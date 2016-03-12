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    GC4885/30

    GC4885/30

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء
    1 جائزة

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    GC4885/30

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    رأس مذبب لأعلى مستوى من التحكم والرؤية

    رأس مذبب لأعلى مستوى من التحكم والرؤية

    المواصفات التقنية

    • سهولة الاستخدام

      وظيفة الإيقاف التلقائي الآمن
      نعم
      مقبض ناعم
      نعم
      مناسبة للاستخدام مع مياه الحنفية
      نعم
      منع التقطير
      نعم

    • ضمان

      ضمان عالمي لمدة سنتَين
      نعم

    • إزالة التجاعيد بسرعة

      بخار عمودي
      نعم
      رذاذ مياه
      نعم

    • فعالية صديقة للبيئة

      وضع توفير الطاقة
      نعم
      دليل المستخدم
      100% ورق معاد تدويره

    • معالجة الكلس

      إزالة الترسبات الكلسية والتنظيف
      • إجراء مزدوج فاعل لتنظيف الكلس
      • تنظيف ذاتي

    Badge-D2C

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