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PerfectCare مكواة بالبخار

GC3920/20
  • أسهل وأسرع من دون إعدادات لدرجة الحرارة أسهل وأسرع من دون إعدادات لدرجة الحرارة أسهل وأسرع من دون إعدادات لدرجة الحرارة
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    PerfectCare مكواة بالبخار

    GC3920/20

    أسهل وأسرع من دون إعدادات لدرجة الحرارة

    أصبح بإمكانك الآن كيّ كل أنواع الأقمشة، بدءًا من الجينز ووصولاً إلى الحرير بتمريرة واحدة بفضل تقنية OptimalTEMP التي تمنحك المزيج المثالي من الحرارة والبخار، لإزالة التجاعيد بشكل أسرع من دون التسبب بحرق الملابس أو لمعانها.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    PerfectCare مكواة بالبخار

    أسهل وأسرع من دون إعدادات لدرجة الحرارة

    أصبح بإمكانك الآن كيّ كل أنواع الأقمشة، بدءًا من الجينز ووصولاً إلى الحرير بتمريرة واحدة بفضل تقنية OptimalTEMP التي تمنحك المزيج المثالي من الحرارة والبخار، لإزالة التجاعيد بشكل أسرع من دون التسبب بحرق الملابس أو لمعانها.

    أسهل وأسرع من دون إعدادات لدرجة الحرارة

    أصبح بإمكانك الآن كيّ كل أنواع الأقمشة، بدءًا من الجينز ووصولاً إلى الحرير بتمريرة واحدة بفضل تقنية OptimalTEMP التي تمنحك المزيج المثالي من الحرارة والبخار، لإزالة التجاعيد بشكل أسرع من دون التسبب بحرق الملابس أو لمعانها.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    PerfectCare مكواة بالبخار

    أسهل وأسرع من دون إعدادات لدرجة الحرارة

    أصبح بإمكانك الآن كيّ كل أنواع الأقمشة، بدءًا من الجينز ووصولاً إلى الحرير بتمريرة واحدة بفضل تقنية OptimalTEMP التي تمنحك المزيج المثالي من الحرارة والبخار، لإزالة التجاعيد بشكل أسرع من دون التسبب بحرق الملابس أو لمعانها.

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      أسهل وأسرع من دون إعدادات لدرجة الحرارة

      آمنة بنسبة 100% حتى على الأقمشة الحساسة

      • 2500 واط
      • بخار مستمر يصل إلى 45 غ/الدقيقة
      • تعزيز بخار بوزن 180 غ
      • قاعدة مكواة Steamglide Plus
      تقنية OptimalTEMP، ما من حاجة إلى إعداد لدرجة الحرارة

      تقنية OptimalTEMP، ما من حاجة إلى إعداد لدرجة الحرارة

      يمكنك كيّ كل أنواع الأقمشة، بدءًا من الحرير ووصولاً إلى الجينز من دون تعديل درجة الحرارة. فبفضل تقنية OptimalTEMP، ما من حاجة إلى مفتاح أو إعدادات. وداعًا لفرز الملابس مسبقًا أو الانتظار حتى تحمى المكواة أو تبرد. أصبح من الممكن كيّ كل أنواع الأقمشة في أي وقت.

      آمنة على كل الملابس القابلة للكي مع ضمان عدم التسبب بحرقها

      آمنة على كل الملابس القابلة للكي مع ضمان عدم التسبب بحرقها

      بفضل تقنية OptimalTEMP، نحن نضمن لك أن هذه المكواة لن تتسبب بحرق أي نوع من الأقمشة القابلة للكيّ. يمكنك أيضًا تركها ترتاح مع وضع واجهتها نحو الأسفل على الملابس أو لوح الكي، مع ضمان عدم التسبب بحرق الملابس أو لمعانها.

      2500 واط لإحماء سريع

      2500 واط لإحماء سريع

      توفر عملية إحماء سريعة وأداءً قويًا.

      إخراج بخار يصل إلى 45 غ/دقيقة للحصول على أداء قوي وثابت

      إخراج بخار يصل إلى 45 غ/دقيقة للحصول على أداء قوي وثابت

      إخراج بخار قوي ومستمر لإزالة التجاعيد بشكلٍ أسرع.

      تعزيز بخار يصل إلى 180 غ لإزالة التجاعيد الصعبة كليًا

      تعزيز بخار يصل إلى 180 غ لإزالة التجاعيد الصعبة كليًا

      يتغلغل بشكل أعمق في القماش لإزالة التجاعيد الصعبة بسهولة تامة.

      قاعدة مكواة Steamglide Plus لأفضل أداء انزلاق

      قاعدة مكواة Steamglide Plus لأفضل أداء انزلاق

      تأتي قاعدة المكواة SteamGlide Plus الحصرية التي نقدّمها مزوّدة بطبقة متطوّرة من التيتانيوم وغلاف من 6 طبقات، وهي توفّر أفضل أداء انزلاق على كل أنواع الأقمشة. وهي مانعة للالتصاق ومقاومة للخدوش ويسهل الحفاظ عليها نظيفة.

      إيقاف تلقائي عند ترك المكواة من دون مراقبة

      إيقاف تلقائي عند ترك المكواة من دون مراقبة

      تتوقف المكواة عن التشغيل تلقائيًا عندما لا تكون قيد الاستخدام. وتتوقف عن التشغيل تلقائيًا بعد دقيقتين في حال تركها على كعبها، أو قاعدتها أو جانبها.

      تُحافظ ميزة منع التقطير على الملابس خالية من البقع أثناء الكيّ

      تُحافظ ميزة منع التقطير على الملابس خالية من البقع أثناء الكيّ

      يسمح لك نظام منع التقطير بكيّ الأقمشة الحساسة على درجات حرارة منخفضة بكل ثقة. لا داعي للقلق حيال قطرات المياه التي تسبب البقع.

      حاوية تنظيف الكلس مضمنة لأداء بخار يدوم طويلاً

      حاوية تنظيف الكلس مضمنة لأداء بخار يدوم طويلاً

      يمكن استخدام مياه الحنفية العادية مع هذه المكواة. تتوفر وظيفة إزالة الكلس المضمنة، لإزالة الكالسيوم المتراكم أو الترسبات الكلسية والحفاظ على أعلى مستوى من الأداء.

      المواصفات التقنية

      • فعالية صديقة للبيئة

        دليل المستخدم
        100% ورق معاد تدويره

      • سهولة الاستخدام

        وظيفة الإيقاف التلقائي الآمن
        نعم
        سعة خزان الماء
        300 ml
        مناسبة للاستخدام مع مياه الحنفية
        نعم
        فتحة تعبئة كبيرة جدًا
        نعم
        منع التقطير
        نعم
        كعب مكواة ثابت جدًا
        نعم

      • إزالة التجاعيد بسرعة

        الطاقة
        2500 W
        تعزيز البخار
        180 غ
        رذاذ مياه
        نعم
        بخار مستمر
        45 غ/د

      • ضمان

        ضمان عالمي لمدة سنتَين
        نعم

      • معالجة الكلس

        إزالة الترسبات الكلسية والتنظيف
        حاوية تنظيف الكلس مضمنة

      • الحجم والوزن

        أبعاد الحزمة (العرض×الارتفاع×الطول)
        33,2x16,7x13,7 cm
        وزن المكواة
        1,485 kg
        أبعاد المنتج (العرض×الارتفاع×الطول)
        31,2x14,7x12,7 cm

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