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Azur Ionic

مكواة بالبخار

GC4440
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • الطاقة مع الدقة الطاقة مع الدقة الطاقة مع الدقة
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    Azur Ionic مكواة بالبخار

    GC4440
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    الطاقة مع الدقة

    لتوفير إمكانية إزالة التجاعيد الأكثر خشونة بسهولة، فإن المكواة البخارية القوية هذه ذات Ionic DeepSteam‎ هي كل ما تحتاجه. فهي تمنحك، إلى جانب سطح كي SteamGlide، انزلاقاً رائعاً مع تيار بخار قوي، يصل إلى أعماق الثياب.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Azur Ionic مكواة بالبخار

    الطاقة مع الدقة

    لتوفير إمكانية إزالة التجاعيد الأكثر خشونة بسهولة، فإن المكواة البخارية القوية هذه ذات Ionic DeepSteam‎ هي كل ما تحتاجه. فهي تمنحك، إلى جانب سطح كي SteamGlide، انزلاقاً رائعاً مع تيار بخار قوي، يصل إلى أعماق الثياب.

    الطاقة مع الدقة

    لتوفير إمكانية إزالة التجاعيد الأكثر خشونة بسهولة، فإن المكواة البخارية القوية هذه ذات Ionic DeepSteam‎ هي كل ما تحتاجه. فهي تمنحك، إلى جانب سطح كي SteamGlide، انزلاقاً رائعاً مع تيار بخار قوي، يصل إلى أعماق الثياب.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Azur Ionic مكواة بالبخار

    الطاقة مع الدقة

    لتوفير إمكانية إزالة التجاعيد الأكثر خشونة بسهولة، فإن المكواة البخارية القوية هذه ذات Ionic DeepSteam‎ هي كل ما تحتاجه. فهي تمنحك، إلى جانب سطح كي SteamGlide، انزلاقاً رائعاً مع تيار بخار قوي، يصل إلى أعماق الثياب.

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      الطاقة مع الدقة

      إزالة التجاعيد بسهولة بواسطة Ionic DeepSteam

      جسيمات البخار الصغيرة تصل إلى عمق التجاعيد الأكثر خشونة

      جسيمات البخار الصغيرة تصل إلى عمق التجاعيد الأكثر خشونة

      تنشئ عملية التأيّن جسيمات بخار صغيرة تصل إلى عمق الأقمشة. وهذا يعني أنه أصبح من السهل إزالة التجاعيد الأكثر خشونة.

      إخراج بخار مستمر حتى 40 غ/دقيقة

      إخراج بخار مستمر حتى 40 غ/دقيقة

      تمنحك المكواة البخارية من Philips التي تتمتع بإخراج بخار مستمر حتى 40 غ/دقيقة الكمية المثالية من البخار لإزالة كافة التجاعيد بفعالية.

      تسمح لك فتحة البخار بإيصال البخار إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها

      تسمح لك فتحة البخار بإيصال البخار إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها

      تضمّ فتحة البخار الفريدة التي تتمتع بها المكواة من Philips هذه قاعدة مكواة ذات جهة أمامية مسننة مع فتحات بخارية طويلة ومميزة عند الرأس، لتأمين الوصول إلى النواحي الصغيرة والصعبة جداً بهدف الحصول على أفضل نتائج كيّ.

      إيقاف إلكتروني وقائي عند ترك المكواة دون مراقبة

      إيقاف إلكتروني وقائي عند ترك المكواة دون مراقبة

      توقف ميزة الإيقاف الإلكتروني تشغيل المكواة تلقائيًا عند تركها من دون مراقبة أو عند تركها مقلوبة.

      غطاء واقِ من السخونة يسمح بالتخزين الفوري الآمن

      غطاء واقِ من السخونة يسمح بالتخزين الفوري الآمن

      غطاء واقِ من السخونة يسمح بالتخزين الفوري الآمن.

      بخار كثيف يصل إلى 100 غ لإزالة التجاعيد الصعبة بسهولة

      بخار كثيف يصل إلى 100 غ لإزالة التجاعيد الصعبة بسهولة

      تعزيز بخار حتى 100 غ لإزالة أصعب التجاعيد بسرعة.

      قاعدة المكواة SteamGlide هي القاعدة الفضلى من Philips

      قاعدة المكواة SteamGlide هي القاعدة الفضلى من Philips

      تعتبر قاعدة المكواة SteamGlide القاعدة الفضلى من Philips للمكواة بالبخار. فهي مقاومة للخدش وتنزلق بسلاسة ويسهل تنظيفها.

      سلك طاقة بطول 3 أمتار ليصل إلى أقصى مدى تريده

      سلك طاقة بطول 3 أمتار ليصل إلى أقصى مدى تريده

      تأتي مكواة Philips مزوّدة بسلك طاقة بطول 3 أمتار، للوصول إلى حواف لوح الكيّ، وأبعد من ذلك بسهولة تامة!

      المواصفات التقنية

      • عملية كيّ مريحة

        استخدام آمن
        • إيقاف تلقائي عند ترك المكواة من دون مراقبة
        • تتخطى المعايير العالمية لمقاومة التقطر
        ما من تسرب
        نظام منع التقطير
        راحة إضافية
        • تحريك السلك 360 درجة
        • مقبض ناعم
        إدارة الترسبات الكلسية
        نظام مضاد للتكلس ثنائي الفعالية
        تتلاءم وماء الحنفية
        نعم
        سعة خزان الماء
        335 ml

      • المواصفات التقنية

        التردد
        50-60
        الطاقة
        2400
        فولتية
        220 - 240
        مضمنة في الحزمة
        • لفاف مدمج لسلك الطاقة لسهولة التخزين
        • غطاء واقٍ من السخونة
        أبعاد المنتج
        303 × 120 × 152
        وقت إحماء سريع
        نعم
        وزن المنتج
        1.70

      • إزالة التجاعيد

        البخار الكثيف
        لغاية 100 غ/دقيقة
        بخار عمودي
        نعم
        مِرش
        نعم
        وصول إلى مناطق صعبة
        فتحة البخار
        Ionic DeepSteam
        Ionic DeepSteam
        بخار مستمر
        لغاية 40 غ/دقيقة

      • انزلاق ناعم

        قاعدة المكواة
        قاعدة المكواة SteamGlide

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