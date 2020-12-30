GC4440/02
الطاقة مع الدقة
لتوفير إمكانية إزالة التجاعيد الأكثر خشونة بسهولة، فإن المكواة البخارية القوية هذه ذات Ionic DeepSteam هي كل ما تحتاجه. فهي تمنحك، إلى جانب سطح كي SteamGlide، انزلاقاً رائعاً مع تيار بخار قوي، يصل إلى أعماق الثياب.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تُنتج عملية التأين جزيئات بخار أصغر تتغلغل في أعماق القماش. هذا يعني إزالة حتى أصعب التجاعيد بسهولة.
توفّر لك أداة الكي البخارية من Philips مع إخراج البخار لغاية 40 غ/الدقيقة الكمية المثالية من البخار لإزالة كل التجاعيد بفعالية.
تجمع فتحة البخار الفريد في مكواة Philips هذه بين قاعدة أمامية مدببة وفتحات بخار ممدودة خاصة في الطرف، للوصول إلى أصغر وأصعب المناطق للحصول على أفضل نتائج كي.
تقوم وظيفة إيقاف التشغيل الإلكتروني بإيقاف تشغيل أداة الكي تلقائيًا عند تركها من دون مراقبة أو عند انقلابها.
غطاء واقِ من السخونة يسمح بالتخزين الفوري الآمن.
تعزيز بخار حتى 100 غ لإزالة أصعب التجاعيد بسرعة.
تعتبر قاعدة المكواة SteamGlide القاعدة الفضلى من Philips للمكواة بالبخار. فهي مقاومة للخدش وتنزلق بسلاسة ويسهل تنظيفها.
بفضل سلك أداة الكي من Philips الطويل جدًا بطول 3 م، يمكنك الوصول إلى حواف لوح الكيّ، وأبعد بعد بسهولة تامة!
المواصفات التقنية
الوزن والأبعاد
سهولة الاستخدام
انزلاق ناعم
عملية كيّ مريحة
إزالة التجاعيد
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