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  • بسيطة وسريعة وفعالة بسيطة وسريعة وفعالة بسيطة وسريعة وفعالة

    2500 series مكواة بالبخار

    GC2510/02

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء
    1 جائزة

    بسيطة وسريعة وفعالة

    للحصول على نتائج رائعة، أنت بحاجة إلى تيار بخاري قوي ومكواة لا تتعب أبداً. وباستخدام البخار المعزز بوزن 90 غ، وقوة 2000 واط للحصول على تيار بخاري شديد وثابت ونظام التكلس ثنائي الفاعلية، تقدم لك هذه المكواة العملية قيمة مادية تدوم طويلاً!

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    2500 series مكواة بالبخار

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    مراجعة كل مكواة بالبخار

    بسيطة وسريعة وفعالة

    أداء البخار يدوم طويلاً

    • 30 غ
    2000 واط توفر تياراً بخارياً شديداً وثابتاً

    2000 واط توفر تياراً بخارياً شديداً وثابتاً

    2000 واط توفر تياراً بخارياً شديداً وثابتاً.

    تعزيز البخار لحدّ 90 غ/دقيقة لإزالة أصعب التجاعيد بسهولة

    تعزيز البخار لحدّ 90 غ/دقيقة لإزالة أصعب التجاعيد بسهولة

    تمكّنك المكواة التي تتميّز بتعزيز بخار يبلغ 90 غ من إزالة أصعب التجاعيد بسهولة تامة.

    بخار مستمر لغاية 30 غ/دقيقة لإزالة مثالية للتجاعيد

    بخار مستمر لغاية 30 غ/دقيقة لإزالة مثالية للتجاعيد

    بخار مستمر لغاية 30 غ/دقيقة لإزالة مثالية للتجاعيد

    قاعدة مطليّة بطبقة غير لاصقة

    قاعدة مطليّة بطبقة غير لاصقة

    إن قاعدة مكواة الملابس من Philips مطليّة بطبقة غير لاصقة مميزة لانزلاق جيد على كافة الأقمشة.

    تنظيف الكلس لمنع بناء طبقة كلسية على المكواة

    تنظيف الكلس لمنع بناء طبقة كلسية على المكواة

    تمكّنك وظيفة تنظيف الكلس بكل بساطة من تنظيف مكواة Philips من الجزيئات الكلسية. وهذا ما يؤدي إلى إطالة عمر المكواة.

    عدد مرات إعادة تعبئة أقل مع خزان ماء كبير سعة 300 ملل

    عدد مرات إعادة تعبئة أقل مع خزان ماء كبير سعة 300 ملل

    إعادة تعبئة بوتيرة أقل، بفضل خزان المياه الكبير سعة 300 مل، لكيّ كمية أكبر من الملابس بجلسة واحدة.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات التقنية

      الطاقة
      2000
      التردد
      50-60
      الفولتية
      220 - 240

    • الوزن والأبعاد

      وزن المنتج
      1.2
      أبعاد المنتج
      29.5×11.6×19.5

    • سهولة الاستخدام

      التحكم
      • ضوء مؤشر جاهزية درجة الحرارة
      • إعدادات بخار متغيرة
      وصول إلى مناطق صعبة
      أخدود الأزرار
      سهلة الإعداد والتخزين
      حل مضمن لتخزين السلك
      وقت إحماء سريع
      نعم

    • انزلاق سلس

      قاعدة أداة الكي
      قاعدة مكواة غير لاصقة

    • عملية كيّ مريحة

      طول سلك الطاقة
      2  m
      راحة إضافية
      تحريك السلك 360 درجة
      إدارة الترسبات الكلسية
      تنظيف الكلس
      آمن في الاستخدام
      يتجاوز المعايير الدولية لاختبار السقوط
      تتلاءم مع ماء الحنفية
      نعم

    • إزالة التجاعيد

      بخار مستمر
      لغاية 30 غ/دقيقة
      البخ
      نعم
      وصول إلى مناطق صعبة
      رأس مدبب
      بخار كثيف
      لغاية 90 غ/دقيقة

    Badge-D2C

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