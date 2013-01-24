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عملية كيّ بدون أسلاك لحرية تامة
يجمع جهاز EasySpeed Advanced بين البخار القوي وحرية الكيّ بدون أسلاك. يمكنك الوصول إلى كل زوايا اللوح وكيّ الأماكن الصعبة بسهولة تامة. يتميّز الجهاز بميزة الإحماء السريع وإمكانية إعادة الشحن بسرعة في غضون ثوانٍ وقفل التثبيت لتخزين سهل.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
عملية كيّ بدون أسلاك لحرية تامة
يجمع جهاز EasySpeed Advanced بين البخار القوي وحرية الكيّ بدون أسلاك. يمكنك الوصول إلى كل زوايا اللوح وكيّ الأماكن الصعبة بسهولة تامة. يتميّز الجهاز بميزة الإحماء السريع وإمكانية إعادة الشحن بسرعة في غضون ثوانٍ وقفل التثبيت لتخزين سهل.
عملية كيّ بدون أسلاك لحرية تامة
يجمع جهاز EasySpeed Advanced بين البخار القوي وحرية الكيّ بدون أسلاك. يمكنك الوصول إلى كل زوايا اللوح وكيّ الأماكن الصعبة بسهولة تامة. يتميّز الجهاز بميزة الإحماء السريع وإمكانية إعادة الشحن بسرعة في غضون ثوانٍ وقفل التثبيت لتخزين سهل.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
عملية كيّ بدون أسلاك لحرية تامة
يجمع جهاز EasySpeed Advanced بين البخار القوي وحرية الكيّ بدون أسلاك. يمكنك الوصول إلى كل زوايا اللوح وكيّ الأماكن الصعبة بسهولة تامة. يتميّز الجهاز بميزة الإحماء السريع وإمكانية إعادة الشحن بسرعة في غضون ثوانٍ وقفل التثبيت لتخزين سهل.
يمكن استخدام مياه الحنفية العادية مع هذه المكواة. تتوفر وظيفة إزالة الكلس المضمنة، لإزالة الكالسيوم المتراكم أو الترسبات الكلسية والحفاظ على أعلى مستوى من الأداء.
لإحماء سريع في 30 ثانية، لانطلاقة سريعة.
تنزلق قاعدة المكواة التي نقدّمها من السيراميك المتين بسهولة على كل الأقمشة القابلة للكيّ، وهي غير لاصقة ومقاومة للخدوش ويسهل الحفاظ على نظافتها.
إعادة تعبئة بوتيرة أقل، بفضل خزان المياه الكبير سعة 300 مل، لكيّ ملابس أكثر بجلسة واحدة.
تجعل الفتحة الكبيرة جدًا لتعبئة خزان المياه عملية التعبئة والإفراغ سريعة جدًا.
يتغلغل بشكل أعمق في القماش لإزالة التجاعيد الصعبة بسهولة تامة.
يساعد نظام قفل التثبيت في تثبيت المكواة على قاعدتها بشكل آمن، كما يسهل لفّ السلك حول القاعدة وتثبيته في مكانه بواسطة مشبك، لعملية تخزين مرتّبة.
تسحن القاعدة الذكية المكواة في ثوانٍ. وتعلمك الإشارات الضوئية الملوّنة عندما تصبح المكواة جاهزة للاستخدام، كما تذكّرك عند الحاجة إلى شحنها.
إخراج بخار يصل إلى 35 غ/دقيقة للحصول على أداء قوي وثابت
فعالية صديقة للبيئة
سهولة الاستخدام
إزالة التجاعيد بسرعة
ضمان
معالجة الكلس
حقيبة
الحجم والوزن