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Azur Ionic مكواة بالبخار

تم إيقافه

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Azur Ionicمكواة بالبخار

GC4630/02

Azur Ionic مكواة بالبخار

تم إيقافه

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الدلائل والمستندات

User Manual Philips Azur Steam iron

  • PDF ملف, 5.4 MB
  • 13 March 2026

قم بإزالة حتى أصعب التجاعيد بفضل Ionic DeepSteam. فإن المكواة البخارية القوية هذه تنشئ جسيمات بخار أصغر بـ 50% تصل إلى عمق التجاعيد الأكثر خشونة مثل القطن والكتّان. بالتالي، سوف تحصل على نتائج ممتازة بسهولة!

  • PDF ملف
  • 27 June 2026

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