GC3920/20
أسهل وأسرع من دون إعدادات لدرجة الحرارة
أصبح بإمكانك الآن كيّ كل أنواع الأقمشة، بدءًا من الجينز ووصولاً إلى الحرير بتمريرة واحدة بفضل تقنية OptimalTEMP التي تمنحك المزيج المثالي من الحرارة والبخار، لإزالة التجاعيد بشكل أسرع من دون التسبب بحرق الملابس أو لمعانها.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يمكنك كيّ كل أنواع الأقمشة، بدءًا من الحرير ووصولاً إلى الجينز من دون تعديل درجة الحرارة. فبفضل تقنية OptimalTEMP، ما من حاجة إلى مفتاح أو إعدادات. وداعًا لفرز الملابس مسبقًا أو الانتظار حتى تحمى أداة الكي أو تبرد. أصبح من الممكن كيّ كل أنواع الأقمشة في أي وقت.
بفضل تقنية OptimalTEMP، نحن نضمن لك أن هذه أداة الكي لن تتسبب بحرق أي نوع من الأقمشة القابلة للكيّ. يمكنك أيضًا تركها ترتاح مع وضع واجهتها نحو الأسفل على الملابس أو لوح الكي، مع ضمان عدم التسبب بحرق الملابس أو لمعانها.
توفر عملية إحماء سريعة وأداءً قويًا.
إخراج بخار قوي ومستمر لإزالة التجاعيد بشكلٍ أسرع.
يتغلغل بشكل أعمق في القماش لإزالة التجاعيد الصعبة بسهولة تامة.
تأتي قاعدة أداة الكي SteamGlide Plus الحصرية التي نقدّمها مزوّدة بطبقة متطوّرة من التيتانيوم وغلاف من 6 طبقات، وهي توفّر أفضل أداء انزلاق على كل أنواع الأقمشة. وهي مانعة للالتصاق ومقاومة للخدوش ويسهل الحفاظ عليها نظيفة.
تتوقف أداة الكي عن التشغيل تلقائيًا عندما لا تكون قيد الاستخدام. وتتوقف عن التشغيل تلقائيًا بعد دقيقتين في حال تركها على كعبها، أو قاعدتها أو جانبها.
يسمح لك نظام منع التقطير بكيّ الأقمشة الحساسة على درجات حرارة منخفضة بكل ثقة. لا داعي للقلق حيال قطرات المياه التي تسبب البقع.
يمكن استخدام مياه الحنفية العادية مع أداة الكي هذه. تتوفر وظيفة إزالة الكلس المضمنة، لإزالة الكالسيوم المتراكم أو الترسبات الكلسية والحفاظ على أعلى مستوى من الأداء.
سهولة الاستخدام
ضمان
إزالة التجاعيد بسرعة
فعالية صديقة للبيئة
معالجة الكلس
الحجم والوزن
لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.