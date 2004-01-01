    Azur Steam Iron

    GC4491/02

    تأتي مكواة Philips القوية GC4491/02 مع أقوى قاعدة مكواة من بين جميع المكاوي. لا شيء يمكن أن يخدش هذه المكواة أثناء انزلاقها بسلاسة على ملابسك. تساعدك دفعة البخار القوية على إزالة جميع التجاعيد بسهولة.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    مكواة قوية مع المزيد من البخار

    تتيح لك فتحة البخار توزيع البخار في الأماكن التي يصعب الوصول إليها.

    تجمع فتحة البخار الفريد في مكواة Philips هذه بين قاعدة أمامية مدببة وفتحات بخار ممدودة خاصة في الطرف، للوصول إلى أصغر وأصعب المناطق للحصول على أفضل نتائج كي.

    يُحافظ نظام منع التقطير على ملابسك خالية من البقع في أثناء الكيّ

    يتيح نظام منع التقطير الخاص بأداة الكي البخارية من Philips تمليس الأقمشة الناعمة على درجات حرارة منخفضة من دون الحاجة إلى القلق بشأن البقع من نقاط المياه.

    قاعدة مكواة متينة مقاومة للخدش

    لتجربة انزلاق ممتازة دائمًا.

    إخراج بخار مستمر حتى 40 غ/دقيقة

    توفّر لك أداة الكي البخارية من Philips مع إخراج البخار لغاية 40 غ/الدقيقة الكمية المثالية من البخار لإزالة كل التجاعيد بفعالية.

    إخراج بخاري بقوة 2400 واط لـ 40 غ

    المواصفات التقنية

    • التحكم بالترسبات الكلسية

      حل تنظيف الكلس
      إجراء مزدوج الفعالية لتنظيف الكلس
      تتلاءم مع ماء الحنفية
      نعم

    • المواصفات التقنية

      وزن المكواة
      1.6  kg
      الفولتية
      220 - 240  V

    • سهولة الاستخدام

      تعبئة المياه وإفراغها
      فتحة تعبئة كبيرة جدًا
      سعة خزان الماء
      335  ml
      مقبض ناعم
      نعم
      منع التقطير
      نعم
      حرية تحريك السلك (دوّار)
      تحريك السلك 360 درجة
      مخزن لسلك الطاقة
      مشبك لسلك الطاقة
      طول سلك الطاقة
      المرحلة الثالثة  m

    • إزالة التجاعيد بقوة وسرعة

      إخراج بخار مستمر
      40  g/min
      قاعدة أداة الكي
      مادّة الأنوديليوم
      الطاقة
      2400  W
      إخراج البخار
      نعم
      بخار عمودي
      نعم
      البخ
      نعم
      بخار كثيف
      120  g
      فتحة البخار
      نعم

    الحصول على الدعم لهذا المنتج

    ابحث عن نصائح حول المنتج، والأسئلة الشائعة، ودلائل المستخدم، ومعلومات السلامة والامتثال.

