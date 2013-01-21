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Philips PowerLife مكواة بالبخار GC2930/30 قوة بخار تبلغ 35 غ/الدقيقة؛ تعزيز بخار يبلغ 120 غ مع قاعدة مكواة SteamGlide ووظيفة الحماية من الكلس وقوة 2300 واط قاعدة المكواة SteamGlide

GC2930/30
التصنيف الإجمالي / 5
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    Philips PowerLife مكواة بالبخار GC2930/30 قوة بخار تبلغ 35 غ/الدقيقة؛ تعزيز بخار يبلغ 120 غ مع قاعدة مكواة SteamGlide ووظيفة الحماية من الكلس وقوة 2300 واط قاعدة المكواة SteamGlide

    GC2930/30

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips PowerLife مكواة بالبخار GC2930/30 قوة بخار تبلغ 35 غ/الدقيقة؛ تعزيز بخار يبلغ 120 غ مع قاعدة مكواة SteamGlide ووظيفة الحماية من الكلس وقوة 2300 واط قاعدة المكواة SteamGlide

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips PowerLife مكواة بالبخار GC2930/30 قوة بخار تبلغ 35 غ/الدقيقة؛ تعزيز بخار يبلغ 120 غ مع قاعدة مكواة SteamGlide ووظيفة الحماية من الكلس وقوة 2300 واط قاعدة المكواة SteamGlide

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