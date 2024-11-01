GC361/20
حل صغير الحجم لإزالة التجاعيد بسهولة
بات استخدام البخار أسهل بفضل اللوح المسخّن بتقنية SmartFlow. استخدمه بوضعية عمودية أو أفقية على الأماكن التي يصعب كيّها ولإعادة الرونق إلى الثياب، مع ضمان عدم التسبب بحروق. بالإضافة إلى ذلك، يسهّل التصميم الخفيف الوزن والصغير الحجم استخدام الجهاز في أي وقت وأي مكان. ما عليك سوى استخدام البخار!
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
بفضل تقنية SmartFlow، يتم تسخين لوح البخار إلى درجة حرارة مثالية، ليكون آمنًا على كل الأقمشة ولتفادي البقع الرطبة. يساعدك لوح البخار المسخّن في الضغط على القماش أثناء استخدام البخار بوضعية أفقية ويمنحك نتائج بخار أفضل بعد*.
استخدم البخار بوضعية عمودية لإزالة التجاعيد بسرعة ولإعادة الرونق إلى الثياب وهي معلّقة من دون الحاجة إلى لوح كيّ. يمكنك أيضًا استخدام البخار بوضعية أفقية للحصول على نتائج مثالية على الأماكن التي يصعب كيّها مثل الأكمام والياقة. في كلتا الوضعيتَين، سيمنحك البخار المستمر والقوي نتائج رائعة.
توفر المضخة الكهربائية دفق بخار مستمر وتلقائي لإزالة التجاعيد بسرعة وسهولة.
يساعد ملحق الفرشاة على فتح ألياف النسيج ويسمح بتغلغل البخار بشكل أفضل. يعتبر الملحق جيدًا بشكل خاص للملابس الأكثر سماكة مثل السترات والمعاطف. بالإضافة إلى ذلك، يساعد أيضًا في إزالة الأوساخ والوبر.
إن أداة الكي بالبخار آمنة للاستخدام على كل الأقمشة والملابس. يمكن الضغط بقاعدة البخار بأمان على أي نوع من الملابس من دون خطر حرقها. إنه حلّ رائع للأقمشة الناعمة، مثل الحرير.
من خلال استخدام أداة كي الملابس بالبخار على الملابس المعلّقة، ما من حاجة إلى لوح كيّ، ويمكن إزالة التجاعيد بطريقة سهلة ومن دون عناء.
تتميّز أداة كي الملابس بالبخار المحمولة باليد بتصميم مريح، لتكون خفيف الوزن وصغيرة الحجم ومريحة أثناء الاستخدام. ما عليك سوى الضغط على المشغّل ومشاهدة التجاعيد وهي تختفي.
يمكن فك خزان المياه لإعادة تعبئته بمياه الحنفية بسهولة.
لإمكانية وصول أبعد
يعيد البخار الساخن الرونق إلى ثيابك ويقضي على البكتيريا بنسبة تصل إلى 99,9%*. يمكنك توفير الوقت والمال والحفاظ على ثيابك لمدة أطول من خلال غسلها وتنظيفها على الجاف بوتيرة أقل.
سهولة الاستخدام
الملحقات المضمّنة
ضمان
إزالة التجاعيد بسرعة
فعالية صديقة للبيئة
الحجم والوزن
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