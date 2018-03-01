GC5037/80
المكواة البخارية الأذكى والأكثر فعالية لدينا
مكواة قوية وذكية لنتائج مثالية بشكل أسرع. يمكنك كيّ كل الأقمشة، بدءًا من الجينز ووصولاً إلى الحرير من دون خطر حرق الملابس، بفضل تقنية OptimalTEMP. بالإضافة إلى ذلك، يضمن وضع البخار DynamiQ المتطور إطلاق كمية البخار القوي المثالية عند الحاجة إليها*إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
بفضل تقنية OptimalTEMP، نضمن لك ألا تتسبب هذه المكواة أبدًا بحرق أي أقمشة قابلة للكيّ ويمكنك كيّ كل أنواع الملابس، بدءًا من الجينز والحرير وصولاً إلى الكتّان والكشمير بأمان، وفق أي ترتيب، وبدون الاضطرار إلى انتظار ضبط درجة الحرارة أو فرز الملابس قبل كيّها. أصبحت عملية الكيّ أسهل وأسرع بفضل المكاوي البخارية من Philips المزوّدة بتقنية OptimalTEMP التي تم اختبارها من قِبل خبراء قماش مستقلين.
يمكنك الاختيار من بين أوضاع بخار متعددة: يقدّم وضع DynamiQ كمية البخار المثالية تلقائيًا عند الحاجة، ويقضي وضع Max على أصعب التجاعيد كليًا عبر بخار مستمر وقوي، أما وضع IONIC فيوفّر دفعات بخار قوية لعملية كيّ صحية أكثر، ويمكنك إيقاف تشغيل البخار من خلال وضع OFF
بفضل مستشعر DynamiQ، وهو مستشعر الحركة الأكثر تطورًا المستخدَم في المكاوي البخارية، يمكن معرفة كيف تتحرّك المكواة بالضبط وعندما لا تكون قيد الاستخدام. يحرّر وضع البخار DynamiQ كمية مثالية من البخار تلقائيًا عند الحاجة إليها أثناء الكيّ للحصول على نتائج أسرع. يبدأ تحرير البخار تلقائيًا عندما تتحرّك المكواة ويتوقّف عند عدم تحريكها لتجربة كيّ ملائمة ومريحة.
يوّلد وضع البخار الأيوني بخارًا أيونيًا عميقًا وقويًا لعملية كيّ صحية أكثر، لتلبية متطلبات ملابسك الخاصة.
توفر وقت إحماء سريع وأداء قويًا لعملية كيّ سريعة جدًا
تتميّز قاعدة المكواة SteamGlide Advanced المتميّزة التي نقدّمها بأداء انزلاق سلس على كل الأقمشة. فقاعدة المكواة مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، وهي أقوى بمرتَين من الألومنيوم. أما الطلاء الذي نقدّمه فحائز براءة اختراع، وهو مؤلّف من 6 طبقات مع طبقة متطورة من التيتانيوم، لانزلاق بدون مجهود على كل الأقمشة، وللحصول على أسرع النتائج.
تولّد مضخة البخار الفائق السرعة كمية بخار مستمر إضافية بنسبة تصل إلى 50% للتخلص من التجاعيد بطريقة أسرع بعد.
إخراج بخار قوي ومتّسق يتغلغل بنسبة أكبر تصل إلى 50% في القماش لإزالة التجاعيد بطريقة أسرع.
يتغلغل بشكل أعمق في القماش لإزالة التجاعيد الصعبة بسهولة تامة.
يضمن توليد البخار المحسّن تفكيك الكلس بسهولة، وأصبح يجمع كمية كلس أكبر بـ 5 مرات أكثر في الحاوية. مع ميزة تحرير الكلس بسرعة، يمكن إزالة الحاوية وتفريغها بسهولة في أقل من 15 ثانية لأداء بخار يدوم طويلاً كل يوم.
يتوقف تشغيل المكواة عندما لا تكون قيد الاستعمال. ويتوقف تشغيلها تلقائيًا بعد 30 ثانية عند تركها على قاعدتها، وبعد 8 دقائق عند تركها على كعبها.
سهولة الاستخدام
ضمان
إزالة التجاعيد بسرعة
فعالية صديقة للبيئة
معالجة الكلس
الحجم والوزن
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