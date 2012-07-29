GC4870/02
مصممة للكي المثالي
تأتي مكواة Azur مزودة بوظيفة Ionic Deepsteam الفريدة التي تمنحك أفضل النتائج في إزالة أصعب التجاعيد مثل التجاعيد على أقمشة القطن والكتان. وبفضل وزنها المثالي وتصميمها الرائع، صُممت هذه المكواة خصيصًا لتمنحك نتائج مذهلة.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تجمع فتحة البخار الفريد في مكواة Philips هذه بين قاعدة أمامية مدببة وفتحات بخار ممدودة خاصة في الطرف، للوصول إلى أصغر وأصعب المناطق للحصول على أفضل نتائج كي.
صُممت مكواة Philips البخارية بحيث يسهل تحريكها فوق الملابس، ما يتيح لك الوصول بسهولة حتى إلى أصعب المناطق.
تتميز المكواة بوزن مثالي يبلغ 1,6 كجم، ما يسهل وضعها باستمرار على لوح الكي وتثبيتها على الكعب.
تعزيز بخار بوزن 200 غ
للحصول على أفضل النتائج، تحتاج إلى قاعدة توفر التوازن الأمثل بين الانزلاق والتمدد. يُقدّم هذا من خلال SteamGlide Plus، مع منطقة انزلاق سهلة ومنطقة تمدد مثالية.
تعمل وظيفة الإيقاف التلقائي الآمن على إيقاف تشغيل الجهاز تلقائيًا في حال عدم استخدامه لبضع دقائق، ما يوفر الطاقة أيضًا.
2600 واط لإحماء سريع ولأداء قوي.
تُنتج عملية التأين جزيئات بخار أصغر تتغلغل في أعماق القماش. هذا يعني إزالة حتى أصعب التجاعيد بسهولة.
يتيح لك إخراج البخار المستمر لغاية 50 غ/دقيقة الكمية المثالية من البخار لإزالة كافة التجاعيد بفعالية.
التحكم بالترسبات الكلسية
المواصفات التقنية
سهولة الاستخدام
إزالة التجاعيد بقوة وسرعة
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