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تم إيقافه

Azurمكواة بالبخار

GC4430/02

1 جائزة

الطاقة مع الدقة

بهدف إزالة أصعب التجاعيد بسهولة تامة، تُعدّ المكواة البخارية القوية من Philips هذه المزودة بتقنية DeepSteam الأيونية خيارك المثالي. تتميّز أيضًا بقاعدة SteamGlide وتوفّر أداء انزلاق رائعًا مع بخار قوي يتغلغل بعمق في الملابس

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مكواة تزيل التجاعيد بسهولة مع تقنية DeepSteam الأيونية

الطاقة مع الدقة

  • بخار كثيف 100 غ

  • 2400 واط

تتغلغل جزيئات البخار الأصغر في أعماق أصعب التجاعيد

تتغلغل جزيئات البخار الأصغر في أعماق أصعب التجاعيد

تُنتج عملية التأين جزيئات بخار أصغر تتغلغل في أعماق القماش. هذا يعني إزالة حتى أصعب التجاعيد بسهولة.

إخراج بخار مستمر حتى 40 غ/دقيقة

إخراج بخار مستمر حتى 40 غ/دقيقة

توفّر لك أداة الكي البخارية من Philips مع إخراج البخار لغاية 40 غ/الدقيقة الكمية المثالية من البخار لإزالة كل التجاعيد بفعالية.

إيقاف إلكتروني وقائي عند ترك المكواة دون مراقبة

إيقاف إلكتروني وقائي عند ترك المكواة دون مراقبة

توقف ميزة الإيقاف الإلكتروني تشغيل المكواة تلقائيًا عند تركها من دون مراقبة أو عند تركها مقلوبة.

المواصفات التقنية

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الجوائز

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