مصطلحات البحث

AR
EN
  • سهولة وفعالية سهولة وفعالية سهولة وفعالية

    EasySpeed أداة كي بخارية

    GC1756/20

    سهولة وفعالية

    تجعل مكواة EasySpeed عملية الكيّ سهلة وفعالة بفضل كمية البخار الكبيرة لإزالة التجاعيد الصعبة، وقاعدتها المصنوعة من السيراميك لتنزلق بسهولة على كل الأقمشة والمقاومة للخدوش، ووظيفة Calc Clean لأداء يدوم طويلاً.

    إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    EasySpeed أداة كي بخارية

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل مكواة بالبخار

    سهولة وفعالية

    4 إعدادات للبخار، لنتائج كيّ أفضل

    • بخار كثيف يصل إلى 100 غ
    • قاعدة أداة كي من السيراميك
    • منع التقطير
    • إيقاف تشغيل تلقائي
    خزان مياه بسعة 220 مل لجلسات كيّ أطول

    خزان مياه بسعة 220 مل لجلسات كيّ أطول

    عدد مرات إعادة تعبئة أقل باستخدام خزان المياه الكبير سعة 220 ملل، مما يسمح لك بكيّ المزيد من الملابس في دفعة واحدة.

    رذاذ مياه مضمن لترطيب القماش بطريقة متساوية

    رذاذ مياه مضمن لترطيب القماش بطريقة متساوية

    وظيفة المِرشة هي توفير رذاذ خفيف لترطيب الأقمشة، ما يسهل عملية كيّ التجاعيد.

    بخار مستمر لغاية 25 غ/الدقيقة لإزالة التجاعيد جيدًا

    بخار مستمر لغاية 25 غ/الدقيقة لإزالة التجاعيد جيدًا

    بخار مستمر لغاية 25 غ/الدقيقة لإزالة التجاعيد جيدًا.

    قوة تصل إلى 2000 واط للحصول على إخراج بخار ثابت وكثيف

    قوة تصل إلى 2000 واط للحصول على إخراج بخار ثابت وكثيف

    قوة تصل إلى 2000 واط للحصول على إخراج بخار ثابت ومرتفع.

    يُحافظ نظام منع التقطير على الملابس خالية من البقع في أثناء الكيّ

    يُحافظ نظام منع التقطير على الملابس خالية من البقع في أثناء الكيّ

    يحول نظام منع التقطير لدينا دون تسرّب المياه لتفادي البقع الناتجة من قطرات المياه، وللكيّ بثقة على أي درجة حرارة.

    بخار كثيف يصل إلى 100 غ لإزالة التجاعيد الصعبة بسهولة

    بخار كثيف يصل إلى 100 غ لإزالة التجاعيد الصعبة بسهولة

    تعزيز بخار حتى 100 غ لإزالة أصعب التجاعيد بسرعة.

    قاعدة مكواة من السيراميك لانزلاق سهل ومقاومة للخدوش

    قاعدة مكواة من السيراميك لانزلاق سهل ومقاومة للخدوش

    تنزلق قاعدة المكواة المتينة من السيراميك بسهولة على كل أنواع الأقمشة. وهي مانعة للالتصاق ومقاومة للخدوش ويسهل الحفاظ على نظافتها.

    وظيفة إيقاف التشغيل التلقائي توقف تشغيل المكواة عندما لا تكون قيد الاستخدام

    وظيفة إيقاف التشغيل التلقائي توقف تشغيل المكواة عندما لا تكون قيد الاستخدام

    يتم إيقاف تشغيل المكواة تلقائياً عند تركها من دون مراقبة. عند ترك المكواة على مسندها فستتوقف عن التشغيل في غضون 8 دقائق. عند تركها على قاعدتها أو جنبها، ستتوقف عن التشغيل في غضون 30 ثانية.

    حاوية تنظيف الكلس لأداء بخار يدوم طويلاً

    حاوية تنظيف الكلس لأداء بخار يدوم طويلاً

    يمكن استخدام هذه المكواة البخارية مع مياه الحنفية العادية، وتسهّل حاوية تنظيف الكلس إزالة أي ترسبات كلسية متراكمة في المكواة. للحفاظ على أداء المكواة البخارية من Philips، يجب استخدام وظيفة تنظيف الترسبات الكلسية هذه مرة في الشهر عند استخدام مياه الحنفية.

    قاعدة مكواة أكبر لتغطية مساحة أكبر بتمريرة واحدة*

    قاعدة مكواة أكبر لتغطية مساحة أكبر بتمريرة واحدة*

    فتحة أعرض لتعبئة المياه بسهولة*

    فتحة أعرض لتعبئة المياه بسهولة*

    المواصفات التقنية

    • سهولة الاستخدام

      منع التقطير
      نعم

    • الطاقة

      وضع التشغيل (وضع ECO)
      .

    • المواصفات التقنية

      طول سلك الطاقة
      1.9  m
      وقت الإحماء
      30 ثانية

    • التصميم

      اللون
      أزرق

    • سهولة الاستخدام

      سعة خزان الماء
      220  ml
      اسم قاعدة أداة الكي
      سيراميك
      إيقاف تشغيل تلقائي
      نعم
      ضوء المؤشر
      نعم
      مِرشة
      نعم

    • ضمان

      ضمان عالمي لمدة سنتَين
      نعم

    • إزالة التجاعيد بسرعة

      الطاقة
      2000  W
      بخار كثيف
      لغاية 100  g
      بخار مستمر
      25  g/min
      بخار عمودي
      نعم
      مستويات بخار متغيرة
      نعم

    • معالجة الكلس

      إزالة الترسبات الكلسية والتنظيف
      حاوية تنظيف الكلس مضمنة

    • الحجم والوزن

      وزن أداة الكي
      0,75  kg

    Badge-D2C

    الحصول على الدعم لهذا المنتج

    ابحث عن نصائح حول المنتج، والأسئلة الشائعة، ودلائل المستخدم، ومعلومات السلامة والامتثال.

    المنتجات المقترحة

    المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

    الجوائز

    الآراء

    كن أول من يراجع هذا البند

    • مقارنة بالمجموعة السابقة Comfort
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. كل الحقوق محفوظة.

    لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.