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Azur

مكواة بالبخار

GC4537/86
التصنيف الإجمالي / 5
  • أداء بخار، مضمون أداء بخار، مضمون أداء بخار، مضمون
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    Azur مكواة بالبخار

    GC4537/86
    التصنيف الإجمالي / 5

    أداء بخار، مضمون

    بفضل تصميمنا المبتكر، يتم كسر جزئيات الكلس بسهولة وجمعها تلقائيًا في حاوية الكلس القابلة للفك. يمكن تنظيف الكلس بسهولة في أقل من 15 ثانية، للحصول على نتائج أفضل مع الوقت. إكتشف كلّ المميزات

    Azur مكواة بالبخار

    أداء بخار، مضمون

    بفضل تصميمنا المبتكر، يتم كسر جزئيات الكلس بسهولة وجمعها تلقائيًا في حاوية الكلس القابلة للفك. يمكن تنظيف الكلس بسهولة في أقل من 15 ثانية، للحصول على نتائج أفضل مع الوقت. إكتشف كلّ المميزات

    أداء بخار، مضمون

    بفضل تصميمنا المبتكر، يتم كسر جزئيات الكلس بسهولة وجمعها تلقائيًا في حاوية الكلس القابلة للفك. يمكن تنظيف الكلس بسهولة في أقل من 15 ثانية، للحصول على نتائج أفضل مع الوقت. إكتشف كلّ المميزات

    Azur مكواة بالبخار

    أداء بخار، مضمون

    بفضل تصميمنا المبتكر، يتم كسر جزئيات الكلس بسهولة وجمعها تلقائيًا في حاوية الكلس القابلة للفك. يمكن تنظيف الكلس بسهولة في أقل من 15 ثانية، للحصول على نتائج أفضل مع الوقت. إكتشف كلّ المميزات

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      أداء بخار، مضمون

      مع نظام تحرير الكلس بسرعة المحسّن

      • بخار مستمر يبلغ 45 غ/الدقيقة
      • تعزيز بخار يبلغ 200 غ
      • قاعدة المكواة SteamGlide
      قاعدة المكواة SteamGlide هي القاعدة الفضلى من Philips

      قاعدة المكواة SteamGlide هي القاعدة الفضلى من Philips

      تعتبر قاعدة المكواة SteamGlide القاعدة الفضلى من Philips للمكواة بالبخار. فهي مقاومة للخدش وتنزلق بسلاسة ويسهل تنظيفها.

      نظام تحرير الكلس بسرعة لتنظيف المكواة بسهولة

      نظام تحرير الكلس بسرعة لتنظيف المكواة بسهولة

      ميزة تحرير الكلس بسرعة لتنظيف المكواة بسهولة ولأداء بخار يدوم طويلاً

      تعزيز بخار يصل إلى 200 غ لإزالة التجاعيد الصعبة كليًا

      تعزيز بخار يصل إلى 200 غ لإزالة التجاعيد الصعبة كليًا

      يتغلغل بشكل أعمق في الأقمشة لإزالة التجاعيد الصعبة بسهولة

      قدرة 2400 واط لإحماء سريع وأداء قوي

      قدرة 2400 واط لإحماء سريع وأداء قوي

      توفر وقت إحماء سريع وأداء قويًا لعملية كيّ سريعة جدًا

      إخراج بخار يصل إلى 45 غ/دقيقة لإزالة التجاعيد بسرعة أكبر

      إخراج بخار يصل إلى 45 غ/دقيقة لإزالة التجاعيد بسرعة أكبر

      إخراج بخار قوي ومتّسق يتغلغل بنسبة أكبر عبر القماش لإزالة التجاعيد بطريقة أسرع.

      المواصفات التقنية

      • التقنية

        لكل الأقمشة القابلة للكيّ
        نعم

      • إزالة التجاعيد بسرعة

        بخار مستمر
        45  غ/د
        الطاقة
        2400  واط
        جاهز للاستخدام
        2  دقيقة
        تعزيز البخار
        200  غ
        فولتية
        240  فولت
        رذاذ مياه
        نعم

      • سهولة الاستخدام

        أداء انزلاق قاعدة المكواة
        3  نجوم
        اسم قاعدة المكواة
        SteamGlide
        مأخذ طاقة مضمن
        نعم
        طول سلك الطاقة
        2.5  أمتار
        تحديد مستويات البخار من المقبض
        نعم
        مقاومة الخدوش على قاعدة المكواة
        4  نجوم
        مناسبة للاستخدام مع مياه الحنفية
        نعم
        منع التقطير
        نعم
        ضوء المؤشر
        نعم
        مِرش
        نعم

      • معالجة الكلس

        إزالة الترسبات الكلسية والتنظيف
        ميزة تحرير الكلس السريعة

      • الحجم والوزن

        أبعاد الحزمة (العرض×الارتفاع×الطول)
        13,7‏x‏16,7‏x‏33,2  سم
        أبعاد المنتج (العرض×الارتفاع×الطول)
        12,88‏x‏15,33‏x‏31,95  سم
        الوزن الإجمالي مع العلبة
        1.791  كلغ
        وزن المكواة
        1.552  كلغ
        وزن المكواة + القاعدة
        1.569  كلغ

      • ضمان

        ضمان عالمي لمدة سنتَين
        نعم

      • فعالية صديقة للبيئة

        غلاف المنتج
        قابل للتدوير 100%
        دليل المستخدم
        100% ورق معاد تدويره

      • التصميم

        اللون
        أسود داكن

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