزيادة السخونة بسرعة ولأداء قوي على كافة الملابس القابلة للكي.

    تعزيز بخار لغاية 200 غ

    تعزيز بخار لغاية 200 غ

    يمكن استخدام تعزيز البخار عموديًا ولإزالة التجاعيد الصعبة.

    مكواة مزوّدة بمؤشر استجابة الضوء الذكي

    مكواة مزوّدة بمؤشر استجابة الضوء الذكي

    يشير مؤشر استجابة الضوء الذكي على حالة المكواة في أي وقت.

    OptimalTemp: المزج المثالي بين البخار والحرارة

    OptimalTemp: المزج المثالي بين البخار والحرارة

    إعداد واحد ومثالي لكل ملابسك. احصل دائمًا على المزيج المثالي من البخار ودرجة الحرارة المناسبة بفضل الأسباب التالية: 1) يعيّن معالج التحكم الذكي المتقدم المزيج المثالي بين البخار ودرجة الحرارة 2) تولّد حجرة البخار الفعالة جدًا تدفق بخار ثابت وفعال وبتيارات إعصارية لكافة أنواع الملابس

    3 طرق للإيقاف التلقائي

    3 طرق للإيقاف التلقائي

    يتم إيقاف تشغيل المكواة تلقائيًا عند وضعها لمدة 30 ثانية على قاعدتها من دون استخدامها أو 30 ثانية عند وضعها على أحد جانبيها أو عند تثبيتها على المسند المخصص لها لـ 8 دقائق.

    المواصفات التقنية

    • التحكم بالترسبات الكلسية

      حل تنظيف الكلس
      أقراص مضادة للتكلس + شطف
      تتلاءم مع ماء الحنفية
      نعم

    • سهولة الاستخدام

      آمنة على كافة أنواع الأقمشة
      حتى على الحرير الناعم
      سعة خزان الماء
      320  ml
      وظيفة الإيقاف التلقائي الآمن
      نعم
      مقبض ناعم
      نعم
      منع التقطير
      نعم
      حرية تحريك السلك (دوّار)
      تحريك السلك 360 درجة
      مخزن لسلك الطاقة
      مشبك لسلك الطاقة
      طول سلك الطاقة
      2.5  m

    • عملية كيّ مريحة

      طول سلك الطاقة
      2.5  m

    • إزالة التجاعيد بقوة وسرعة

      تقنية OptimalTEMP
      نعم
      إخراج بخار مستمر
      65  g/min
      قاعدة أداة الكي
      SteamGlide
      الطاقة
      2800  W
      بخار عمودي
      نعم
      بخار كثيف
      200  g
      فتحة البخار
      نعم

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