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مكواة بالبخار

GC3569/26
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • إعادة تعبئة أقل لفترة كيّ أطول إعادة تعبئة أقل لفترة كيّ أطول إعادة تعبئة أقل لفترة كيّ أطول
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    مكواة بالبخار

    GC3569/26
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    إعادة تعبئة أقل لفترة كيّ أطول

    تتميّز مجموعة المكاوي البخارية SmoothCare من Philips بأحد أكبر خزانات المياه على الإطلاق للمكاوي البخارية. أصبح بإمكانك الكيّ لمدة أطول من دون الحاجة إلى إعادة التعبئة! وسيمكنّك البخار القوي من إزالة التجعيدات بسهولة تامة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    مكواة بالبخار

    إعادة تعبئة أقل لفترة كيّ أطول

    تتميّز مجموعة المكاوي البخارية SmoothCare من Philips بأحد أكبر خزانات المياه على الإطلاق للمكاوي البخارية. أصبح بإمكانك الكيّ لمدة أطول من دون الحاجة إلى إعادة التعبئة! وسيمكنّك البخار القوي من إزالة التجعيدات بسهولة تامة. إكتشف كلّ المميزات

    إعادة تعبئة أقل لفترة كيّ أطول

    تتميّز مجموعة المكاوي البخارية SmoothCare من Philips بأحد أكبر خزانات المياه على الإطلاق للمكاوي البخارية. أصبح بإمكانك الكيّ لمدة أطول من دون الحاجة إلى إعادة التعبئة! وسيمكنّك البخار القوي من إزالة التجعيدات بسهولة تامة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    مكواة بالبخار

    إعادة تعبئة أقل لفترة كيّ أطول

    تتميّز مجموعة المكاوي البخارية SmoothCare من Philips بأحد أكبر خزانات المياه على الإطلاق للمكاوي البخارية. أصبح بإمكانك الكيّ لمدة أطول من دون الحاجة إلى إعادة التعبئة! وسيمكنّك البخار القوي من إزالة التجعيدات بسهولة تامة. إكتشف كلّ المميزات

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      إعادة تعبئة أقل لفترة كيّ أطول

      مكواة مع خزان مياه كبير

      • بخار: 40 غ/الدقيقة؛ تعزيز بخار: 160 غ
      • قاعدة مكواة من السيراميك
      • 2400 واط
      نظام مضاد للتكلس ثنائي الفعالية يمنع بناء الطبقة الكلسية

      نظام مضاد للتكلس ثنائي الفعالية يمنع بناء الطبقة الكلسية

      يمنع النظام المضاد للتكلس الثنائي الفعالية للمكواة بالبخار من Philips الترسبات الكلسية من خلال أقراص مضادة للتكلس ووظيفة تنظيف الكلس سهلة الاستخدام.

      يحفظ نظام منع التقطير الثياب خالية من البقع أثناء الكي

      يحفظ نظام منع التقطير الثياب خالية من البقع أثناء الكي

      يتيح نظام منع التقطير الخاص بالمكواة بالبخار من Philips تمليس الأقمشة الناعمة على درجات حرارة منخفضة من دون الحاجة إلى القلق بشأن البقع من نقاط المياه.

      إخراج بخار مستمر حتى 40 غ/دقيقة

      إخراج بخار مستمر حتى 40 غ/دقيقة

      تمنحك المكواة البخارية من Philips التي تتمتع بإخراج بخار مستمر حتى 40 غ/دقيقة الكمية المثالية من البخار لإزالة كافة التجاعيد بفعالية.

      يتطلّب خزان المياه الكبير جدًا بسعة 400 مل إعادة تعبئة أقل

      يتطلّب خزان المياه الكبير جدًا بسعة 400 مل إعادة تعبئة أقل

      عملية كيّ مريحة مع إعادة تعبئة أقل. يمكّنك خزان المياه الكبير جدًا بسعة 400 مل من الكيّ لمدة أطول من دون الحاجة إلى إعادة تعبئته. بالإضافة إلى ذلك، يمكن الوصول بسهولة إلى الأزرار الكبيرة ومفتاح البخار المنزلق والمريح، مما يمنحك تحكمًا كاملاً.

      قاعدة مكواة خزفية EasyFlow

      قاعدة مكواة خزفية EasyFlow

      تتميّز قاعدة المكواة الخزفية EasyFlow بأنها مقاومة للخدوش وتنزلق بسهولة وسهلة التنظيف.

      تعزيز بخار لحد 160 غ

      تعزيز بخار لحد 160 غ

      يمكن استخدام تعزيز البخار عموديًا ولإزالة التجاعيد الصعبة.

      المواصفات التقنية

      • سهل الاستخدام

        سعة خزان الماء
        400 ml
        البخار المستمر
        40 غ/د
        فولتية
        220 V
        منع التقطير
        نعم
        الطاقة
        2400 W
        طول سلك الطاقة
        2 m
        قاعدة المكواة
        سيراميك
        تعزيز البخار
        160 g

      • التحكم بالترسبات الكلسية

        حل لتنظيف الكلس
        إجراء مزدوج فاعل لتنظيف الكلس

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