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EcoCare مكواة بالبخار

GC3740/02
  • قوة بخارية 100% وطاقة أقل بنسبة 25%*. قوة بخارية 100% وطاقة أقل بنسبة 25%*. قوة بخارية 100% وطاقة أقل بنسبة 25%*.
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    EcoCare مكواة بالبخار

    GC3740/02

    قوة بخارية 100% وطاقة أقل بنسبة 25%*.

    تضمن لك الميزة المبتكرة توفير قوة بخارية بنسبة 100% لإزالة التجاعيد كليًا. وفي الوقت نفسه، توفر 25%* من الطاقة لأنها تخفض من هدر البخار. وتحتوي هذه المكواة من Philips التي صُنعت منها على نسبة 30% من مواد البلاستك والألومنيوم المعاد تدويرها.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    EcoCare مكواة بالبخار

    قوة بخارية 100% وطاقة أقل بنسبة 25%*.

    تضمن لك الميزة المبتكرة توفير قوة بخارية بنسبة 100% لإزالة التجاعيد كليًا. وفي الوقت نفسه، توفر 25%* من الطاقة لأنها تخفض من هدر البخار. وتحتوي هذه المكواة من Philips التي صُنعت منها على نسبة 30% من مواد البلاستك والألومنيوم المعاد تدويرها.

    قوة بخارية 100% وطاقة أقل بنسبة 25%*.

    تضمن لك الميزة المبتكرة توفير قوة بخارية بنسبة 100% لإزالة التجاعيد كليًا. وفي الوقت نفسه، توفر 25%* من الطاقة لأنها تخفض من هدر البخار. وتحتوي هذه المكواة من Philips التي صُنعت منها على نسبة 30% من مواد البلاستك والألومنيوم المعاد تدويرها.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    EcoCare مكواة بالبخار

    قوة بخارية 100% وطاقة أقل بنسبة 25%*.

    تضمن لك الميزة المبتكرة توفير قوة بخارية بنسبة 100% لإزالة التجاعيد كليًا. وفي الوقت نفسه، توفر 25%* من الطاقة لأنها تخفض من هدر البخار. وتحتوي هذه المكواة من Philips التي صُنعت منها على نسبة 30% من مواد البلاستك والألومنيوم المعاد تدويرها.

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      قوة بخارية 100% وطاقة أقل بنسبة 25%*.

      مع وظيفة توفير طاقة تلقائي و30% مواد تمت إعادة تدويرها

      • 2400 واط
      نظام مضاد للتكلس ثنائي الفعالية يمنع بناء الطبقة الكلسية

      نظام مضاد للتكلس ثنائي الفعالية يمنع بناء الطبقة الكلسية

      يمنع النظام المضاد للتكلس الثنائي الفعالية للمكواة بالبخار من Philips الترسبات الكلسية من خلال أقراص مضادة للتكلس ووظيفة تنظيف الكلس سهلة الاستخدام.

      تسمح لك فتحة البخار بإيصال البخار إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها

      تسمح لك فتحة البخار بإيصال البخار إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها

      تضمّ فتحة البخار الفريدة التي تتمتع بها المكواة من Philips هذه قاعدة مكواة ذات جهة أمامية مسننة مع فتحات بخارية طويلة ومميزة عند الرأس، لتأمين الوصول إلى النواحي الصغيرة والصعبة جداً بهدف الحصول على أفضل نتائج كيّ.

      يحفظ نظام منع التقطير الثياب خالية من البقع أثناء الكي

      يحفظ نظام منع التقطير الثياب خالية من البقع أثناء الكي

      يتيح نظام منع التقطير الخاص بالمكواة بالبخار من Philips تمليس الأقمشة الناعمة على درجات حرارة منخفضة من دون الحاجة إلى القلق بشأن البقع من نقاط المياه.

      نظام توفير طاقة تلقائي

      نظام توفير طاقة تلقائي

      تمنحك الميزة المبتكرة التي تتسم بها المكواة بالبخار من Philips قوةً بخاريةً بنسبة 100% تسمح بإزالة التجاعيد على أكمل وجه. كما أنها تقوم في الوقت نفسه تلقائياً بتوفير من الطاقة، ذلك أنها تخفف من هدر البخار.

      تعزيز بخار يصل إلى 140 غ

      تعزيز بخار يصل إلى 140 غ

      يمكن استخدام تعزيز البخار عموديًا ولإزالة التجاعيد الصعبة.

      مقبض ناعم يؤمن الراحة الدائمة في عملية الكيّ

      يسمح المقبض الناعم الخاص بالمكواة من Philips هذه بعملية كيّ مريحة حتى لو امتدّت لفترة طويلة.

      المواصفات التقنية

      • سهل الاستخدام

        سعة خزان الماء
        300  مل
        تعبئة المياه وإفراغها
        فتحة تعبئة كبيرة جدًا
        مقبض ناعم
        نعم
        منع التقطير
        نعم
        حرية تحريك السلك (دوّار)
        حرية تحريك السلك بـ 180 درجة
        تخزين السلك
        مشبك لسلك الطاقة
        طول سلك الطاقة
        2.5  أمتار

      • إزالة التجاعيد بسرعة وفعالية

        البخار المستمر
        40  غ/د
        قاعدة المكواة
        SteamGlide
        الطاقة
        2400  واط
        بخار عمودي
        نعم
        مِرش
        نعم
        تعزيز البخار
        140  غ
        فتحة البخار
        نعم

      • المواصفات الفنية

        وزن المكواة
        1.6  كلغ
        الفولتية
        220 - 240  فولت

      • التحكّم بالترسبات الكلسية

        تتلاءم وماء الحنفية
        نعم
        حل لتنظيف الكلس
        إجراء مزدوج فاعل لتنظيف الكلس

      • الاستدامة

        توفير استهلاك الطاقة
        توفير الطاقة بنسبة 25%
        مواد معاد تدويرها
        30  %

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