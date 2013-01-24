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مصممة لتوفير نتائج مذهلة
تأتي مكواة Azur مزودة بوظيفة Ionic Deepsteam الفريدة التي تمنحك أفضل النتائج في إزالة أصعب التجاعيد مثل التجاعيد على أقمشة القطن والكتان. وبفضل وزنها المثالي وتصميمها الرائع، صُممت هذه المكواة خصيصًا لتمنحك نتائج مذهلة. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مصممة لتوفير نتائج مذهلة
تأتي مكواة Azur مزودة بوظيفة Ionic Deepsteam الفريدة التي تمنحك أفضل النتائج في إزالة أصعب التجاعيد مثل التجاعيد على أقمشة القطن والكتان. وبفضل وزنها المثالي وتصميمها الرائع، صُممت هذه المكواة خصيصًا لتمنحك نتائج مذهلة. إكتشف كلّ المميزات
مصممة لتوفير نتائج مذهلة
تأتي مكواة Azur مزودة بوظيفة Ionic Deepsteam الفريدة التي تمنحك أفضل النتائج في إزالة أصعب التجاعيد مثل التجاعيد على أقمشة القطن والكتان. وبفضل وزنها المثالي وتصميمها الرائع، صُممت هذه المكواة خصيصًا لتمنحك نتائج مذهلة. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مصممة لتوفير نتائج مذهلة
تأتي مكواة Azur مزودة بوظيفة Ionic Deepsteam الفريدة التي تمنحك أفضل النتائج في إزالة أصعب التجاعيد مثل التجاعيد على أقمشة القطن والكتان. وبفضل وزنها المثالي وتصميمها الرائع، صُممت هذه المكواة خصيصًا لتمنحك نتائج مذهلة. إكتشف كلّ المميزات
تضمّ فتحة البخار الفريدة التي تتمتع بها المكواة من Philips هذه قاعدة مكواة ذات جهة أمامية مسننة مع فتحات بخارية طويلة ومميزة عند الرأس، لتأمين الوصول إلى النواحي الصغيرة والصعبة جداً بهدف الحصول على أفضل نتائج كيّ.
صُممت المكواة بالبخار من Philips للتحكم بالمكواة على الملابس وتمكّنك من الوصول إلى أصعب المناطق بسهولة.
يبلغ وزن المكواة الأقصى 1.6 كغ مما يسهّل وضع المكواة على اللوح وعلى المسند المخصص لها.
تعزيز بخار بوزن 200 غ
2600 واط لزيادة السخونة بسرعة ولأداء قوي.
يتيح لك إخراج البخار المستمر لغاية 50 غ/دقيقة الكمية المثالية من البخار لإزالة كافة التجاعيد بفعالية.
تنشئ عملية التأيّن جسيمات بخار صغيرة تصل إلى عمق الأقمشة. وهذا يعني أنه أصبح من السهل إزالة التجاعيد الأكثر خشونة.
تعمد وظيفة الإيقاف التلقائي الآمن إلى إيقاف تشغيل الجهاز تلقائيًا إذا لم يتم استخدامه لبضع دقائق، وتوفّر بالتالي استهلاك الطاقة.
للحصول على أفضل نتائج الكيّ، أنت تحتاجين إلى قاعدة مكواة تتميّز بالتوازن المثالي بين الانزلاق والتمدد. وتتوفر هذه الميزة في SteamGlide Plus مع منطقة انزلاق سهل ومنقطة تمدد مثالية.
سهولة الاستخدام
التحكم بالترسبات الكلسية