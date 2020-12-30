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    Azur Ionic مكواة بالبخار

    GC4440/02

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء
    1 جائزة

    الطاقة مع الدقة

    لتوفير إمكانية إزالة التجاعيد الأكثر خشونة بسهولة، فإن المكواة البخارية القوية هذه ذات Ionic DeepSteam‎ هي كل ما تحتاجه. فهي تمنحك، إلى جانب سطح كي SteamGlide، انزلاقاً رائعاً مع تيار بخار قوي، يصل إلى أعماق الثياب.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Azur Ionic مكواة بالبخار

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    الطاقة مع الدقة

    إزالة التجاعيد بسهولة بواسطة Ionic DeepSteam

    تتغلغل جزيئات البخار الأصغر في أعماق أصعب التجاعيد

    تتغلغل جزيئات البخار الأصغر في أعماق أصعب التجاعيد

    تُنتج عملية التأين جزيئات بخار أصغر تتغلغل في أعماق القماش. هذا يعني إزالة حتى أصعب التجاعيد بسهولة.

    إخراج بخار مستمر حتى 40 غ/دقيقة

    إخراج بخار مستمر حتى 40 غ/دقيقة

    توفّر لك أداة الكي البخارية من Philips مع إخراج البخار لغاية 40 غ/الدقيقة الكمية المثالية من البخار لإزالة كل التجاعيد بفعالية.

    تتيح لك فتحة البخار توزيع البخار في الأماكن التي يصعب الوصول إليها.

    تتيح لك فتحة البخار توزيع البخار في الأماكن التي يصعب الوصول إليها.

    تجمع فتحة البخار الفريد في مكواة Philips هذه بين قاعدة أمامية مدببة وفتحات بخار ممدودة خاصة في الطرف، للوصول إلى أصغر وأصعب المناطق للحصول على أفضل نتائج كي.

    إيقاف تشغيل إلكتروني عند ترك أداة الكي من دون مراقبة

    إيقاف تشغيل إلكتروني عند ترك أداة الكي من دون مراقبة

    تقوم وظيفة إيقاف التشغيل الإلكتروني بإيقاف تشغيل أداة الكي تلقائيًا عند تركها من دون مراقبة أو عند انقلابها.

    غطاء واقِ من السخونة يسمح بالتخزين الفوري الآمن

    غطاء واقِ من السخونة يسمح بالتخزين الفوري الآمن

    غطاء واقِ من السخونة يسمح بالتخزين الفوري الآمن.

    بخار كثيف يصل إلى 100 غ لإزالة التجاعيد الصعبة بسهولة

    بخار كثيف يصل إلى 100 غ لإزالة التجاعيد الصعبة بسهولة

    تعزيز بخار حتى 100 غ لإزالة أصعب التجاعيد بسرعة.

    قاعدة المكواة SteamGlide هي القاعدة الفضلى من Philips

    قاعدة المكواة SteamGlide هي القاعدة الفضلى من Philips

    تعتبر قاعدة المكواة SteamGlide القاعدة الفضلى من Philips للمكواة بالبخار. فهي مقاومة للخدش وتنزلق بسلاسة ويسهل تنظيفها.

    سلك طويل جدًا بطول 3 م للوصول إلى أقصى حد

    سلك طويل جدًا بطول 3 م للوصول إلى أقصى حد

    بفضل سلك أداة الكي من Philips الطويل جدًا بطول 3 م، يمكنك الوصول إلى حواف لوح الكيّ، وأبعد بعد بسهولة تامة!

    المواصفات التقنية

    • المواصفات التقنية

      الطاقة
      2400
      التردد
      50-60
      الفولتية
      220 - 240

    • الوزن والأبعاد

      وزن المنتج
      1.70
      أبعاد المنتج
      303 × 120 × 152

    • سهولة الاستخدام

      وقت إحماء سريع
      نعم

    • انزلاق ناعم

      قاعدة أداة الكي
      قاعدة المكواة SteamGlide

    • عملية كيّ مريحة

      راحة إضافية
      • تحريك السلك 360 درجة
      • مقبض ناعم
      إدارة الترسبات الكلسية
      نظام مزدوج الفعالية لتنظيف الكلس
      لا يوجد تسرب
      نظام منع التقطّر
      آمن في الاستخدام
      • إيقاف تلقائي عند ترك أداة الكي من دون مراقبة
      • يتجاوز المعايير الدولية لاختبار السقوط
      تتلاءم مع ماء الحنفية
      نعم
      سعة خزان المياه
      335  ml

    • إزالة التجاعيد

      بخار عمودي
      نعم
      بخار مستمر
      لغاية 40 غ/الدقيقة
      Ionic DeepSteam
      Ionic DeepSteam
      البخ
      نعم
      وصول إلى مناطق صعبة
      فتحة البخار
      بخار كثيف
      لغاية 100 غ/الدقيقة

    Badge-D2C

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