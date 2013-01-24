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المكواة البخارية

GC2510
التصنيف الإجمالي / 5
  • بسيطة وسريعة وفعالة بسيطة وسريعة وفعالة بسيطة وسريعة وفعالة
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    المكواة البخارية

    GC2510
    التصنيف الإجمالي / 5

    بسيطة وسريعة وفعالة

    للحصول على نتائج رائعة، أنت بحاجة إلى تيار بخاري قوي ومكواة لا تتعب أبداً. وباستخدام البخار المعزز بوزن 90 غ، وقوة 2000 واط للحصول على تيار بخاري شديد وثابت ونظام التكلس ثنائي الفاعلية، تقدم لك هذه المكواة العملية قيمة مادية تدوم طويلاً!

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    المكواة البخارية

    بسيطة وسريعة وفعالة

    للحصول على نتائج رائعة، أنت بحاجة إلى تيار بخاري قوي ومكواة لا تتعب أبداً. وباستخدام البخار المعزز بوزن 90 غ، وقوة 2000 واط للحصول على تيار بخاري شديد وثابت ونظام التكلس ثنائي الفاعلية، تقدم لك هذه المكواة العملية قيمة مادية تدوم طويلاً!

    بسيطة وسريعة وفعالة

    للحصول على نتائج رائعة، أنت بحاجة إلى تيار بخاري قوي ومكواة لا تتعب أبداً. وباستخدام البخار المعزز بوزن 90 غ، وقوة 2000 واط للحصول على تيار بخاري شديد وثابت ونظام التكلس ثنائي الفاعلية، تقدم لك هذه المكواة العملية قيمة مادية تدوم طويلاً!

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    المكواة البخارية

    بسيطة وسريعة وفعالة

    للحصول على نتائج رائعة، أنت بحاجة إلى تيار بخاري قوي ومكواة لا تتعب أبداً. وباستخدام البخار المعزز بوزن 90 غ، وقوة 2000 واط للحصول على تيار بخاري شديد وثابت ونظام التكلس ثنائي الفاعلية، تقدم لك هذه المكواة العملية قيمة مادية تدوم طويلاً!

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    مراجعة كل steam-iron

      بسيطة وسريعة وفعالة

      أداء البخار يدوم طويلاً

      يُسهّل الرأس المدبب الكي على طول منطقة الأزرار والدرزات

      يُسهّل الرأس المدبب الكي على طول منطقة الأزرار والدرزات

      يُسهّل الرأس المدبب الكي على طول منطقة الأزرار والدرزات.

      بخار مستمر حتى 30 غ/دقيقة لإزالة التجاعيد بشكل أفضل

      بخار مستمر حتى 30 غ/دقيقة لإزالة التجاعيد بشكل أفضل

      بخار مستمر حتى 30 غ/دقيقة لإزالة التجاعيد بشكل أفضل

      2000 واط توفر تياراً بخارياً شديداً وثابتأً

      2000 واط توفر تياراً بخارياً شديداً وثابتأً

      2000 واط توفر تياراً بخارياً شديداً وثابتأً

      تقوم وظيفة تنظيف الكلس بدفع جزيئات الطبقة الكلسية إلى خارج المكواة

      قم بغسل المرجل (الغلاية) بشكل بسيط كل 10 جلسات من الكي باستخدام وظيفة تنظيف الكلس.

      عدد مرات إعادة التعبئة أقل باستخدام خزان الماء الكبير 300 مل

      عدد مرات إعادة التعبئة أقل

      بخار كثيف لحدّ 85 غ/دقيقة لإزالة أصعب التجاعيد بسهولة

      بخار كثيف لحدّ 85 غ/دقيقة لإزالة أصعب التجاعيد بسهولة.

      المواصفات التقنية

      • كيّ سريع وفعال

        طاقة لتسخين سريع وبخار كثيف وثابت
        2000  واط

      • إزالة التجاعيد بسهولة

        البخار الكثيف لإزالة التجاعيد الأكثر صعوبة
        90  غ/د
        بخار كثيف مستمر لإزالة التجاعيد بشكل أفضل
        30  غ/د
        مِرش خفيف
        مِرش خفيف لترطيب الأقمشة بسهولة
        رأس مدبب
        لكيّ المناطق الصعبة

      • انزلاق ناعم

        سطح كي غير لاصق

      • تصل إلى المناطق الصعبة

        أخدود الأزرار
        أخدود الأزرار لتسريع الكي على طول منطقة الأزرار والدرزات

      • عملية كي مريحة

        وصلة دوارة 360 درجة
        توفير أقصى قدر من الحرية أثناء الكي
        سلك طاقة طويل جداً ليصل إلى أقصى مدى تريده
        2  م
        لفاف مدمج لسلك الطاقة لسهولة التخزين
        المكواة مناسبة للاستخدام مع ماء الحنفية

      • كيّ آمن

        تتخطى المعايير العالمية لمقاومة التقطر

      • تحكم كامل

        إعدادات بخار متغيرة لتناسب كافة أنواع القماش
        ضوء درجة الحرارة الجاهزة
        يشير عند الوصول إلى درجة الحرارة المعينة

      • مدة خدمة أطول

        تنظيف الكلس
        دفع الجزيئات الكلسية إلى خارج المكواة

      • المواصفات التقنية

        الفولتية
        220/220-240  فولت
        الطاقة
        2000  واط
        التردد
        50-60  هرتز
        المقاييس
        29.5×11.6×19.5  سم
        الوزن
        1.2  كغم

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