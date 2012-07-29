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    Azur المكواة البخارية

    GC4870/02

    مصممة للكي المثالي

    تأتي مكواة Azur مزودة بوظيفة Ionic Deepsteam الفريدة التي تمنحك أفضل النتائج في إزالة أصعب التجاعيد مثل التجاعيد على أقمشة القطن والكتان. وبفضل وزنها المثالي وتصميمها الرائع، صُممت هذه المكواة خصيصًا لتمنحك نتائج مذهلة.

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    Azur المكواة البخارية

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    مصممة للكي المثالي

    مكواة مزوّدة بوظيفة Ionic Deepsteam

    • قوة بخار 50 غ/الدقيقة؛ تعزيز بخار 200 غ
    • قاعدة أداة كي Steamglide Plus
    • وظيفة الإيقاف التلقائي الآمن
    • 2600 واط
    تتيح لك فتحة البخار توزيع البخار في الأماكن التي يصعب الوصول إليها.

    تتيح لك فتحة البخار توزيع البخار في الأماكن التي يصعب الوصول إليها.

    تجمع فتحة البخار الفريد في مكواة Philips هذه بين قاعدة أمامية مدببة وفتحات بخار ممدودة خاصة في الطرف، للوصول إلى أصغر وأصعب المناطق للحصول على أفضل نتائج كي.

    تصميم مثالي لسهولة تحريك المكواة فوق الملابس.

    تصميم مثالي لسهولة تحريك المكواة فوق الملابس.

    صُممت مكواة Philips البخارية بحيث يسهل تحريكها فوق الملابس، ما يتيح لك الوصول بسهولة حتى إلى أصعب المناطق.

    خفيفة الوزن لتحريك المكواة بسهولة على لوح الكي وخارجه.

    خفيفة الوزن لتحريك المكواة بسهولة على لوح الكي وخارجه.

    تتميز المكواة بوزن مثالي يبلغ 1,6 كجم، ما يسهل وضعها باستمرار على لوح الكي وتثبيتها على الكعب.

    تعزيز بخار بوزن 200 غ

    تعزيز بخار بوزن 200 غ

    تعزيز بخار بوزن 200 غ

    SteamGlide Plus: مزيج مثالي بين الانزلاق والتمدد.

    SteamGlide Plus: مزيج مثالي بين الانزلاق والتمدد.

    للحصول على أفضل النتائج، تحتاج إلى قاعدة توفر التوازن الأمثل بين الانزلاق والتمدد. يُقدّم هذا من خلال SteamGlide Plus، مع منطقة انزلاق سهلة ومنطقة تمدد مثالية.

    إيقاف تلقائي للسلامة وتوفير الطاقة

    إيقاف تلقائي للسلامة وتوفير الطاقة

    تعمل وظيفة الإيقاف التلقائي الآمن على إيقاف تشغيل الجهاز تلقائيًا في حال عدم استخدامه لبضع دقائق، ما يوفر الطاقة أيضًا.

    2600 واط لإحماء سريع ولأداء قوي

    2600 واط لإحماء سريع ولأداء قوي

    2600 واط لإحماء سريع ولأداء قوي.

    تتغلغل جزيئات البخار الأصغر في أعماق أصعب التجاعيد

    تتغلغل جزيئات البخار الأصغر في أعماق أصعب التجاعيد

    تُنتج عملية التأين جزيئات بخار أصغر تتغلغل في أعماق القماش. هذا يعني إزالة حتى أصعب التجاعيد بسهولة.

    البخار المستمر لغاية 50 غ/دقيقة لإزالة مثالية للتجاعيد

    البخار المستمر لغاية 50 غ/دقيقة لإزالة مثالية للتجاعيد

    يتيح لك إخراج البخار المستمر لغاية 50 غ/دقيقة الكمية المثالية من البخار لإزالة كافة التجاعيد بفعالية.

    باب فتحة التعبئة يفتح جانبيًا

    باب فتحة التعبئة يفتح جانبيًا

    المواصفات التقنية

    • التحكم بالترسبات الكلسية

      حل تنظيف الكلس
      إجراء مزدوج الفعالية لتنظيف الكلس

    • المواصفات التقنية

      وزن المكواة
      1,6  kg
      الفولتية
      220 - 240  V

    • سهولة الاستخدام

      تعبئة المياه وإفراغها
      باب فتحة الجوانب
      سعة خزان الماء
      350  ml
      وظيفة الإيقاف التلقائي الآمن
      نعم
      مقبض ناعم
      نعم
      منع التقطير
      نعم
      مخزن لسلك الطاقة
      مشبك لسلك الطاقة
      طول سلك الطاقة
      2,5  m

    • إزالة التجاعيد بقوة وسرعة

      إخراج بخار مستمر
      50  g/min
      قاعدة أداة الكي
      SteamGlide Plus
      الطاقة
      2600  W
      بخار عمودي
      نعم
      البخ
      نعم
      بخار كثيف
      200  g
      بخار أيوني عميق
      نعم
      إعدادات بخار متغيرة
      نعم
      فتحة البخار
      نعم

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