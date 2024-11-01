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  • حل صغير الحجم لإزالة التجاعيد بسهولة حل صغير الحجم لإزالة التجاعيد بسهولة حل صغير الحجم لإزالة التجاعيد بسهولة

    Steam&Go قدر بخاري للملابس محمول باليد

    GC361/20

    حل صغير الحجم لإزالة التجاعيد بسهولة

    بات استخدام البخار أسهل بفضل اللوح المسخّن بتقنية SmartFlow. استخدمه بوضعية عمودية أو أفقية على الأماكن التي يصعب كيّها ولإعادة الرونق إلى الثياب، مع ضمان عدم التسبب بحروق. بالإضافة إلى ذلك، يسهّل التصميم الخفيف الوزن والصغير الحجم استخدام الجهاز في أي وقت وأي مكان. ما عليك سوى استخدام البخار!

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Steam&Go قدر بخاري للملابس محمول باليد

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    حل صغير الحجم لإزالة التجاعيد بسهولة

    استخدام عمودي أو أفقي لنتائج أفضل

    • 1200 واط، لغاية 22 غ/الدقيقة
    • بخار أفقي وعمودي
    • خزان مياه قابل للفك سعة 70 مل
    لوح مسخّن بتقنية SmartFlow، لنتائج بخار أفضل*

    لوح مسخّن بتقنية SmartFlow، لنتائج بخار أفضل*

    بفضل تقنية SmartFlow، يتم تسخين لوح البخار إلى درجة حرارة مثالية، ليكون آمنًا على كل الأقمشة ولتفادي البقع الرطبة. يساعدك لوح البخار المسخّن في الضغط على القماش أثناء استخدام البخار بوضعية أفقية ويمنحك نتائج بخار أفضل بعد*.

    بخار عمودي وأفقي لمستوى أعلى من الراحة

    بخار عمودي وأفقي لمستوى أعلى من الراحة

    استخدم البخار بوضعية عمودية لإزالة التجاعيد بسرعة ولإعادة الرونق إلى الثياب وهي معلّقة من دون الحاجة إلى لوح كيّ. يمكنك أيضًا استخدام البخار بوضعية أفقية للحصول على نتائج مثالية على الأماكن التي يصعب كيّها مثل الأكمام والياقة. في كلتا الوضعيتَين، سيمنحك البخار المستمر والقوي نتائج رائعة.

    بخار تلقائي ومستمر لإزالة التجاعيد بسهولة

    بخار تلقائي ومستمر لإزالة التجاعيد بسهولة

    توفر المضخة الكهربائية دفق بخار مستمر وتلقائي لإزالة التجاعيد بسرعة وسهولة.

    ملحق الفرشاة للأقمشة الأكثر سماكة

    ملحق الفرشاة للأقمشة الأكثر سماكة

    يساعد ملحق الفرشاة على فتح ألياف النسيج ويسمح بتغلغل البخار بشكل أفضل. يعتبر الملحق جيدًا بشكل خاص للملابس الأكثر سماكة مثل السترات والمعاطف. بالإضافة إلى ذلك، يساعد أيضًا في إزالة الأوساخ والوبر.

    آمنة على كل الأقمشة القابلة للكيّ مع ضمان عدم التسبب بحرقها

    آمنة على كل الأقمشة القابلة للكيّ مع ضمان عدم التسبب بحرقها

    إن أداة الكي بالبخار آمنة للاستخدام على كل الأقمشة والملابس. يمكن الضغط بقاعدة البخار بأمان على أي نوع من الملابس من دون خطر حرقها. إنه حلّ رائع للأقمشة الناعمة، مثل الحرير.

    لا حاجة للوح كيّ

    لا حاجة للوح كيّ

    من خلال استخدام أداة كي الملابس بالبخار على الملابس المعلّقة، ما من حاجة إلى لوح كيّ، ويمكن إزالة التجاعيد بطريقة سهلة ومن دون عناء.

    تصميم صغير لسهولة الاستخدام والتخزين والتنقل

    تصميم صغير لسهولة الاستخدام والتخزين والتنقل

    تتميّز أداة كي الملابس بالبخار المحمولة باليد بتصميم مريح، لتكون خفيف الوزن وصغيرة الحجم ومريحة أثناء الاستخدام. ما عليك سوى الضغط على المشغّل ومشاهدة التجاعيد وهي تختفي.

    خزان ماء قابل للفك لسهولة التعبئة

    خزان ماء قابل للفك لسهولة التعبئة

    يمكن فك خزان المياه لإعادة تعبئته بمياه الحنفية بسهولة.

    سلك بطول 3 م لإمكانية وصول أبعد

    سلك بطول 3 م لإمكانية وصول أبعد

    لإمكانية وصول أبعد

    بخار مستمر لإزالة الروائح والقضاء على البكتيريا بنسبة 99,9%*

    بخار مستمر لإزالة الروائح والقضاء على البكتيريا بنسبة 99,9%*

    يعيد البخار الساخن الرونق إلى ثيابك ويقضي على البكتيريا بنسبة تصل إلى 99,9%*. يمكنك توفير الوقت والمال والحفاظ على ثيابك لمدة أطول من خلال غسلها وتنظيفها على الجاف بوتيرة أقل.

    المواصفات التقنية

    • سهولة الاستخدام

      سعة خزان الماء
      70  ml
      آمنة على كل الأقمشة القابلة للكيّ
      حتى الأقمشة الدقيقة مثل الحرير
      خزان ماء قابل للفك
      نعم
      إعادة تعبئة في أي وقت أثناء الاستخدام
      نعم
      طول سلك الطاقة
      3  m
      جاهز للاستخدام
      مؤشر الضوء

    • الملحقات المضمّنة

      فرشاة
      نعم
      قفاز لحماية إضافية
      نعم

    • ضمان

      ضمان عالمي لمدة سنتَين
      نعم

    • إزالة التجاعيد بسرعة

      الطاقة
      1200  W
      بخار مستمر
      ما يصل إلى 22  g/min
      الفولتية
      220-240  V
      جاهز للاستخدام
      <1  minute(s)

    • فعالية صديقة للبيئة

      غلاف المنتج
      قابل لإعادة التدوير 100%
      دليل المستخدم
      100% ورق معاد تدويره

    • الحجم والوزن

      أبعاد الحزمة (العرض×الارتفاع×الطول)
      38 x‏ 12,8 x‏ 15  cm

    Badge-D2C

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    • مقارنة بـ Steam&Go GC310 وGC320من Philips؛ من دون اللوح المسخّن بتقنية SmartFlow.
    • تم اختبار المنتج من قبل جهة خارجية لأنواع البكتيريا التالية: الإشريكية القولونية 8099 والمكورة العنقودية الذهبية ATCC 6538 والمبيضة البيضاء ATCC 10231 مع تطبيق البخار لمدة دقيقة واحدة.
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