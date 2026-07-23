هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
رأس دوّار يمنحك الكيّ الدقيق أو السريع، يناسب القماش الذي تختاره
تصميم أنيق ومدمج: يناسب أي منزل بشكل جميل
جاهز للاستخدام في ثوانٍ: بدون لوح، بدون انتظار، بدون فوضى.
قوية بما يكفي لجلسات الكي الكاملة ومع ذلك جاهزة في ثوانٍ للمسة نهائية في اللحظة الأخيرة، تجعل OneTurn المدمجة من Philips العناية بالملابس سهلة. بدون إعداد، بدون انتظار - فقط نتائج واضحة خالية من التجاعيد متى احتجتها. ⁴
نتائج مثالية كأداة الكي، بدون الضخامة
استمتع بقوة الكي الكاملة بدون حجم المكواة البخارية التقليدية. توفر تقنيتنا المبتكرة بخارًا قويًا ومتسقًا مع ضمان عدم التسرب¹ للحصول على نتائج واضحة تشبه الكي على أي قماش - من الحرير الرقيق إلى القطن المنظم.
من مكواة إلى جهاز بخاري بلفة بسيطة
كي منعش وتبخير لطيف في جهاز خفيف الوزن واحد. انتقل بسلاسة بين الكي الأفقي للقطع المنظمة والتبخير العمودي للملابس الرقيقة بلفة بسيطة. يضمن تدفق البخار المستمر (45 جرام/دقيقة) بأي زاوية نتائج مثالية.
مصمم للراحة والسرعة
OneTurn أخف بنسبة 50% وتسخن أسرع من المكاوي البخارية التقليدية². صغيرة الحجم ولكن كبيرة في الأداء، إنها المزيج المثالي من السرعة والقوة والراحة لأنماط الحياة العصرية.
قاعدة المكواة الماسية المميزة: دقة وسرعة
انتقل بين الدقة والسرعة مع قاعدة أداة الكي الماسية المميزة. استخدم الشكل I للمسات النهائية الدقيقة أو الشكل T لتغطية واسعة بضربة واحدة. تتكيف OneTurn مع احتياجاتك، وتوفر مرونة أداة كي وجهاز بخاري في آن واحد.
تقنية OptimalTEMP؛ ضمان عدم التسبب بالحروق على جميع الأقمشة القابلة للكي
مع تقنية OptimalTEMP، تحصل على درجة حرارة مثالية واحدة لجميع الأقمشة القابلة للكي. لا حاجة لإعدادات درجة الحرارة - فقط انزلق من الحرير إلى الجينز بثقة.
استمتع بانزلاق سلس وناعم كالحرير على أي قماش
تتميز قاعدة المكواة SteamGlide Plus الحصرية بطبقة من التيتانيوم وطلاء من 6 طبقات للانزلاق السلس. مقاومة للالتصاق والخدوش وسهلة التنظيف - مصممة للحركة السهلة على جميع الأقمشة.
دفعة بخار قوية للتجاعيد العنيدة
تغلّب على التجاعيد الصعبة بفضل دفعات البخار الثلاثية (90 غ/دقيقة) التي تتغلغل بعمق داخل طبقات القماش، مما ينعّم حتى أكثر التجاعيد عنادًا. أداء قوي في الكيّ والبخار، مثالي للأقمشة السميكة ولمسات سريعة في اللحظات الأخيرة.
خزان ماء قابل للفصل: إعادة تعبئة سريعة، بدون انقطاعات
يتيح خزان الماء القابل للإزالة سعة 200 مل إعادة التعبئة بسهولة ودون انسكاب، كما يسهل الصيانة السريعة - دون الحاجة إلى إيقاف تشغيل الجهاز. ما عليك سوى فصله وإعادة تعبئته ومواصلة التبخير. للجلسات الأطول، يتوفر خزان ماء إضافي سعة 300 مل، مما يتيح لك كي المزيد من الملابس بانقطاعات أقل.
راحة البال مع ميزة الإيقاف التلقائي المدمجة
بعد ترك أداة الكي دون استخدام لمدة 8 دقائق، يعمل نظام الإيقاف التلقائي المدمج، ليقوم بإيقاف تشغيل الجهاز بالكامل بعد 10 دقائق. يساهم ذلك في منع الحوادث وتوفير الطاقة، مما يحافظ على سلامة المنزل ويقلّل من استهلاك الكهرباء.
وظيفة الشطف للأداء الأمثل
حافظ على الأداء الأمثل مع نظام الشطف لدينا. أطل عمر جهازك وتأكد من إخراج بخار متسق بمرور الوقت.³
قاعدة آمنة للتخزين والوصول السريع
قاعدة الاستراحة الأنيقة والآمنة المقاومة للحرارة تحمي الأسطح وتحافظ على جهاز OneTurn جاهزًا بين الاستخدامات. مصممة للتخزين السهل والاستخدام المريح أثناء التنقل.
أداء بخار قوي، قدرة كهربائية أقل.
بفضل محرك البخار المبتكر، توفر OneTurn نفس معدل البخار القوي للمكاوي البخارية Philips التقليدية (45 جم/دقيقة) بينما تعمل بقدرة 1800 واط فقط.⁴
المواصفات التقنية
المواصفات العامة
نوع المنتج
أداة كي وجهاز بخار هجين
وقت الإحماء
45 ثانية
سهلة الإعداد والتخزين
نعم
رأس دوار
نعم
ضوء المؤشر
نعم
مادة قاعدة أداة الكي
ألومنيوم
وظيفة الشطف
نعم
اسم قاعدة أداة الكي
Steam Glide plus
تذكير لتنظيف الكلس
لا
خزان مياه قابل للفك
نعم
سعة خزان المياه
200 مل + 300 مل
إعادة تعبئة في أي وقت أثناء الاستخدام
نعم
تنبيه انخفاض مستوى الماء
لا
أوضاع البخار (ECO/MAX)
نعم
بخار عمودي
نعم
مخزن سلك الطاقة
نعم
مأخذ طاقة مضمن
نعم
الضمان/الكفالة
سنتان
تقنية OptimalTEMP
نعم
وظيفة تعزيز البخار
نعم
المواصفات التقنية
الطاقة
حتى 1800 واط⁵
الضغط
0,85 بار
معدل البخار (أفقي)
45 جم/دقيقة
معدل البخار (عمودي)
45 جم/دقيقة
بخار عند الطلب
نعم
بخار كثيف
90 جم/دقيقة
الفولتية
220-240 فولت
السلامة
إيقاف التشغيل التلقائي
نعم
مفتاح التشغيل/الإيقاف
نعم
آمنة على كل الأقمشة القابلة للكيّ
نعم
الوزن والأبعاد
أبعاد قاعدة أداة الكي
116,7(العرض)مم × 197,8(الطول)مم
أبعاد المنتج مع لوحة البخار بالوضع العمودي (العرض×الارتفاع×الطول) (سم)
12(العرض)سم × 17(الارتفاع)سم × 34(الطول)سم
أبعاد المنتج مع لوحة البخار بالوضع الأفقي (العرض×الارتفاع×الطول) (سم)