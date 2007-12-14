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  • السرعة والنتيجة السرعة والنتيجة السرعة والنتيجة

    مكواة بالبخار

    GC3106/02

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء
    1 جائزة

    السرعة والنتيجة

    EasyCare - يجعل فن الظهور بإطلالة أنيقة أسهل!

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    مكواة بالبخار

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    السرعة والنتيجة

    بخار عمودي لإزالة التجاعيد عن الأقمشة المعلقة

    بخار عمودي لإزالة التجاعيد عن الأقمشة المعلقة

    تتمتع المكواة من Philips هذه بوظيفة البخار العمودي لإزالة التجاعيد عن الأقمشة المعلقة.

    عدد مرات إعادة تعبئة أقل مع خزان ماء كبير سعة 300 ملل

    عدد مرات إعادة تعبئة أقل مع خزان ماء كبير سعة 300 ملل

    إعادة تعبئة بوتيرة أقل، بفضل خزان المياه الكبير سعة 300 مل، لكيّ كمية أكبر من الملابس بجلسة واحدة.

    بخار شديد مستمر لإزالة التجاعيد بشكل أفضل

    يساعد البخار العالي المستمر في إزالة التجاعيد الصعبة بسهولة تامة.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات التقنية

      الطاقة
      1900
      التردد
      50-60
      الفولتية
      220 - 240

    • الوزن والأبعاد

      وزن المنتج
      1.3
      أبعاد المنتج
      285 x 120 x 145

    • سهولة الاستخدام

      سهلة الإعداد والتخزين
      حل مضمن لتخزين السلك
      وقت إحماء سريع
      نعم

    • انزلاق سلس

      قاعدة أداة الكي
      قاعدة المكواة SteamGlide

    • عملية كيّ مريحة

      راحة إضافية
      تحريك السلك 360 درجة
      سعة خزان المياه
      300  ml

    • إزالة التجاعيد

      بخار عمودي
      نعم
      بخار مستمر
      لغاية 30 غ/دقيقة
      البخ
      نعم
      بخار كثيف
      لغاية 75 غ/الدقيقة

    Badge-D2C

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