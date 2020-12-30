الطاقة مع الدقة

لتوفير إمكانية إزالة التجاعيد الأكثر خشونة بسهولة، فإن المكواة البخارية القوية هذه ذات Ionic DeepSteam‎ هي كل ما تحتاجه. فهي تمنحك، إلى جانب سطح كي SteamGlide، انزلاقاً رائعاً مع تيار بخار قوي، يصل إلى أعماق الثياب.