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المكواة البخارية

GC3106
التصنيف الإجمالي / 5
  • السرعة والنتيجة السرعة والنتيجة السرعة والنتيجة
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    المكواة البخارية

    GC3106
    التصنيف الإجمالي / 5

    السرعة والنتيجة

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    السرعة والنتيجة

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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      البخار العمودي لإزالة التجاعيد عن الأقمشة المعلقة

      المواصفات التقنية

      • كيّ سريع وفعال

        طاقة لتسخين سريع وبخار كثيف وثابت
        1900  واط

      • إزالة التجاعيد بسهولة

        البخار الكثيف لإزالة التجاعيد الأكثر صعوبة
        75  غ/د
        بخار كثيف مستمر لإزالة التجاعيد بشكل أفضل
        30  غ/د
        مِرش خفيف
        مِرش خفيف لترطيب الأقمشة بسهولة
        بخار عمودي
        للأقمشة المعلقة

      • عملية كي مريحة

        وصلة دوارة 360 درجة
        توفير أقصى قدر من الحرية أثناء الكي
        لفاف مدمج لسلك الطاقة لسهولة التخزين
        سطح كيّ كاريزا

      • المواصفات التقنية

        الفولتية
        220 إلى 240  فولت
        محرك
        1900  واط
        التردد
        50-60  هرتز
        المقاييس
        285 x 120 x 145  سم
        الوزن
        1.30  كغم
        سعة خزان الماء
        300  ملل

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