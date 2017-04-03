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  • أسهل وأسرع من دون إعدادات لدرجة الحرارة أسهل وأسرع من دون إعدادات لدرجة الحرارة أسهل وأسرع من دون إعدادات لدرجة الحرارة

    PerfectCare أداة كي بخارية

    GC3920/26

    أسهل وأسرع من دون إعدادات لدرجة الحرارة

    أصبح بإمكانك الآن كيّ كل أنواع الأقمشة، بدءًا من الجينز ووصولاً إلى الحرير بتمريرة واحدة بفضل تقنية OptimalTEMP التي تمنحك المزيج المثالي من الحرارة والبخار، لإزالة التجاعيد بشكل أسرع من دون التسبب بحرق الملابس أو لمعانها.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    PerfectCare أداة كي بخارية

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    آمنة بنسبة 100% حتى على الأقمشة الحساسة

    • 2500 واط
    • بخار مستمر يصل إلى 45 غ/الدقيقة
    • بخار كثيف يبلغ 180 غ
    • قاعدة أداة كي Steamglide Plus
    تقنية OptimalTEMP، ما من حاجة إلى إعداد لدرجة الحرارة

    تقنية OptimalTEMP، ما من حاجة إلى إعداد لدرجة الحرارة

    يمكنك كيّ كل أنواع الأقمشة، بدءًا من الحرير ووصولاً إلى الجينز من دون تعديل درجة الحرارة. فبفضل تقنية OptimalTEMP، ما من حاجة إلى مفتاح أو إعدادات. وداعًا لفرز الملابس مسبقًا أو الانتظار حتى تحمى أداة الكي أو تبرد. أصبح من الممكن كيّ كل أنواع الأقمشة في أي وقت.

    آمنة على كل الملابس القابلة للكي مع ضمان عدم التسبب بحرقها

    آمنة على كل الملابس القابلة للكي مع ضمان عدم التسبب بحرقها

    بفضل تقنية OptimalTEMP، نحن نضمن لك أن هذه أداة الكي لن تتسبب بحرق أي نوع من الأقمشة القابلة للكيّ. يمكنك أيضًا تركها ترتاح مع وضع واجهتها نحو الأسفل على الملابس أو لوح الكي، مع ضمان عدم التسبب بحرق الملابس أو لمعانها.

    2500 واط لإحماء سريع

    2500 واط لإحماء سريع

    توفر عملية إحماء سريعة وأداءً قويًا.

    إخراج بخار يصل إلى 45 غ/دقيقة للحصول على أداء قوي وثابت

    إخراج بخار يصل إلى 45 غ/دقيقة للحصول على أداء قوي وثابت

    إخراج بخار قوي ومستمر لإزالة التجاعيد بشكلٍ أسرع.

    بخار كثيف يصل إلى 180 غ لإزالة التجاعيد الصعبة كليًا

    بخار كثيف يصل إلى 180 غ لإزالة التجاعيد الصعبة كليًا

    يتغلغل بشكل أعمق في القماش لإزالة التجاعيد الصعبة بسهولة تامة.

    قاعدة أداة كي Steamglide Plus لأفضل أداء انزلاق

    قاعدة أداة كي Steamglide Plus لأفضل أداء انزلاق

    تأتي قاعدة أداة الكي SteamGlide Plus الحصرية التي نقدّمها مزوّدة بطبقة متطوّرة من التيتانيوم وغلاف من 6 طبقات، وهي توفّر أفضل أداء انزلاق على كل أنواع الأقمشة. وهي مانعة للالتصاق ومقاومة للخدوش ويسهل الحفاظ عليها نظيفة.

    إيقاف تلقائي عند ترك أداة الكي من دون مراقبة

    إيقاف تلقائي عند ترك أداة الكي من دون مراقبة

    تتوقف أداة الكي عن التشغيل تلقائيًا عندما لا تكون قيد الاستخدام. وتتوقف عن التشغيل تلقائيًا بعد دقيقتين في حال تركها على كعبها، أو قاعدتها أو جانبها.

    تُحافظ ميزة منع التقطير على الملابس خالية من البقع أثناء الكيّ

    تُحافظ ميزة منع التقطير على الملابس خالية من البقع أثناء الكيّ

    يسمح لك نظام منع التقطير بكيّ الأقمشة الحساسة على درجات حرارة منخفضة بكل ثقة. لا داعي للقلق حيال قطرات المياه التي تسبب البقع.

    حاوية تنظيف الكلس مضمنة لأداء بخار يدوم طويلاً

    حاوية تنظيف الكلس مضمنة لأداء بخار يدوم طويلاً

    يمكن استخدام مياه الحنفية العادية مع أداة الكي هذه. تتوفر وظيفة إزالة الكلس المضمنة، لإزالة الكالسيوم المتراكم أو الترسبات الكلسية والحفاظ على أعلى مستوى من الأداء.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات العامة

      نوع المنتج
      أداة كي بالبخار من دون مياه
      وقت الإحماء
      دقيقتان
      ضوء المؤشر
      نعم
      اسم قاعدة أداة الكي
      SteamGlide Plus
      أداء انزلاق قاعدة أداة الكي
      أفضل
      مقاومة الخدوش على قاعدة أداة الكي
      جيد
      التحكم بالترسبات الكلسية
      إزالة الترسبات الكلسية والتنظيف - حاوية تنظيف الكلس مضمنة
      رذاذ مياه
      نعم
      تتلاءم مع ماء الحنفية
      نعم
      سعة خزان المياه
      300 مليلتر
      فتحة تعبئة كبيرة جدًا
      نعم
      مستويات بخار متعددة
      نعم
      الضمان/الكفالة
      ضمان عالمي لمدة سنتَين

    • المواصفات التقنية

      الطاقة
      2500 واط
      منع التقطير
      نعم
      مخرج البخار المستمر / معدل البخار
      45 جم/دقيقة
      بخار كثيف
      180 جم
      التقنية
      تقنية OptimalTEMP

    • السلامة

      إيقاف التشغيل التلقائي
      نعم

    • الوزن والأبعاد

      أبعاد المنتج (العرض×الارتفاع×الطول)
      31,2×14,7×12,7 سم
      أبعاد الحزمة (العرض × الارتفاع × الطول)
      33,2×16,7×13,7 سم
      وزن أداة الكي
      1,485 كجم

    • الاستدامة

      وضع توفير الطاقة (وظيفة التوفير)
      نعم
      دليل المستخدم
      100% ورق معاد تدويره

    Badge-D2C

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