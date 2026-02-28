ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
GC4430/02
الطاقة مع الدقة
بهدف إزالة أصعب التجاعيد بسهولة تامة، تُعدّ المكواة البخارية القوية من Philips هذه المزودة بتقنية DeepSteam الأيونية خيارك المثالي. تتميّز أيضًا بقاعدة SteamGlide وتوفّر أداء انزلاق رائعًا مع بخار قوي يتغلغل بعمق في الملابس
بخار كثيف 100 غ
2400 واط
تُنتج عملية التأين جزيئات بخار أصغر تتغلغل في أعماق القماش. هذا يعني إزالة حتى أصعب التجاعيد بسهولة.
توفّر لك أداة الكي البخارية من Philips مع إخراج البخار لغاية 40 غ/الدقيقة الكمية المثالية من البخار لإزالة كل التجاعيد بفعالية.
توقف ميزة الإيقاف الإلكتروني تشغيل المكواة تلقائيًا عند تركها من دون مراقبة أو عند تركها مقلوبة.
الجوائز
المراجعات