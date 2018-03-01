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    Azur Elite مكواة بخارية مع بتقنية OptimalTEMP

    GC5037/80

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء
    1 جائزة

    المكواة البخارية الأذكى والأكثر فعالية لدينا

    مكواة قوية وذكية لنتائج مثالية بشكل أسرع. يمكنك كيّ كل الأقمشة، بدءًا من الجينز ووصولاً إلى الحرير من دون خطر حرق الملابس، بفضل تقنية OptimalTEMP. بالإضافة إلى ذلك، يضمن وضع البخار DynamiQ المتطور إطلاق كمية البخار القوي المثالية عند الحاجة إليها*

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Azur Elite مكواة بخارية مع بتقنية OptimalTEMP

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    ضمان عدم التسبب بحروق، مع نظام تحرير البخار الذكي

    • 3000 واط
    • بخار مستمر يبلغ 70 غ/دقيقة
    • تعزيز بخار يبلغ 260 غ
    • قاعدة مكواة SteamGlide Advanced
    تقنية OptimalTEMP: ضمان عدم حرق الملابس، بدون إعدادات

    تقنية OptimalTEMP: ضمان عدم حرق الملابس، بدون إعدادات

    بفضل تقنية OptimalTEMP، نضمن لك ألا تتسبب هذه المكواة أبدًا بحرق أي أقمشة قابلة للكيّ ويمكنك كيّ كل أنواع الملابس، بدءًا من الجينز والحرير وصولاً إلى الكتّان والكشمير بأمان، وفق أي ترتيب، وبدون الاضطرار إلى انتظار ضبط درجة الحرارة أو فرز الملابس قبل كيّها. أصبحت عملية الكيّ أسهل وأسرع بفضل المكاوي البخارية من Philips المزوّدة بتقنية OptimalTEMP التي تم اختبارها من قِبل خبراء قماش مستقلين.

    أوضاع بخار مناسبة: DynamiQ وMAX وIONIC وOFF

    أوضاع بخار مناسبة: DynamiQ وMAX وIONIC وOFF

    يمكنك الاختيار من بين أوضاع بخار متعددة: يقدّم وضع DynamiQ كمية البخار المثالية تلقائيًا عند الحاجة، ويقضي وضع Max على أصعب التجاعيد كليًا عبر بخار مستمر وقوي، أما وضع IONIC فيوفّر دفعات بخار قوية لعملية كيّ صحية أكثر، ويمكنك إيقاف تشغيل البخار من خلال وضع OFF

    وضع DynamiQ، ميزة تحرير البخار الذكية لنتائج مثالية

    وضع DynamiQ، ميزة تحرير البخار الذكية لنتائج مثالية

    بفضل مستشعر DynamiQ، وهو مستشعر الحركة الأكثر تطورًا المستخدَم في المكاوي البخارية، يمكن معرفة كيف تتحرّك المكواة بالضبط وعندما لا تكون قيد الاستخدام. يحرّر وضع البخار DynamiQ كمية مثالية من البخار تلقائيًا عند الحاجة إليها أثناء الكيّ للحصول على نتائج أسرع. يبدأ تحرير البخار تلقائيًا عندما تتحرّك المكواة ويتوقّف عند عدم تحريكها لتجربة كيّ ملائمة ومريحة.

    وضع البخار الأيوني، بخار عميق مؤيّن لعملية كيّ صحية

    وضع البخار الأيوني، بخار عميق مؤيّن لعملية كيّ صحية

    يوّلد وضع البخار الأيوني بخارًا أيونيًا عميقًا وقويًا لعملية كيّ صحية أكثر، لتلبية متطلبات ملابسك الخاصة.

    قدرة 3000 واط لإحماء سريع وأداء قوي

    قدرة 3000 واط لإحماء سريع وأداء قوي

    توفر وقت إحماء سريع وأداء قويًا لعملية كيّ سريعة جدًا

    قاعدة مكواة SteamGlide Advanced، لأفضل مستوى من الانزلاق والمتانة على الإطلاق

    قاعدة مكواة SteamGlide Advanced، لأفضل مستوى من الانزلاق والمتانة على الإطلاق

    تتميّز قاعدة المكواة SteamGlide Advanced المتميّزة التي نقدّمها بأداء انزلاق سلس على كل الأقمشة. فقاعدة المكواة مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، وهي أقوى بمرتَين من الألومنيوم. أما الطلاء الذي نقدّمه فحائز براءة اختراع، وهو مؤلّف من 6 طبقات مع طبقة متطورة من التيتانيوم، لانزلاق بدون مجهود على كل الأقمشة، وللحصول على أسرع النتائج.

    تولّد مضخة البخار الفائق السرعة كمية بخار أكبر بنسبة تصل إلى 50% عبر القماش*

    تولّد مضخة البخار الفائق السرعة كمية بخار أكبر بنسبة تصل إلى 50% عبر القماش*

    تولّد مضخة البخار الفائق السرعة كمية بخار مستمر إضافية بنسبة تصل إلى 50% للتخلص من التجاعيد بطريقة أسرع بعد.

    إخراج بخار يصل إلى 70 غ/دقيقة لإزالة التجاعيد بسرعة أكبر

    إخراج بخار يصل إلى 70 غ/دقيقة لإزالة التجاعيد بسرعة أكبر

    إخراج بخار قوي ومتّسق يتغلغل بنسبة أكبر تصل إلى 50% في القماش لإزالة التجاعيد بطريقة أسرع.

    تعزيز بخار يصل إلى 260 غ لإزالة التجاعيد الصعبة كليًا

    تعزيز بخار يصل إلى 260 غ لإزالة التجاعيد الصعبة كليًا

    يتغلغل بشكل أعمق في القماش لإزالة التجاعيد الصعبة بسهولة تامة.

    ميزة تحرير الكلس بسرعة في 15 ثانية لأداء بخار يدوم طويلاً

    ميزة تحرير الكلس بسرعة في 15 ثانية لأداء بخار يدوم طويلاً

    يضمن توليد البخار المحسّن تفكيك الكلس بسهولة، وأصبح يجمع كمية كلس أكبر بـ 5 مرات أكثر في الحاوية. مع ميزة تحرير الكلس بسرعة، يمكن إزالة الحاوية وتفريغها بسهولة في أقل من 15 ثانية لأداء بخار يدوم طويلاً كل يوم.

    إيقاف تشغيل تلقائي عند ترك المكواة من دون مراقبة

    إيقاف تشغيل تلقائي عند ترك المكواة من دون مراقبة

    يتوقف تشغيل المكواة عندما لا تكون قيد الاستعمال. ويتوقف تشغيلها تلقائيًا بعد 30 ثانية عند تركها على قاعدتها، وبعد 8 دقائق عند تركها على كعبها.

    المواصفات التقنية

    • سهولة الاستخدام

      سعة خزان الماء
      350  ml
      اسم قاعدة أداة الكي
      SteamGlide Advanced
      منع التقطير
      نعم
      طول سلك الطاقة
      2,5  m
      كعب أداة كي ثابت جدًا
      نعم
      فتحة تعبئة كبيرة جدًا
      نعم
      إيقاف تشغيل تلقائي
      نعم

    • ضمان

      ضمان عالمي لمدة سنتَين
      نعم

    • إزالة التجاعيد بسرعة

      الطاقة
      3000  W
      بخار كثيف
      260  g
      بخار مستمر
      70  g/min
      بخار عمودي
      نعم
      بخار مؤيّن عميق
      نعم

    • فعالية صديقة للبيئة

      دليل المستخدم
      100% ورق معاد تدويره

    • معالجة الكلس

      إزالة الترسبات الكلسية والتنظيف
      ميزة تحرير الكلس بسرعة

    • الحجم والوزن

      أبعاد المنتج (العرض×الارتفاع×الطول)
      33,3 x‏ 17,5 x‏ 13,5  cm

    Badge-D2C

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