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المكواة البخارية

GC2520
التصنيف الإجمالي / 5
  • بسيطة وسريعة وفعالة بسيطة وسريعة وفعالة بسيطة وسريعة وفعالة
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    المكواة البخارية

    GC2520
    التصنيف الإجمالي / 5

    بسيطة وسريعة وفعالة

    للحصول على نتائج رائعة، أنت بحاجة إلى تيار بخاري قوي ومكواة لا تتعب أبداً. وباستخدام البخار المعزز بوزن 90 غ، وقوة 2000 واط للحصول على تيار بخاري شديد وثابت ونظام التكلس ثنائي الفاعلية، تقدم لك هذه المكواة العملية قيمة مادية تدوم طويلاً!

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    المكواة البخارية

    بسيطة وسريعة وفعالة

    للحصول على نتائج رائعة، أنت بحاجة إلى تيار بخاري قوي ومكواة لا تتعب أبداً. وباستخدام البخار المعزز بوزن 90 غ، وقوة 2000 واط للحصول على تيار بخاري شديد وثابت ونظام التكلس ثنائي الفاعلية، تقدم لك هذه المكواة العملية قيمة مادية تدوم طويلاً!

    بسيطة وسريعة وفعالة

    للحصول على نتائج رائعة، أنت بحاجة إلى تيار بخاري قوي ومكواة لا تتعب أبداً. وباستخدام البخار المعزز بوزن 90 غ، وقوة 2000 واط للحصول على تيار بخاري شديد وثابت ونظام التكلس ثنائي الفاعلية، تقدم لك هذه المكواة العملية قيمة مادية تدوم طويلاً!

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    المكواة البخارية

    بسيطة وسريعة وفعالة

    للحصول على نتائج رائعة، أنت بحاجة إلى تيار بخاري قوي ومكواة لا تتعب أبداً. وباستخدام البخار المعزز بوزن 90 غ، وقوة 2000 واط للحصول على تيار بخاري شديد وثابت ونظام التكلس ثنائي الفاعلية، تقدم لك هذه المكواة العملية قيمة مادية تدوم طويلاً!

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    مراجعة كل steam-iron

      بسيطة وسريعة وفعالة

      أداء البخار يدوم طويلاً

      بخار مستمر لحدّ 30 غ/دقيقة لإزالة التجاعيد بشكل أفضل

      بخار مستمر لحدّ 30 غ/دقيقة لإزالة التجاعيد بشكل أفضل

      بخار مستمر لحدّ 30 غ/دقيقة لإزالة التجاعيد بشكل أفضل

      نظام التكلس ثنائي الفاعلية يمنع بناء الطبقة الكلسية

      نظام التكلس ثنائي الفاعلية يمنع بناء الطبقة الكلسية

      نظام التكلس ثنائي الفاعلية يمنع بناء الطبقة الكلسية.

      2000 واط توفر تياراً بخارياً شديداً وثابتاً

      2000 واط توفر تياراً بخارياً شديداً وثابتاً

      2000 واط توفر تياراً بخارياً شديداً وثابتاً.

      البخار العمودي لإزالة التجاعيد عن الأقمشة المعلقة

      البخار العمودي لإزالة التجاعيد عن الأقمشة المعلقة

      البخار العمودي لإزالة التجاعيد عن الأقمشة المعلقة

      بخار كثيف لحدّ 90 غ/دقيقة لإزالة أصعب التجاعيد بسهولة

      بخار كثيف لحدّ 90 غ/دقيقة لإزالة أصعب التجاعيد بسهولة

      بخار كثيف لحدّ 90 غ/دقيقة لإزالة أصعب التجاعيد بسهولة.

      سطح كيّ غير لاصق للحصول على انزلاق ممتاز فوق كافة أنواع الأقمشة

      سطح كيّ غير لاصق للحصول على انزلاق ممتاز فوق كافة أنواع الأقمشة

      سطح كيّ غير لاصق للحصول على انزلاق ممتاز فوق كافة أنواع الأقمشة.

      عدد مرات إعادة التعبئة أقل باستخدام خزان الماء الكبير 300 مل

      عدد مرات إعادة التعبئة أقل.

      المواصفات التقنية

      • كيّ آمن

        تتخطى المعايير العالمية لمقاومة التقطر
        نعم

      • تحكم كامل

        إعدادات بخار متغيرة لتناسب كافة أنواع القماش
        نعم
        ضوء درجة الحرارة الجاهزة
        يشير عند الوصول إلى درجة الحرارة المعينة

      • انزلاق ناعم

        سطح كي غير لاصق
        نعم

      • تصل إلى المناطق الصعبة

        أخدود الأزرار
        أخدود الأزرار لتسريع الكي على طول منطقة الأزرار والدرزات

      • إزالة التجاعيد بسهولة

        البخار الكثيف لإزالة التجاعيد الأكثر صعوبة
        90  غ/د
        بخار كثيف مستمر لإزالة التجاعيد بشكل أفضل
        30  غ/د
        مِرش خفيف
        مِرش خفيف لترطيب الأقمشة بسهولة
        رأس مدبب
        لكيّ المناطق الصعبة
        بخار عمودي
        للأقمشة المعلقة

      • عملية كي مريحة

        وصلة دوارة 360 درجة
        توفير أقصى قدر من الحرية أثناء الكي
        سلك طاقة طويل جداً ليصل إلى أقصى مدى تريده
        2  م
        لفاف مدمج لسلك الطاقة لسهولة التخزين
        نعم
        المكواة مناسبة للاستخدام مع ماء الحنفية
        نعم

      • مدة خدمة أطول

        نظام التكلس ثنائي الفاعلية
        يحول دون تراكم الكلس ويدفعه إلى خارج المكواة

      • كيّ سريع وفعال

        طاقة لتسخين سريع وبخار كثيف وثابت
        2000  واط

      • المواصفات التّقنيّة

        الفولتية
        220/220-240  فولت
        محرك
        2000  واط
        التردد
        50-60  هرتز
        المقاييس
        29.5×11.6×19.5  سم
        الوزن
        1.2  كغم

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