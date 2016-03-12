GC4885/30
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
توفر وقت إحماء سريع وأداء قويًا لعملية كيّ سريعة جدًا
يتيح لك إخراج البخار المستمر لغاية 50 غ/دقيقة الكمية المثالية من البخار لإزالة كافة التجاعيد بفعالية.
يتميّز الجزء العلوي من المكواة البخارية بمقبض ناعم ذي تصميم رائع، لتكون عملية الكيّ مريحة أكثر.
إن T-ionicGlide هي أفضل قاعدة مكواة نقدّمها من حيث الانزلاق والمقاومة للخدوش، وقد حازت أعلى تصنيف في فئتها مع طبقة مضمنة من أكسيد التيتانيوم.
إعادة تعبئة أقل بفضل خزان المياه الكبير جدًا سعة 350 مل، لكيّ كمية أكبر من الثياب في دفعة واحدة.
تتوقف مكواة البخار تلقائيًا عن التشغيل عندما لا يتم استخدامها. وستتوقف عن التشغيل بعد 8 دقائق من تركها بالوضع العمودي على مسندها وبعد 30 ثانية من تركها من دون تحريكها على قاعدتها أو جانبيها.
يمنحك السلك الطويل بحجم 2,5 م إمكانية الوصول الضرورية أثناء الكيّ. بات بإمكانك الآن الوصول إلى كل زاوية من لوح الكيّ من دون أي مشاكل.
توفّر ميزة تحرير الكلس بسرعة الطريقة الأسهل لإزالة الكلس من المكواة ويضمن دفق بخار فعال بشكل منتظم لفترة طويلة.
سهولة الاستخدام
ضمان
إزالة التجاعيد بسرعة
فعالية صديقة للبيئة
معالجة الكلس
لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.