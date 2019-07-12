GC1756/20
سهولة وفعالية
تجعل مكواة EasySpeed عملية الكيّ سهلة وفعالة بفضل كمية البخار الكبيرة لإزالة التجاعيد الصعبة، وقاعدتها المصنوعة من السيراميك لتنزلق بسهولة على كل الأقمشة والمقاومة للخدوش، ووظيفة Calc Clean لأداء يدوم طويلاً.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
عدد مرات إعادة تعبئة أقل باستخدام خزان المياه الكبير سعة 220 ملل، مما يسمح لك بكيّ المزيد من الملابس في دفعة واحدة.
وظيفة المِرشة هي توفير رذاذ خفيف لترطيب الأقمشة، ما يسهل عملية كيّ التجاعيد.
بخار مستمر لغاية 25 غ/الدقيقة لإزالة التجاعيد جيدًا.
قوة تصل إلى 2000 واط للحصول على إخراج بخار ثابت ومرتفع.
يحول نظام منع التقطير لدينا دون تسرّب المياه لتفادي البقع الناتجة من قطرات المياه، وللكيّ بثقة على أي درجة حرارة.
تعزيز بخار حتى 100 غ لإزالة أصعب التجاعيد بسرعة.
تنزلق قاعدة المكواة المتينة من السيراميك بسهولة على كل أنواع الأقمشة. وهي مانعة للالتصاق ومقاومة للخدوش ويسهل الحفاظ على نظافتها.
يتم إيقاف تشغيل المكواة تلقائياً عند تركها من دون مراقبة. عند ترك المكواة على مسندها فستتوقف عن التشغيل في غضون 8 دقائق. عند تركها على قاعدتها أو جنبها، ستتوقف عن التشغيل في غضون 30 ثانية.
يمكن استخدام هذه المكواة البخارية مع مياه الحنفية العادية، وتسهّل حاوية تنظيف الكلس إزالة أي ترسبات كلسية متراكمة في المكواة. للحفاظ على أداء المكواة البخارية من Philips، يجب استخدام وظيفة تنظيف الترسبات الكلسية هذه مرة في الشهر عند استخدام مياه الحنفية.
سهولة الاستخدام
الطاقة
المواصفات التقنية
التصميم
سهولة الاستخدام
ضمان
إزالة التجاعيد بسرعة
معالجة الكلس
الحجم والوزن
لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.