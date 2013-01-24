مصطلحات البحث
بسيطة وسريعة وفعالة
للحصول على نتائج رائعة، أنت بحاجة إلى تيار بخاري قوي ومكواة لا تتعب أبداً. وباستخدام البخار المعزز بوزن 90 غ، وقوة 2000 واط للحصول على تيار بخاري شديد وثابت ونظام التكلس ثنائي الفاعلية، تقدم لك هذه المكواة العملية قيمة مادية تدوم طويلاً!
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
بسيطة وسريعة وفعالة
للحصول على نتائج رائعة، أنت بحاجة إلى تيار بخاري قوي ومكواة لا تتعب أبداً. وباستخدام البخار المعزز بوزن 90 غ، وقوة 2000 واط للحصول على تيار بخاري شديد وثابت ونظام التكلس ثنائي الفاعلية، تقدم لك هذه المكواة العملية قيمة مادية تدوم طويلاً!
بسيطة وسريعة وفعالة
للحصول على نتائج رائعة، أنت بحاجة إلى تيار بخاري قوي ومكواة لا تتعب أبداً. وباستخدام البخار المعزز بوزن 90 غ، وقوة 2000 واط للحصول على تيار بخاري شديد وثابت ونظام التكلس ثنائي الفاعلية، تقدم لك هذه المكواة العملية قيمة مادية تدوم طويلاً!
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
بسيطة وسريعة وفعالة
للحصول على نتائج رائعة، أنت بحاجة إلى تيار بخاري قوي ومكواة لا تتعب أبداً. وباستخدام البخار المعزز بوزن 90 غ، وقوة 2000 واط للحصول على تيار بخاري شديد وثابت ونظام التكلس ثنائي الفاعلية، تقدم لك هذه المكواة العملية قيمة مادية تدوم طويلاً!
بخار مستمر لحدّ 30 غ/دقيقة لإزالة التجاعيد بشكل أفضل
نظام التكلس ثنائي الفاعلية يمنع بناء الطبقة الكلسية.
2000 واط توفر تياراً بخارياً شديداً وثابتاً.
البخار العمودي لإزالة التجاعيد عن الأقمشة المعلقة
بخار كثيف لحدّ 90 غ/دقيقة لإزالة أصعب التجاعيد بسهولة.
سطح كيّ غير لاصق للحصول على انزلاق ممتاز فوق كافة أنواع الأقمشة.
عدد مرات إعادة التعبئة أقل.
كيّ آمن
تحكم كامل
انزلاق ناعم
تصل إلى المناطق الصعبة
إزالة التجاعيد بسهولة
عملية كي مريحة
مدة خدمة أطول
كيّ سريع وفعال
المواصفات التّقنيّة