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3500 series مكواة بالبخار

GC3588
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    3500 series مكواة بالبخار

    GC3588

    نتائج مذهلة، جهد أقل

    إن هذه المكواة البخارية من Philips هي أكثر من مناسبة بفضل مدخل الماء الكبير، وسلك الطاقة الطويل ومؤشر مستوى الماء؛ كما أن سطح الكيّ الجديد SteamGlide يجعل الكي أسهل وأكثر نعومة!

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    3500 series مكواة بالبخار

    نتائج مذهلة، جهد أقل

    إن هذه المكواة البخارية من Philips هي أكثر من مناسبة بفضل مدخل الماء الكبير، وسلك الطاقة الطويل ومؤشر مستوى الماء؛ كما أن سطح الكيّ الجديد SteamGlide يجعل الكي أسهل وأكثر نعومة!

    نتائج مذهلة، جهد أقل

    إن هذه المكواة البخارية من Philips هي أكثر من مناسبة بفضل مدخل الماء الكبير، وسلك الطاقة الطويل ومؤشر مستوى الماء؛ كما أن سطح الكيّ الجديد SteamGlide يجعل الكي أسهل وأكثر نعومة!

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    3500 series مكواة بالبخار

    نتائج مذهلة، جهد أقل

    إن هذه المكواة البخارية من Philips هي أكثر من مناسبة بفضل مدخل الماء الكبير، وسلك الطاقة الطويل ومؤشر مستوى الماء؛ كما أن سطح الكيّ الجديد SteamGlide يجعل الكي أسهل وأكثر نعومة!

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      3 مرات أسهل

      • سلك بطول 3 أمتار
      قاعدة المكواة SteamGlide هي القاعدة الفضلى من Philips

      قاعدة المكواة SteamGlide هي القاعدة الفضلى من Philips

      تعتبر قاعدة المكواة SteamGlide القاعدة الفضلى من Philips للمكواة بالبخار. فهي مقاومة للخدش وتنزلق بسلاسة ويسهل تنظيفها.

      يحفظ نظام منع التقطير الثياب خالية من البقع أثناء الكي

      يحفظ نظام منع التقطير الثياب خالية من البقع أثناء الكي

      يتيح نظام منع التقطير الخاص بالمكواة بالبخار من Philips تمليس الأقمشة الناعمة على درجات حرارة منخفضة من دون الحاجة إلى القلق بشأن البقع من نقاط المياه.

      نظام مضاد للتكلس ثنائي الفعالية يمنع بناء الطبقة الكلسية

      نظام مضاد للتكلس ثنائي الفعالية يمنع بناء الطبقة الكلسية

      يمنع النظام المضاد للتكلس الثنائي الفعالية للمكواة بالبخار من Philips الترسبات الكلسية من خلال أقراص مضادة للتكلس ووظيفة تنظيف الكلس سهلة الاستخدام.

      سلك طاقة بطول 3 أمتار ليصل إلى أقصى مدى تريده

      سلك طاقة بطول 3 أمتار ليصل إلى أقصى مدى تريده

      تأتي مكواة Philips مزوّدة بسلك طاقة بطول 3 أمتار، للوصول إلى حواف لوح الكيّ، وأبعد من ذلك بسهولة تامة!

      مؤشر شفاف جداً لتحديد مستوى الماء بسهولة

      مؤشر شفاف جداً لتحديد مستوى الماء بسهولة

      بفضل المؤشر الشفاف جداً على مكواة Philips، يمكنك رؤية مستوى المياه بكل سهولة لمعرفة ما إذا كان المستوى كافيًا بلمح البصر.

      تسمح لك فتحة البخار بإيصال البخار إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها

      تسمح لك فتحة البخار بإيصال البخار إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها

      تضمّ فتحة البخار الفريدة التي تتمتع بها المكواة من Philips هذه قاعدة مكواة ذات جهة أمامية مسننة مع فتحات بخارية طويلة ومميزة عند الرأس، لتأمين الوصول إلى النواحي الصغيرة والصعبة جداً بهدف الحصول على أفضل نتائج كيّ.

      عدد مرات إعادة تعبئة أقل مع خزان ماء كبير سعة 300 ملل

      عدد مرات إعادة تعبئة أقل مع خزان ماء كبير سعة 300 ملل

      إعادة تعبئة بوتيرة أقل، بفضل خزان المياه الكبير سعة 300 مل، لكيّ ملابس أكثر بجلسة واحدة.

      المواصفات التقنية

      • عملية كيّ مريحة

        ما من تسرب
        نظام منع التقطير
        راحة إضافية
        • تحريك السلك 360 درجة
        • مؤشر شفاف جداً لتحديد مستوى الماء
        • مقبض ناعم
        طول سلك الطاقة
        3 m
        إدارة الترسبات الكلسية
        نظام مضاد للتكلس ثنائي الفعالية
        سعة خزان الماء
        300 ml

      • سهولة الاستخدام

        سهلة الإعداد والتخزين
        • مدخل ماء كبير جداً
        • حل مضمن لتخزين السلك
        التردد
        50-60
        الطاقة
        2300
        فولتية
        220 - 240
        أبعاد المنتج
        328 x 129 x 163
        وقت إحماء سريع
        نعم
        وزن المنتج
        1,64

      • إزالة التجاعيد

        البخار الكثيف
        لغاية 100 غ/دقيقة
        بخار عمودي
        نعم
        مِرش
        نعم
        وصول إلى مناطق صعبة
        • رأس مدبب
        • فتحة البخار
        بخار مستمر
        لغاية 35 غ/دقيقة

      • انزلاق ناعم

        قاعدة المكواة
        قاعدة المكواة SteamGlide

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