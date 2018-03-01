تقنية OptimalTEMP: ضمان عدم حرق الملابس، بدون إعدادات

بفضل تقنية OptimalTEMP، نضمن لك ألا تتسبب هذه المكواة أبدًا بحرق أي أقمشة قابلة للكيّ ويمكنك كيّ كل أنواع الملابس، بدءًا من الجينز والحرير وصولاً إلى الكتّان والكشمير بأمان، وفق أي ترتيب، وبدون الاضطرار إلى انتظار ضبط درجة الحرارة أو فرز الملابس قبل كيّها. أصبحت عملية الكيّ أسهل وأسرع بفضل المكاوي البخارية من Philips المزوّدة بتقنية OptimalTEMP التي تم اختبارها من قِبل خبراء قماش مستقلين.